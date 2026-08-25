Una gara spettacolare nel cuore di Washington per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti! In questa nuova puntata di Motor News, Luca Pellegrini e Luca Preti ci raccontano la Indy Freedom 250, disputata domenica sul particolare circuito cittadino di Washington. Una gara fuori dagli schemi, capace di mostrare cosa significhi davvero portare una vettura da gara al limite su strade autenticamente cittadine. Dossi, avvallamenti, fondo irregolare e un chilometraggio insolito hanno sottoposto vetture, meccanica e piloti a una prova durissima. Una sfida nella quale non contavano soltanto la velocità pura e le prestazioni, ma anche sensibilità di guida, capacità di adattamento, affidabilità e gestione della gara.