LIVE Europei 2026, liveblog 12 agosto in DIRETTA: Pernici e Sibilio in finale. Dalle 18.30 le finali di nuoto

ATLETICA
oncluso il getto del peso del decathlon. Leo Neugebauer allunga al comando dopo tre prove. Il tedesco domina il peso con 17,13 metri, incassa 921 punti e porta il totale a 2819, scavando un margine importante sugli inseguitori. Secondo l’olandese Jeff Tesselaar con 2690 punti, a 129 lunghezze, mentre il norvegese Sander Skotheim è terzo con 2638. Risale al quarto posto il francese Makenson Gletty (2598). Dario Dester è 11° con 2497 punti, dopo il 14,48 nel peso, mentre Alberto Nonino è 23° con 2195.
Classifica dopo 3 prove:
1 Leo Neugebauer (GER) 2819
2 Jeff Tesselaar (NED) 2690
3 Sander Skotheim (NOR) 2638
4 Makenson Gletty (FRA) 2598
5 Johannes Erm (EST) 2582
6 Nino Portmann (SUI) 2577
7 Vilém Stráský (CZE) 2567
8 Rasmus Roosleht (EST) 2527
9 Luuk Pelkmans (NED) 2519
10 Karel Tilga (EST) 2511
11 Dario Dester (ITA) 2497
12 Niklas Kaul (GER) 2482
13 Risto Lillemets (EST) 2467
14 Amadeus Gräber (GER) 2462
15 Andrin Huber (SUI) 2459
16 Dai Keïta (BEL) 2429
17 Edgaras Benkunskas (LTU) 2371
18 Antoine Ferranti (FRA) 2361
19 Jip de Greef (NED) 2344
20 Ondrej Kopecký (CZE) 2325
21 Zsombor Gálpál (HUN) 2321
22 Emil Uhlin (SWE) 2224
23 Alberto Nonino (ITA) 2195
24 Leon Krummenacher (SUI) 2175