LIVE Europei 2026, liveblog 12 agosto in DIRETTA: Pernici e Sibilio in finale. Dalle 18.30 le finali di nuoto

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Uno degli appuntamenti più interessanti della mattinata italiana arriverà con i 100 farfalla maschili, dove Michele Busa proverà a inserirsi in una concorrenza di altissimo livello. Il faentino di Imolanuoto ha nuotato 51”57 al Settecolli, fermandosi ad appena cinque centesimi dal personale di 51”52. Dopo l’eliminazione nelle batterie dei 50 farfalla, la distanza doppia rappresenta il suo appuntamento più importante di questi Europei. Lorenzo Gargani e Alberto Razzetti dovrebbero essere in vasca, Thomas Ceccon ha fatto sapere che non prenderà parte alla gara. Il livello al vertice è elevatissimo. Kristof Milak guida gli europei nella stagione con 50”22 e torna nella piscina nella quale conquistò l’oro olimpico in 49”90. Noè Ponti, argento mondiale 2025 con 49”83, ha nuotato 50”59 al Settecolli, mentre Maxime Grousset possiede il record europeo di 49”62 ma arriva all’appuntamento con l’incognita delle condizioni fisiche dopo la frattura al piede che gli ha impedito di disputare i Campionati francesi. Tra gli altri uomini da seguire il tedesco Kaii Winkler, sceso a 50”92, Roman Shevlyakov, Simon Bucher, Jakub Majerski, Edward Mildred, Jacob Peters, Diogo Ribeiro e Ksawery Masiuk.