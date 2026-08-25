Trent’anni dopo quel leggendario ultimo colpo di Atlanta 1996, Roberto Di Donna continua a vivere il tiro a segno da un’altra prospettiva: non più con la pistola in mano, ma accanto agli atleti della Nazionale italiana. 🏅🎯

Campione olimpico e bronzo ad Atlanta, vincitore di Coppe del Mondo e medaglie internazionali, Di Donna è oggi commissario tecnico della Nazionale di pistola e uno degli uomini chiamati a costruire il futuro azzurro verso Los Angeles 2028.

Nel 2025 l’Italia ha conquistato l’argento a squadre agli Europei di Osijek nella pistola 10 metri, mentre Federico Nilo Maldini ha sfiorato il podio individuale. Nel 2026, invece, Di Donna ha parlato delle grandi potenzialità degli azzurri, ma anche della difficoltà di competere con Paesi come Cina, India e Corea sul piano dei numeri e del bacino di praticanti.

Ma questa non è soltanto una storia di medaglie. È il racconto di un ragazzo entrato in un poligono quasi per caso, diventato campione olimpico all’ultimo colpo e poi trasformato in allenatore, osservatore e guida per una nuova generazione. ❤️

Da Atlanta al rapporto con Wang Yifu, dalla pressione dell’ultimo colpo al furto e alla restituzione delle medaglie olimpiche, fino ai giovani talenti italiani e alla sfida di Los Angeles 2028: in questa puntata di FOCUS Roberto Di Donna racconta anche gli aspetti meno conosciuti e più umani della sua storia.

Perché FOCUS fa parlare gli atleti senza fermarsi al risultato: attraverso le loro parole scopriamo le emozioni, i dubbi, le paure, le persone e i momenti che spesso non arrivano sul podio. 🎙️✨

🎯 Una conversazione per conoscere non soltanto il campione, ma soprattutto l’uomo.

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conduce Alice Liverani