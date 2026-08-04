ATP Montreal 2026, Hanfmann, Diallo e Mejia sulla strada di Cobolli, Darderi e Musetti

La pioggia si ferma e concede finalmente spazio ai match del primo turno del torneo ATP di Montreal. Il tedesco Yannick Hanfmann e il canadese Gabriel Diallo superano i rispettivi ostacoli e sfideranno al secondo turno Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Sarà invece il colombiano Nicolas Mejia ad affrontare Lorenzo Musetti.

L’argentino Mariano Navone doma Matteo Berrettini 6-3 6-7(5) 6-3 dopo una battaglia di due ore e quarantatré minuti. Il tedesco Yannick Hanfmann supera il qualificato francese Benjamin Bonzi 6-1 4-6 6-2 in due ore e un minuto e sfiderà Flavio Cobolli al secondo turno. Il qualificato colombiano Nicolas Mejia rimonta lo spagnolo Martin Landaluce 4-6 6-4 6-3 in due ore e trentuno minuti. Il sudamericano affronterà Lorenzo Musetti nei trentaduesimi.

Nel derby francese il qualificato Titouan Droguet sorprende il connazionale Luca Van Assche 6-4 2-6 7-6(7) in due ore e cinquantuno minuti. Nella sfida tra giocatori australiani James Duckworth domina Christopher O’Connell 6-3 6-1 in un’ora e cinque minuti.

Il portoghese Nuno Borges rimonta l’americano Aleksandar Kovacevic 6-7(7) 6-2 6-4 in due ore e ventidue minuti. La wild card canadese Gabriel Diallo batte il qualificato francese Kyrian Jacquet 6-7(1) 6-3 6-2 in due ore e sette minuti. Il ceco Vit Kopriva, numero 71 del ranking, elimina la wild card canadese Alexis Galarneau 6-4 6-4 in un’ora e trentotto minuti.

Il croato Marin Cilic supera il qualificato giapponese Sho Shimabukuro 7-6(2) 6-1 in un’ora e trentatré minuti. Il serbo Miomir Kecmanovic, numero 51 ATP, doma il qualificato americano Michael Zheng 6-4 4-6 7-6(5) in due ore e quarantasette minuti. Il tedesco Daniel Altmaier rimonta il qualificato australiano Aleksandar Vukic 6-7 7-6(5) 6-4 al termine di una maratona di tre ore.

Lo statunitense Alex Michelsen regola il veterano tedesco Jan-Lennard Struff 6-1 3-6 6-1 in un’ora e ventotto minuti. Il francese Corentin Moutet, numero 59 del mondo, travolge l’ungherese Marton Fucsovics 6-1 6-2 in un’ora e sei minuti. Il britannico Cameron Norrie regola l’argentino Camilo Ugo Carabelli 7-6(5) 6-4 in due ore di gioco. La wild card francese Gael Monfils regola il polacco Kamil Majchrzak, numero 67 del ranking ATP, 6-4 6-4 in un’ora e quaranta minuti.