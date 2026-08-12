Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

AtleticaLive SportNuoto

LIVE Europei 2026, liveblog 12 agosto in DIRETTA: Pernici e Sibilio in finale. Dalle 18.30 le finali di nuoto

Pubblicato

34 minuti fa

il

Per approfondire:
Benedetta Pilato
Benedetta Pilato / LaPresse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DEGLI SPORT ACQUATICI 2026

IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO 2026

IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA 2026

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale di tutti gli eventi che assegnano un titolo per gli Europei senior 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale delle rassegne continentali di nuoto e atletica: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 12 agosto, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI NUOTO E GLI AZZURRI IN GARA

IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI ATLETICA E GLI AZZURRI IN GARA

ATLETICA

oncluso il getto del peso del decathlon. Leo Neugebauer allunga al comando dopo tre prove. Il tedesco domina il peso con 17,13 metri, incassa 921 punti e porta il totale a 2819, scavando un margine importante sugli inseguitori. Secondo l’olandese Jeff Tesselaar con 2690 punti, a 129 lunghezze, mentre il norvegese Sander Skotheim è terzo con 2638. Risale al quarto posto il francese Makenson Gletty (2598). Dario Dester è 11° con 2497 punti, dopo il 14,48 nel peso, mentre Alberto Nonino è 23° con 2195.

Classifica dopo 3 prove:
1 Leo Neugebauer (GER) 2819
2 Jeff Tesselaar (NED) 2690
3 Sander Skotheim (NOR) 2638
4 Makenson Gletty (FRA) 2598
5 Johannes Erm (EST) 2582
6 Nino Portmann (SUI) 2577
7 Vilém Stráský (CZE) 2567
8 Rasmus Roosleht (EST) 2527
9 Luuk Pelkmans (NED) 2519
10 Karel Tilga (EST) 2511
11 Dario Dester (ITA) 2497
12 Niklas Kaul (GER) 2482
13 Risto Lillemets (EST) 2467
14 Amadeus Gräber (GER) 2462
15 Andrin Huber (SUI) 2459
16 Dai Keïta (BEL) 2429
17 Edgaras Benkunskas (LTU) 2371
18 Antoine Ferranti (FRA) 2361
19 Jip de Greef (NED) 2344
20 Ondrej Kopecký (CZE) 2325
21 Zsombor Gálpál (HUN) 2321
22 Emil Uhlin (SWE) 2224
23 Alberto Nonino (ITA) 2195
24 Leon Krummenacher (SUI) 2175

ATLETICA

Non si migliora l’azzurro Nonino al terzo tentativo e non si migliora neppure Dester

ATLETICA

Alessandro Sibilio conquista la finale con l’ottavo tempo complessivo delle semifinali. L’azzurro corre in 48,44, migliorando il proprio personale stagionale, e sarà tra gli otto che si giocheranno il titolo europeo. Il miglior crono è dello svedese Oskar Edlund, autore del record nazionale in 47,81, davanti a Karsten Warholm (48,01). Record nazionale anche per lo sloveno Matic Ian Gucek in 48,03, mentre il turco Ismail Nezir firma il personale con 48,16.

Finalisti:
1 Oskar Edlund (SWE) 47,81
2 Karsten Warholm (NOR) 48,01
3 Matic Ian Gucek (SLO) 48,03
4 Ismail Nezir (TUR) 48,16
5 Emil Agyekum (GER) 48,17
6 Owe Fischer-Breiholz (GER) 48,23
7 Jesús David Delgado (ESP) 48,37
8 Alessandro Sibilio (ITA) 48,44

ATLETICA

Buon 14.48 per Dario Dester che al momento aggiunge 758 punti alla classifica generale. Non lontano dal personale. Nonino arriva a 11.53

ATLETICA

Al via tra poco la terza semifinalie dei 400 ostacoli con Sommacal. Questi i protagonisti:

1 Diogo Barrigana POR
2 Antti Sainio FIN
3 Alessio Sommacal ITA
4 Joshua Faulds GBR
5 Ismail Nezir TUR
6 Karsten Warholm NOR
7 Matic Ian Gucek SLO
8 Matej Baluch SVK

ATLETICA

Al via tra poco la seconda semifinale dei 400 ostacoli e l’Italia si gioca Alessandro Sibilio. Questi i protagonisti:

1 Sebastian Monneret DEN
2 Mihajlo Katanic SRB
3 Julien Watrin BEL
4 Emil Agyekum GER
5 Alessandro Sibilio ITA
6 Carl Bengtström SWE
7 Alastair Chalmers GBR
8 Dany Brand SUI

ATLETICA

Al via il peso del decathlon. Non c’è Jaervinen, che si è ritirato

ATLETICA

Tra poco le semifinali dei 400 ostacoli uomini. Questi i protagonisti della prima. con Giacomo Bertoncello. Primi 2 più i due migliori tempi in finale:

2 Patrik Dömötör SVK
3 Giacomo Bertoncelli ITA
4 Berke Akçam TUR
5 Jesús David Delgado ESP
6 Jake Minshull GBR
7 Oskar Edlund SWE
8 Owe Fischer-Breiholz GER
9 Niklas Strohmayer-Dangl AUT

ATLETICA

Anche Benedetti eliminata, l’Italia non avrà rappresentanti nella finale del disco

ATLETICA

Daisy Osakue esce di scena per l’ennesima volta. Terzo lancio a 57.41 ed eliminazione sanguinolenta. Benedetti è più indietro a 55.72

ATLETICA

Francesco Pernici vola in finale! L’azzurro chiude quinto una seconda semifinale velocissima in 1:43.84 e conquista uno dei due posti di qualificazione con i migliori tempi. L’irlandese Mark English vince in 1:43.49, record dei Campionati, davanti a Ben Pattison (1:43.72) e Corentin le Clezio (1:43.80). In finale anche Mohamed Attaoui con 1:43.82. Eliminato Giovanni Lazzaro.

Finalisti:
Mark English (IRL) 1:43.49
Ben Pattison (GBR) 1:43.72
Corentin le Clezio (FRA) 1:43.80
Mohamed Attaoui (ESP) 1:43.82
Francesco Pernici (ITA) 1:43.84
Max Burgin (GBR) 1:44.73
Marino Bloudek (CRO) 1:44.96
David Barroso (ESP) 1:44.96

ATLETICA

Francesco Pernici va in finale grazie ai tempi di ripescaggio. Ha lanciato una semifinale velocissima ma nel finale ha faticato tanto, chiude con un ottimo 1’43″84 a poco più di due decimi dal record italiano

ATLETICA

C’è Francesco pernici al via nella seconda semifinale degli 800. Questi i protagonisti:

1 Andreas Kramer SWE
2 Filip Ostrowski POL
3 Mohamed Attaoui ESP
4 Mark English IRL
5 Francesco Pernici ITA
6 Ben Pattison GBR
7 Yanis Meziane FRA
8 Corentin le Clezio FRA

ATLETICA

Leo Neugebauer prende il comando dopo le prime due prove. Il tedesco, dopo il 10,90 nei 100 metri, piazza 7,82 nel lungo e sale a 1898 punti, appena quattro in più dell’olandese Jeff Tesselaar. Terzo Sander Skotheim con 1882. Dario Dester è 11° con 1739 punti, mentre Alberto Nonino occupa la 21ª posizione con 1617.

Classifica dopo due prove:
1 Leo Neugebauer (GER) 1898
2 Jeff Tesselaar (NED) 1894
3 Sander Skotheim (NOR) 1882
4 Nino Portmann (SUI) 1849
5 Vilém Stráský (CZE) 1833
6 Johannes Erm (EST) 1820
7 Amadeus Gräber (GER) 1777
8 Dai Keïta (BEL) 1776
9 Makenson Gletty (FRA) 1768
10 Tomas Järvinen (CZE) 1758
11 Dario Dester (ITA) 1739
12 Luuk Pelkmans (NED) 1719
13 Andrin Huber (SUI) 1693
13 Karel Tilga (EST) 1693
15 Antoine Ferranti (FRA) 1688
16 Rasmus Roosleht (EST) 1683
17 Niklas Kaul (GER) 1676
18 Jip de Greef (NED) 1652
18 Ondrej Kopecký (CZE) 1652
20 Risto Lillemets (EST) 1648
21 Alberto Nonino (ITA) 1617
22 Edgaras Benkunskas (LTU) 1591
23 Zsombor Gálpál (HUN) 1558
24 Emil Uhlin (SWE) 1549
25 Leon Krummenacher (SUI) 1479

ATLETICA

Giovanni Lazzaro chiude settimo la prima semifinale in 1:46.20 e resta fuori dalla finale. Vittoria per il britannico Max Burgin in 1:44.73, davanti al croato Marino Bloudek e allo spagnolo David Barroso, entrambi in 1:44.96: sono loro i tre qualificati diretti. Tobias Grønstad, quarto in 1:45.30, e Alexander Stepanov, quinto in 1:45.50, devono attendere la seconda semifinale per capire se rientreranno tra i due migliori tempi.

ATLETICA

Questi i protagonisti della prima semifinale degli 800. Primi 3 e migliori 2 tempi in finale: 

2 Alexander Stepanov GER
3 Ryan Clarke NED
4 Giovanni Lazzaro ITA
5 Tobias Grønstad NOR
6 Max Burgin GBR
7 Gabriel Tual FRA
8 David Barroso ESP
9 Marino Bloudek CRO

ATLETICA

Non si migliora Nonino che atterra a 6.97, si migliora invece Dester con 7.12

ATLETICA

Nullo il primo lancio di Osakue nella qualificazione del disco

ATLETICA

Al via il secondo gruppo di qualificazione del disco femminile con Daisy Osakue:

1 Marija Tolj CRO
2 Lisa Brix Pedersen DEN
3 Irina Rodrigues POR
4 Daisy Osakue ITA
5 Anne Juul Jensen DEN
6 Özlem Becerek TUR
7 Vanessa Kamga SWE
8 Helena Leveelahti FIN
9 Alida van Daalen NED
10 Estel Valeanu ISR
11 Marike Steinacker GER
12 Benedetta Benedetti ITA
13 Daria Zabawska POL
14 Zara Obamakinwa GBR
15 Jule Insinna LIE

ATLETICA

Al via il secondo gruppo di qualificazione del disco femminile con Daisy Osakue

ATLETICA

Tre italiane avanzano in semifinale. Il miglior tempo azzurro è di Dalia Kaddari, seconda assoluta in 23,14, personale stagionale. Passano il turno anche Vittoria Fontana, settima in 23,23, ed Elena Cambiolo, decima in 23,35. Miglior crono delle batterie per Boglárka Takács in 22,84.

Qualificate alle semifinali:
1 Boglárka Takács (HUN) 22,84
2 Dalia Kaddari (ITA) 23,14
3 Polyniki Emmanouilidou (GRE) 23,15
4 Ann Marii Kivikas (EST) 23,16
5 Talea Prepens (GER) 23,16
6 Lauren Roy (IRL) 23,20
7 Vittoria Fontana (ITA) 23,23
8 Wilma Svenson (SWE) 23,30
9 Alba Borrero (ESP) 23,35
10 Elena Cambiolo (ITA) 23,35
11 Rafailia Spanoudaki-Chatziriga (GRE) 23,37
12 Iris Caligiuri (SUI) 23,39

ATLETICA

Dalia Kaddari vince con il personale stagionale di 23″14 la terza e ultima batteria. Tutte le azzurre sono qualificate per le semifinali dei 200

ATLETICA

Al via la terza e ultima batteria dei 200 con Dalia Kaddari, queste le protagoniste:

1 Kristen Radukanova BUL
2 Rafailia Spanoudaki-Chatziriga GRE
3 Wiktoria Gajosz POL
4 Alba Borrero ESP
5 Delphine Nkansa BEL
6 Dalia Kaddari ITA
7 Viktória Korbová SVK
8 Sila Kologlu TUR

ATLETICA

Terzo posto per l’azzurra Cambiolo con un buon rettilineo finale. Tempo di 23″35, che per il momento è l’ottavo crono quando manca l’ultima batteria. Vince Prepens con 23″16

ATLETICA

Queste le protagoniste della seconda batteria dei 200 con Elena Cambiolo:

1 Elif Polat TUR
2 Elena Cambiolo ITA
3 Dimitra Tsoukala GRE
4 Wilma Svenson SWE
5 Lukrecija Sabaityte LTU
6 Iris Caligiuri SUI
7 Talea Prepens GER

ATLETICA

Vittoria Fontana chiude al quinto posto la sua batteria in 23,30, stesso tempo dell’irlandese Lauren Roy. Vittoria per l’ungherese Boglárka Takács in 22,84, personale stagionale, davanti alla greca Polyniki Emmanouilidou in 23,15 e all’estone Ann Marii Kivikas in 23,16, entrambe al personale stagionale.

ATLETICA

Vittoria Fontana al via nella prima batteria dei 200:

1 Ann Marii Kivikas EST
2 Vittoria Fontana ITA
3 Lina Hribar SLO
4 Boglárka Takács HUN
5 Maren Bakke Amundsen NOR
6 Polyniki Emmanouilidou GRE
7 Lauren Roy IRL

ATLETICA

Nonino atterra a 6.91 nel primo tentativo

ATLETICA

Dester atterra a 6.89 al primo tentativo del lungo

ATLETICA

Al via il salto in lungo del decathlon

ATLETICA

Due azzurre in semifinale e record personale per Alessandra Bonora. L’italiana firma 51,27, terzo tempo complessivo delle batterie alle spalle della norvegese Josefine Tomine Eriksen Aks, 50,83 e personale, e dell’olandese Myrte van der Schoot, 51,21. Avanza anche Alice Mangione, nona con 51,96.

Qualificate alle semifinali:
1 Josefine Tomine Eriksen Aks (NOR) 50,83
2 Myrte van der Schoot (NED) 51,21
3 Alessandra Bonora (ITA) 51,27
4 Helena Ponette (BEL) 51,56
5 Modesta Juste Morauskaite (LTU) 51,64
6 Eveline Saalberg (NED) 51,65
7 Paula Sevilla (ESP) 51,78
8 Ana Prieto (ESP) 51,81
9 Alice Mangione (ITA) 51,96
10 Veronika Drljacic (CRO) 52,07
11 Susanne Gogl-Walli (AUT) 52,12
12 Elna Wester (SWE) 52,28
13 Sophie Becker (IRL) 52,28

ATLETICA

Personale per Alessandra Bonora che chiude al terzo posto la sua batteria in 51,30. Vittoria alla norvegese Josefine Tomine Eriksen Aks, che firma il record personale con un eccellente 50,83, davanti all’olandese Myrte van der Schoot, seconda in 51,21. Quarta Modesta Juste Morauskaite in 51,70.

ATLETICA

C’è Alessandra Bonora al via della terza e ultima batteria dei 400. Queste le protagoniste:

1 Modesta Juste Morauskaite LTU
2 Alessandra Bonora ITA
3 Elna Wester SWE
4 Josefine Tomine Eriksen Aks NOR
5 Myrte van der Schoot NED

ATLETICA

Alice Mangione conquista la semifinale. L’azzurra chiude al terzo posto in 51,96, alle spalle della belga Helena Ponette, prima in 51,56, e della spagnola Ana Prieto, seconda in 51,81. Avanzano anche Veronika Drljacic, quarta in 52,07, e Aleksandra Pešic, quinta con il record personale di 52,55.

ATLETICA

Niente da fare per la azzurra Conte nel disco, è 13ma con 52.18

ATLETICA

Queste le protagoniste della prima batteria dei 400 donne:

2 Carina Vanessa POR
3 Kalliopi Kountouri CYP
4 Barbora Malíková CZE
5 Paula Sevilla ESP
6 Eveline Saalberg NED
7 Sophie Becker IRL
8 Melanie Roland SUI

ATLETICA

Dario Dester parte con un sesto posto nella prima serie dei 100 metri del decathlon. L’azzurro corre in 10”84 e mette in cascina 897 punti, iniziando la sua prova multipla a 34 lunghezze dal leader Nino Portmann. Lo svizzero firma il miglior crono complessivo con 10”69 e 931 punti, davanti a Jeff Tesselaar (10”75) e Amadeus Gräber (10”79). Alberto Nonino corre invece in 11”16, ottenendo 825 punti.

Classifica dopo i 100 metri:

1 Nino Portmann (SUI) 931 punti
2 Jeff Tesselaar (NED) 917
3 Amadeus Gräber (GER) 908
4 Makenson Gletty (FRA) 906
5 Tomas Järvinen (CZE) 901
6 Dario Dester (ITA) 897
7 Johannes Erm (EST) 888
7 Vilém Stráský (CZE) 888
9 Dai Keïta (BEL) 883
9 Leo Neugebauer (GER) 883
11 Rasmus Roosleht (EST) 881
12 Sander Skotheim (NOR) 872
13 Zsombor Gálpál (HUN) 870
14 Andrin Huber (SUI) 865
15 Risto Lillemets (EST) 841
16 Jip de Greef (NED) 834
17 Alberto Nonino (ITA) 825
18 Ondrej Kopecký (CZE) 814
19 Karel Tilga (EST) 812
20 Niklas Kaul (GER) 810
21 Edgaras Benkunskas (LTU) 801
21 Emil Uhlin (SWE) 801
23 Luuk Pelkmans (NED) 799
24 Leon Krummenacher (SUI) 782
25 Antoine Ferranti (FRA) 780

ATLETICA

Dario Dester chiude al sesto posto la terza serie dei 100 metri del decathlon. L’azzurro corre in 10”84, prestazione che gli vale 897 punti. Vittoria per lo svizzero Nino Portmann in 10”69 (931 punti), davanti a Jeff Tesselaar in 10”75 e Amadeus Gräber in 10”79. Quarto Makenson Gletty in 10”80, quinto Tomas Järvinen in 10”82, mentre Leo Neugebauer chiude in 10”90.

ATLETICA

Dario Dester al via dei 100 metri del decathlon:

1 Dario Dester ITA
2 Dai Keïta BEL
3 Jeff Tesselaar NED
4 Tomas Järvinen CZE
5 Zsombor Gálpál HUN
6 Nino Portmann SUI
7 Amadeus Gräber GER
8 Makenson Gletty FRA
9 Leo Neugebauer GER

ATLETICA

Il ceco Vilem Strasky chiude in prima posizione con 10″88, stesso tempo di Erm nella prima batteria. Settimo Alberto Nonnino con 11″16.

ATLETICA

Questa la startlist della seconda batteria dei 100 metri maschili valida per il decathlon:

Karel TILGA EST
Sander SKOTHEIM NOR
Risto LILLEMETS EST
Andrin HUBER SUI
Vilém STRÁSKÝ CZE
Jip DE GREEF NED
Rasmus ROOSLEHT EST
Alberto NONINO ITA
Luuk PELKMANS NED

ATLETICA

Il più veloce nella prima batteria dei 100 metri maschili validi per il decathlon è l’estone Johannes Erm con 10″88.

ATLETICA

Nel decathlon i due azzurri saranno impegnati nella seconda e nella terza batteria dei 100 metri.

ATLETICA

Nelle qualificazioni del disco femminile, per i colori azzurri, saranno al via Daisy Osakue, Benedetta Benedetti ed Emily Conte.

ATLETICA

Inoltre, gli atleti che prenderanno parte alle prove multiple affronteranno anche salto in lungo e getto del peso quest’oggi.

ATLETICA

Nel decathlon per l’Italia saranno in gara Alberto Nonino e Dario Dester.

NUOTO

Obiettivi centrati per la squadra azzurra in mattinata. Nannucci e Mascolo in semifinale nei 200 sl, Razzetti e Busa in semifinale nei 100 farfalla, Curtis e Cocconcelli inj semifinale nei 50 farfalla, Mantegazza in semifinale nei 200 rana, Alzetta e Pirovano in finale nei 2400 misti e 4×100 stile libero donne in finale

ATLETICA

Il programma sarà aperto dai 100 metri maschili validi per il decathlon.

NUOTO

Italia in finale nella 4×100 stile libero femminile! Le azzurre chiudono le batterie con il settimo tempo complessivo in 3’38”70 e conquistano il pass per la finale. Il miglior crono è degli Atleti Neutrali B in 3’36”61, davanti a Paesi Bassi (3’36”84) e Francia (3’37”05). Ultimo posto disponibile per la Germania in 3’38”80, appena un decimo alle spalle dell’Italia.

1 Atleti Neutrali B 3’36”61
2 Paesi Bassi 3’36”84
3 Francia 3’37”05
4 Ungheria 3’37”31
5 Spagna 3’38”25
6 Gran Bretagna 3’38”39
7 Italia 3’38”70
8 Germania 3’38”80

NUOTO

Ai 300 Spagna, Francia, Svezia, Italia

NUOTO

Francia, Spagna, Svezia Italia a metà gara

NUOTO

Ai 100 Spagna, Francia, Italia

NUOTO

Menicucci, Tarantino, Mao, Morini al via per l’Italia nella seconda batteria della 4×100

NUOTO

A metà gara Russia, Gbr, Olanda

NUOTO

Olanda, Russia, Gbr e Ungheria al via della prima batteria della 4×100 stile libero donne

NUOTO

Due azzurre in finale nei 400 misti! Giada Alzetta e Anna Pirovano centrano entrambe la qualificazione. Alzetta chiude le batterie con il quinto tempo complessivo in 4’41”39, mentre Pirovano strappa l’ultimo posto disponibile con l’ottavo crono in 4’43”09. Miglior tempo per la polacca Justina Anna Kozan in 4’40”47, appena davanti alla britannica Amalie Smith (4’40”56) e all’ungherese Vivien Jackl (4’40”71).

1 Justina Anna Kozan (POL) 4’40”47
2 Amalie Smith (GBR) 4’40”56
3 Vivien Jackl (HUN) 4’40”71
4 Alba Vazquez Ruiz (ESP) 4’41”37
5 Giada Alzetta (ITA) 4’41”39
6 Ellen Walshe (IRL) 4’41”76
7 Anastasia Gorbenko (ISR) 4’42”23
8 Anna Pirovano (ITA) 4’43”09

NUOTO

Due azzurre in semifinale! Bene Alzetta che chiude quarta la seconda batteria con 4’41″39, quinto tempo assoluto. Vince Kozan con 4’40″47

NUOTO

A metà gara Jack, Alzetta, Smith

NUOTO

Anna Pirovano chiude al quarto posto la prima batteria dei 400 misti. L’azzurra nuota in 4’43”09, a 1”72 dalla spagnola Alba Vazquez Ruiz, che si impone con 4’41”37. Seconda l’irlandese Ellen Walshe in 4’41”76, terza Anastasia Gorbenko in 4’42”23. Per Pirovano bisognerà attendere le batterie successive per conoscere il piazzamento complessivo e l’eventuale qualificazione alla finale.

NUOTO

A metà della prima batteria dei 400 misti: Gorbenko, Walshe, Knop, Pirovano sesta

NUOTO

Christian Mantegazza conquista l’accesso alle semifinali dei 200 rana. L’azzurro chiude le batterie con il nono tempo complessivo in 2’10”69, a 1”36 dal miglior crono di Kirill Prigoda, primo in 2’09”33. Alle sue spalle Filip Nowacki (2’09”47) e Caspar Corbeau (2’09”66). Mantegazza sarà dunque tra i sedici che torneranno in acqua in semifinale.

1 Kirill Prigoda (NAB) 2’09”33
2 Filip Nowacki (GBR) 2’09”47
3 Caspar Corbeau (NED) 2’09”66
4 Aleksandr Zhigalov (NAB) 2’09”84
5 Jack Kelly (IRL) 2’10”14
6 Gregory Butler (GBR) 2’10”44
7 Luka Mladenovic (AUT) 2’10”53
8 Christian Mantegazza (ITA) 2’10”69
9 Eoin Corby (IRL) 2’10”85
10 Matti Mattsson (FIN) 2’11”10
11 Doruk Yogurtcuoglu (TUR) 2’11”20
12 Aleksas Savickas (LTU) 2’11”21
13 Lucas Matzerath (GER) 2’11”22
14 Jan Kalusowski (POL) 2’11”39
15 Dawid Lukasz Wiekiera (POL) 2’11”40
16 Filip Mujan (CRO) 2’11”45

NUOTO

Dominio del russo Prigoda che chiude in 2’09″33 la terza batteria, secondo il giovane turco Yogurtcuoglu con 2’11″20. Ora Mantegazza

NUOTO

Dominio del norvegese Egeland nella seconda batteria dei 200 rana con il tempo di 2’11″67 davanti allo svedese Bengtsson Nimander in 2’13″69. Ora Prigoda, Yogurtcuoglu e Matzerath nella terz’ultima batteria

NUOTO

La prima batteria dei 200 rana uomini va alla austriaco Korber-Perner con il tempo di 2’18″43

NUOTO

Sara Curtis davanti a tutte nelle batterie dei 50 dorso! L’azzurra firma il miglior tempo complessivo in 27”31, precedendo la francese Mary-Ambre Moluh (27”39). Tre atlete appaiate in 27”61: Marrit Steenbergen, Analia Pigrée e Alina Gaifutdinova. In semifinale anche Costanza Cocconcelli, dodicesima con 28”03.

Qualificate alle semifinali:
1 Sara Curtis (ITA) 27”31
2 Mary-Ambre Moluh (FRA) 27”39
3 Marrit Steenbergen (NED) 27”61
3 Analia Pigrée (FRA) 27”61
3 Alina Gaifutdinova (NAB) 27”61
6 Tessa Giele (NED) 27”64
7 Irene Ciercoles Galve (ESP) 27”81
8 Roos Vanotterdijk (BEL) 27”83
9 Lauren Cox (GBR) 27”97
10 Costanza Cocconcelli (ITA) 28”03
11 Danielle Hill (IRL) 28”08
12 Emilija Pociute (LTU) 28”21
13 Fanny Teijonsalo (FIN) 28”24
14 Ingeborg V. Loyning (NOR) 28”46
15 Mariia Osetrova (NAB) 28”50
16 Adela Krystyna Piskorska (POL) 28”61

NUOTO

Sara Curtis vince l’ultima batteria e fa segnare il miglior tempo in assoluto con 27″31, a due decimi dal personale. Toma chiude quinta in 28″61 ed esce di scena, suiperata da Cocconcelli

NUOTO

Ancora Francia nella terza batteria con Pigree che tocca in 27″61

NUOTO

Quinto posto per l’azzurra Cocconcelli che chiude in 28″03, vittoria per la francese Moluh con 27″39

NUOTO

La norvegese Loyning vince la seconda batteria dei 50 dorso con 28″46

NUOTO

La moldava Leu vince in 29″71

NUOTO

Razzetti e Busa in semifinale nei 100 farfalla! Il miglior tempo delle batterie è dello svizzero Noè Ponti con 50”47, davanti a Kristóf Milák (50”81) e Maxime Grousset (51”03). Alberto Razzetti, autore del personale di 51”70, chiude con il nono crono complessivo, mentre Michele Busa è dodicesimo in 51”82: entrambi avanzano al turno successivo. Fuori invece Lorenzo Gargani, 14° a pari merito con 51”96.

Qualificati alle semifinali:
1 Noè Ponti (SUI) 50”47
2 Kristóf Milák (HUN) 50”81
3 Maxime Grousset (FRA) 51”03
4 Edward Mildred (GBR) 51”18
5 Jakub Bartosz Majerski (POL) 51”35
6 Kaii Liam Winkler (GER) 51”38
7 Denis-Laurean Popescu (ROU) 51”44
8 Hubert Kos (HUN) 51”49
9 Alberto Razzetti (ITA) 51”70
10 Andrei Minakov (NAB) 51”78
11 Luca Nik Armbruster (GER) 51”80
12 Michele Busa (ITA) 51”82
13 Roman Shevliakov (NAB) 51”96
14 Ihor Troianovskyi (UKR) 51”98
15 Ksawery Masiuk (POL) 52”02
16 Vlad-Stefan Mihalache (ROU) 52”07

NUOTO

Italia protagonista nell’ultima batteria dei 100 farfalla: Alberto Razzetti e Michele Busa volano in semifinale! Vince il francese Maxime Grousset in 51”03, davanti al britannico Edward Mildred (51”18), ma alle loro spalle arriva un eccellente Razzetti, terzo in 51”70 con il nuovo record personale. Buona prova anche per Busa, quinto in 51”82 e qualificato per le semifinali. Quarto Andrei Minakov in 51”78. Lorenzo Gargani chiude sesto in 51”96.

NUOTO

Noè Ponti risponde a Milák e vola in 50”47! Lo svizzero domina la penultima batteria dei 100 farfalla e si prende il miglior tempo complessivo, migliorando il 50”81 appena realizzato dall’ungherese. Alle sue spalle il polacco Jakub Majerski in 51”35 e Hubert Kos in 51”49. Quarto Armbruster con 51”80, mentre Masiuk chiude sesto in 52”02. Ponti e Milák lanciano subito segnali pesantissimi in vista delle semifinali.

NUOTO

Kristóf Milák domina la terz’ultima batteria dei 100 farfalla! L’ungherese fa subito la differenza e tocca in 50”81, precedendo nettamente il tedesco Kaii Liam Winkler (51”38) e il rumeno Denis-Laurean Popescu (51”44). Quarto Josha Salchow in 51”87, poi Roman Shevliakov in 51”96. Milák firma nettamente il miglior tempo delle batterie disputate finora, abbassando il 52”07 di Mihalache.

NUOTO

Mihalache vince la quarta batteria con il tempo di 52″07, il miglior crono finora. Ora c’è Milak nella terz’ultima serie

NUOTO

L’estone Zirk si impone nella terza batteria dei 100 farfalla con 52″89 che finora è il miglior tempo in assoluto

NUOTO

Successo dell’israeliano Krichevsky con il crono di 53″30 nella prima batteria dei 100 farfalla

NUOTO

Due italiane in semifinale nei 200 stile libero femminili. Il miglior tempo delle batterie è della ceca Barbora Seemanova in 1:57.10, davanti alla lituana Ieva Jurkunaite (1:57.28) e alla tedesca Linda Roth (1:57.60). Bianca Nannucci chiude con l’ottavo crono complessivo in 1:58.63, mentre Anna Chiara Mascolo è undicesima in 1:58.73: entrambe conquistano il pass per il turno successivo. Tra le qualificate anche Marrit Steenbergen, quarta in 1:58.00.

1 Barbora Seemanova (CZE) 1:57.10
2 Ieva Jurkunaite (LTU) 1:57.28
3 Linda Roth (GER) 1:57.60
4 Marrit Steenbergen (NED) 1:58.00
5 Sarah Dumont (BEL) 1:58.40
6 Ainhoa Campabadal Amezcua (ESP) 1:58.46
7 Francisca Soares Martins (POR) 1:58.56
8 Bianca Nannucci (ITA) 1:58.63
9 Freya Colbert (GBR) 1:58.66
10 Daria Golovaty (ISR) 1:58.72
11 Anna Chiara Mascolo (ITA) 1:58.73
12 Nikolett Padar (HUN) 1:58.81
13 Imani de Jong (NED) 1:58.92
14 Maya Tóbehn (GER) 1:58.95
15 Leah Schlosshan (GBR) 1:59.13
16 Iris Julia Berger (AUT) 1:59.19

NUOTO

Mascolo con il terzo posto nell’ultima batteria con 1’58″73. riesce a prendersi il posto nella semjifinale. Vince Soares Martins con 1’58″56

NUOTO

Nannucci esce bene nel finale e chiude quinta in 1’58″63. Vince la ceca Seemanovaa con il miglior tempo finora 1’57″10, davanti alla lituana Junevik con 1’57″28. Ora Mascolo nell’ultima batteria, non c’è Surushkina

NUOTO

Quarto posto per Matilde Biagiotti con il tempo di 1’59″28. Vince Steenbergen con il crono di 1’58″00, tempi piuttosto alti nella terza batteria. C’è Nannucci, non c’è Anderson nella quarta batteria

NUOTO

L’israeliana Golovaty si impone nella seconda batteria dei 200 stile con il crono di 1’58″72. Non c’è Alessandra Mao al via della terza batteria, c’è Biagiotti

NUOTO

La danese Tabor vince con 2’01″02 la prima batteria dei 200 sl

NUOTO

I 400 misti femminili aggiungono un altro confronto interessante alla mattinata. Tra le europee il miglior riferimento stagionale appartiene alla britannica Amalie Smith, capace di nuotare 4’33”70 ai Giochi del Commonwealth. Alle sue spalle, considerando esclusivamente le atlete europee nella graduatoria fornita, troviamo l’irlandese Ellen Walshe con 4’37”20, la giovanissima ungherese Vivien Jackl con 4’37”47 e la spagnola Alba Vazquez Ruiz con 4’38”16. Un quadro che lascia Smith davanti sul piano cronometrico, ma con diversi equilibri da verificare direttamente nella piscina parigina. In vasca Pirovano e Alzetta 

NUOTO

Nei 200 rana maschili la situazione appare decisamente aperta, anche per le assenze di Léon Marchand e Carles Coll Marti. L’Italia punta soprattutto su Christian Mantegazza, autore di 2’10”00 in questa stagione e titolare di un personale di 2’09”39. Dopo aver raggiunto le semifinali ai Mondiali di Singapore, l’azzurro dovrà provare ad avvicinare nuovamente la barriera dei 2’10” per entrare nel confronto per i turni decisivi. Il britannico Filip Nowacki arriva con uno dei riferimenti più significativi: campione mondiale junior nel 2025 con 2’07”32, ha appena vinto i Commonwealth Games in 2’07”87. Caspar Corbeau, bronzo olimpico proprio a Parigi e primatista mondiale in vasca corta con 1’59”52, porta invece in dote un’esperienza internazionale superiore. Da non sottovalutare Kirill Prigoda, 2’08”30 nel 2026, oltre ad Alexander Zhigalov, Greg Butler e al giovane turco Doruk Yogurtcuoglu, sceso quest’anno a 2’09”43. Senza un dominatore netto, la gestione dei tre turni può diventare un elemento decisivo.

NUOTO

Nei 50 dorso femminili l’Italia può invece schierare una delle grandi protagoniste annunciate dell’intera rassegna: Sara Curtis. L’azzurra arriva a Parigi da primatista europea con il 27”07 realizzato al Settecolli, dopo aver già migliorato il record italiano a Riccione con 27”33 e successivamente nelle batterie della manifestazione romana con 27”23. Curtis è arrivata a soli sette centesimi dalla barriera dei 27 secondi, mai infranta da una nuotatrice europea. La concorrenza, però, è profonda. La francese Mary-Ambre Moluh ha portato il record nazionale a 27”20, Alina Gaifutdinova ha nuotato 27”23, Analia Pigree 27”31 e la britannica Lauren Cox vanta un personale di 27”15. Da valutare anche l’eventuale presenza di Steenbergen, scesa quest’anno a 27”40, mentre Francia e Paesi Bassi dovranno fare i conti con una durissima selezione interna. Per Curtis la prima missione sarà attraversare senza problemi le batterie per costruire passo dopo passo l’assalto alle posizioni che contano. Per l’Italia in gara anche Cocconcelli e Toma

NUOTO

Uno degli appuntamenti più interessanti della mattinata italiana arriverà con i 100 farfalla maschili, dove Michele Busa proverà a inserirsi in una concorrenza di altissimo livello. Il faentino di Imolanuoto ha nuotato 51”57 al Settecolli, fermandosi ad appena cinque centesimi dal personale di 51”52. Dopo l’eliminazione nelle batterie dei 50 farfalla, la distanza doppia rappresenta il suo appuntamento più importante di questi Europei. Lorenzo Gargani e Alberto Razzetti dovrebbero essere in vasca, Thomas Ceccon ha fatto sapere che non prenderà parte alla gara. Il livello al vertice è elevatissimo. Kristof Milak guida gli europei nella stagione con 50”22 e torna nella piscina nella quale conquistò l’oro olimpico in 49”90. Noè Ponti, argento mondiale 2025 con 49”83, ha nuotato 50”59 al Settecolli, mentre Maxime Grousset possiede il record europeo di 49”62 ma arriva all’appuntamento con l’incognita delle condizioni fisiche dopo la frattura al piede che gli ha impedito di disputare i Campionati francesi. Tra gli altri uomini da seguire il tedesco Kaii Winkler, sceso a 50”92, Roman Shevlyakov, Simon Bucher, Jakub Majerski, Edward Mildred, Jacob Peters, Diogo Ribeiro e Ksawery Masiuk. 

NUOTO

Il principale riferimento europeo stagionale è Freya Colbert, capace di portare il record britannico fino a 1’54”34, anche se il quarto posto ai recenti Giochi del Commonwealth in 1’55”74 ha reso meno scontate le gerarchie. Barbora Seemanová, campionessa europea in carica, offre forse le maggiori garanzie di continuità nelle grandi manifestazioni: quinta alle Olimpiadi di Parigi e quinta ai Mondiali 2025, ha uno stagionale da 1’55”99. Grande curiosità anche per Marrit Steenbergen, che nei 200 ha nuotato 1’56”02 al Settecolli ma arriva soprattutto sull’onda del clamoroso record mondiale dei 100 stile libero in 51”68. Freya Anderson, le ungheresi Nikolett Pádár, Minna Ábrahám e Panna Ugrai e il profondo gruppo tedesco completano una gara nella quale superare le batterie senza spendere troppo sarà già fondamentale.

NUOTO

Terza giornata di gare agli Europei di nuoto 2026 a Parigi e programma che propone subito diversi motivi di interesse per l’Italia, con Sara Curtis e Alessandra Mao tra i nomi più attesi nelle batterie del mattino. All’Olympic Aquatics Centre la sessione inizierà alle 9.30 e proporrà i 200 stile libero femminili, i 100 farfalla maschili, i 50 dorso femminili, i 200 rana maschili, i 400 misti femminili e la 4×100 stile libero femminile. In serata, dalle 18.30, spazio a semifinali e finali, ma il quadro della presenza azzurra dipenderà inevitabilmente dai risultati dei turni precedenti.

NUOTO

Tra circa 20 minuti il via della prima sessione di gare della terza giornbata degli Europei di nuoto a Parigi dedicata alle batterie

BUONGIORNO!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti ad un nuovo liveblog dedicato agli Europei di nuoto ed atletica.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità