LIVE Europei, domenica 2 agosto in DIRETTA: ritardo nel canottaggio, tra poco Pellacani nei tuffi

NUOTO ARTISTICO

La formazione italiana sarà composta da Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice. Le azzurre presenteranno la suggestiva routine “Angeli e Demoni”, firmata dalla coreografa Anna Voloshyna, un esercizio che racconta il conflitto tra bene e male fino alla ricerca di un equilibrio finale, valorizzando sia la componente artistica sia quella tecnica.