LIVE Europei, domenica 2 agosto in DIRETTA: ritardo nel canottaggio, tra poco Pellacani nei tuffi

TUFFI
Iniziano i preliminari con l’uno e mezzo rovesciato carpiato di Foerster che ottiene subito 45.60 punti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DEGLI SPORT ACQUATICI 2026
IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI TUFFI 2026
IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ARTISTICO 2026
Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale di tutti gli eventi che assegnano un titolo per gli Europei senior 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale delle rassegne continentali di tuffi, nuoto artistico, mountain bike e canottaggio: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 2 agosto, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.
IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI NUOTO ARTISTICO E GLI AZZURRI IN GARA
IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI TUFFI E GLI AZZURRI IN GARA
IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI CANOTTAGGIO E GLI AZZURRI IN GARA
IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI MOUNTAIN BIKE E GLI AZZURRI IN GARA
Iniziano i preliminari con l’uno e mezzo rovesciato carpiato di Foerster che ottiene subito 45.60 punti.
Subito emozioni azzurre nella cornice del Lago di Varese. E’ il momento di Giacomo Perini, di seguito la startlist della finale del PR1 maschile:
Daniel (ISR)
Sanchez (FRA)
Perini (ITA)
Pritchard (GBR)
Polianskyi (UKR)
Klemp (GER)
Il programma è ripartito alle 12.05 con le finali B, tra 5 minuti spazio alle finalissime a partire dal PR1 maschile.
Questa la startlist della gara:
Ci avviciniamo all’inizio dei preliminari del metro femminile dal trampolino, grandissima attesa per Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini.
Arriva la comunicazione ufficiale. Gli organizzatori, a causa delle avverse condizioni meteo, hanno posticipato le finali A alle 12.35. Programma che dovrebbe quindi ripartire tra circa 90 minuti, a tra poco!
Ultima giornata della rassegna continentale. A Varese il programma è stato interrotto ad inizio mattinata a causa di un violento temporale, si attendono aggiornamenti in vista delle imminenti finalissime.
Questa la classifica del preliminare del libero a squadre. Italia bene, terzo posto ma attenzione all’Ucraina per la finale. Senza basemark potrebbe dare fastidio alle azzurre per il podio:
1 Russia 272.7400
2 Spagna 266.5275
3 Italia 235.7041
4 Grecia 220.6266
5 Israele 206.4693
6 Ucraina 205.7788
7 Francia 203.1195
8 Gran Bretagna 190.4655
La squadra spagnola composta da Cristina Arambula Casares, Meritxell Ferre Gaset, Marina Garcia Polo, Mireia Hernandez i Luna, Aurora Lazaro Cabaleiro, Lilou Lluis Valette, Alisa Ozhogina Ozhogin, Sara Saldana Lopez totalizza un punteggio di 266.5275 con un basemark che significa secondo posto
Non una 0prestazione perfetta da parte delle spagnole che per un paio di volte non trovano la verticale perfetta prima del lancio nell’acro e hanno anche qualche difficoltà nella sincronia nel sesto elemento ibrido. La parte artistica e l’espressività delle ragazze non si discute e lì arriverà un punteggio molto elevato
La squadra israeliana composta da Yogev Dagan, Catherine Kunin, Alexandra Lerman, Noga Levy, Lior Makmel, Liya Makmel, Aya Mazor, Noya Tzarfati totalizza un punteggio di 206.4693 che significa che l’Italia sarà in zona podio al termine dei preliminari del libero
Review per Israele sul secondo acro che è risultato un po’ basso e probabilmente senza la rotazione completa. per il resto qualche piccola sbavatura sulla sincronia ma altri errori gravi non ce ne sono
E’ il momento di Israele che ha dedicato la routine allo spirito del Giappone. Coefficiente di difficoltà di 65.7745
La squadra greca composta da Thaleia Dampali, Olga Imvrioti, Ismini Maria Karavasili, Stylianos Koukouselis Fouskis, Sofia Evangelia Malkogeorgou, Vasiliki Thanou, Danai Tsaprali, Georgia Myrto Zangana totalizza un punteggio di 220.6266 con 6 punti di detrazione nel sincro e un basemark
Una doppia review per la squadra greca nel quarto elemento ibrido e nella seconda acro con una piccola sbavatura sul lancio
In vasca ora la Grecia, tema l’ipnosi, coefficiente di difficoltà 71.3250
La squadra azzurra composta da Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice totalizza un punteggio di 235.7041 con un basemark sul quinto elemento. 37 punti di distacco dalla squadra russa ma bene l’impressione artistica
L’errore c’è sul quinto elemento che è un ibrido, piccola mancanza di sincronia per le azzurre che potrebbe costare una penalizzazione. Elemento sotto review
E’ il momento dell’Italia con tema Angeli e Demoni e un coefficiente di 75.7500
La Russia composta da Kira Cherezova, Maiia Doroshko, Ekaterina Kossova, Elizaveta Minaeva, Svetlana Pavlova, Elena Shabanova, Elizaveta Smirnova, Olga Tiutiunik totalizza il punteggio di 272.7400 che significa primo posto con quasi 70 punti di vantaggio
Prova apparentemente senza errori per la squadra russa che si conferma squadra da battere in questa gara. Andrà in testa con un vantaggio enorme, viste le penalizzazioni delle prime squadre in gara. Ci sono specialità in cui la Russia è davvero difficile da battere. Questa è una di quelle…
E’ il momento della Russia. Squadra giovanissima, assemblata da poco, a marzo la prima uscita. Coefficiente più alto di tutte con 78.0870
L’Ucraina composta da Mariia Hrynishyna, Uliana Hrynishyna, Yelyzaveta Lymar, Daria Moshynska, Daria Prynko, Anastasiia Shmonina, Ameliia Volynska, Mariia Zachepa totalizza un punteggio di 205.7788 con ben tre basemark. Primo posto provvisorio
Qualche difficoltà proprio su quelli che dovrebbero essere i punti forti della squadra ucraina, le parti acrobatiche. Ben tre review per l’esercizio delle ucraine
E’ il momento di una delle pretendenti al podio, l’Ucraina che scende in acqua con un coefficiente di difficoltà di 74.3500
La squadra britannica con Anastasia Joyce Appleby, Loya Cenkci, Hannah Gibbons, Holly Hughes, Molly Isabella Hussey, Pia Lanham, Imogen Sutton, Magdalena Townsend totalizza un punteggio di 190.4655 e si inserisce al secondo posto con un basemark
Potenziale errore sul lancio dell’acro con review in atto per le britanniche
In acqua c’è la Gran Bretagna con una routine dedicata alle donne guerriere, coefficiente di difficoltà 61.7250
La squadra francese totalizza un punteggio di 203.1195 con due basemark
Un errore nella seconda parte dell’esercizio che sarà messo sotto revisione dai giudici con rischio basemark per la giovane squadra francese che comunque ha disputato una buona gara
In vasca ora la squadra francese
Otto le squadre in gara. Questa la lista di partenza con le protagoniste:
1 Francia: Laelys Alavez, Anastasia Bayandina, Angeline Bertinelli, Jeanne Clair, Claudia Janvier, Romane Lunel, Prune Tapie, Milan Violon
2 Gran Bretagna: Anastasia Joyce Appleby, Loya Cenkci, Hannah Gibbons, Holly Hughes, Molly Isabella Hussey, Pia Lanham, Imogen Sutton, Magdalena Townsend
3 Ucraina: Mariia Hrynishyna, Uliana Hrynishyna, Yelyzaveta Lymar, Daria Moshynska, Daria Prynko, Anastasiia Shmonina, Ameliia Volynska, Mariia Zachepa
4 Atleti Neutrali Autorizzati (NAB): Kira Cherezova, Maiia Doroshko, Ekaterina Kossova, Elizaveta Minaeva, Svetlana Pavlova, Elena Shabanova, Elizaveta Smirnova, Olga Tiutiunik
5 Italia: Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice
6 Grecia: Thaleia Dampali, Olga Imvrioti, Ismini Maria Karavasili, Stylianos Koukouselis Fouskis, Sofia Evangelia Malkogeorgou, Vasiliki Thanou, Danai Tsaprali, Georgia Myrto Zangana
7 Israele: Yogev Dagan, Catherine Kunin, Alexandra Lerman, Noga Levy, Lior Makmel, Liya Makmel, Aya Mazor, Noya Tzarfati
8 Spagna: Cristina Arambula Casares, Meritxell Ferre Gaset, Marina Garcia Polo, Mireia Hernandez i Luna, Aurora Lazaro Cabaleiro, Lilou Lluis Valette, Alisa Ozhogina Ozhogin, Sara Saldana Lopez
Nei preliminari l’Italia dovrà confrontarsi con avversarie di primissimo piano. La Spagna, una delle grandi favorite per il titolo, schiererà una formazione ricca di talento guidata anche da Lilou Lluis Valette. Grande attenzione anche alle atlete neutrali, alla Francia, padrona di casa, alla Grecia, all’Ucraina, alla Gran Bretagna e a Israele, nazionali che puntano a conquistare uno dei posti migliori in vista della finale.
La formazione italiana sarà composta da Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice. Le azzurre presenteranno la suggestiva routine “Angeli e Demoni”, firmata dalla coreografa Anna Voloshyna, un esercizio che racconta il conflitto tra bene e male fino alla ricerca di un equilibrio finale, valorizzando sia la componente artistica sia quella tecnica.
La mattinata sarà invece dedicata ai preliminari del team libero, esercizio che rappresenta una delle specialità più solide dell’Italia.
Tra circa 15’ inizia la terza giornata degli Europei di nuoto artistico di Parigi che offrirà all’Italia una nuova opportunità per confermare le proprie ambizioni continentali. Dopo le prime finali della rassegna in corso all’Olympic Aquatic Centre, il programma di domenica 2 agosto sarà diviso tra i preliminari del team libero, in calendario alle 9.00, e la finale del duo tecnico misto, prevista alle 16.00, specialità nella quale gli azzurri possono legittimamente puntare a un posto sul podio.
Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Liveblog dedicato agli Europei di domenica 2 agosto.