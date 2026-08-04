Ciclismo, prima riunione della Lega dopo il commissariamento. Caponi: “Incontro produttivo”

Quindici giorni dopo il commissariamento della Lega del Ciclismo Professionistico deciso dalla Federazione Ciclistica Italiana, si è tenuto quest’oggi a Milano – presso la sede di Sport e Salute in via Piranesi – un incontro tra il nuovo Commissario straordinario di Lega Mauro Capone e gli associati. Si tratta di un primo passo in questa fase di transizione con l’obiettivo di confrontarsi in vista della parte conclusiva della stagione 2026.

Nel corso della riunione, sviluppatasi in un clima di collaborazione e confronto, sono stati affrontati i temi più importanti relativi principalmente alla gestione e alla programmazione delle attività previste da qui a fine anno ed in particolare tra settembre e ottobre, con un calendario composto da ben quindici corse maschili e quattro femminili in meno di due mesi.

“È stato un incontro molto produttivo. Ringrazio i team professionistici associati e gli organizzatori presenti, che hanno avuto modo di presentare le proprie osservazioni e formulare utili contributi“, ha dichiarato il Commissario straordinario della LCP Mauro Capone al termine dell’incontro odierno in quel di Milano.