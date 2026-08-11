Europei nuoto 2026, il programma di domani (mercoledì 12 agosto): orari, tv, streaming, azzurri in gara

Vanno avanti senza soluzione di continuità gli Europei senior 2026 degli sport acquatici: domani, mercoledì 12 agosto, si terrà la terza giornata di gare riservata totalmente al nuoto in corsia. A Parigi, in Francia, la sessione mattutina partirà alle ore 9.30, mentre la sessione serale scatterà alle ore 18.30.

Nelle batterie del mattino andranno in scena 6 specialità, con un totale di 18 italiani in vasca, dei quali 14 impegnati nelle prove individuali più un quartetto all’opera in staffetta, mentre nel pomeriggio ci sarà spazio per 4 semifinali e per l’assegnazioni di medaglie e titoli in 7 finali.

Le gare degli Europei senior 2026 di nuoto in corsia saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO 2026

Mercoledì 12 agosto

Sessione mattutina

9.30 NUOTO Batterie 200m stile libero donne – Matilde Biagiotti, Alessandra Mao, Anna Chiara Mascolo, Bianca Nannucci

9.54 NUOTO Batterie 100m farfalla uomini – Michele Busa, Thomas Ceccon, Lorenzo Gargani, Alberto Razzetti

10.14 NUOTO Batterie 50m dorso donne – Costanza Cocconcelli, Sara Curtis, Federica Toma

10.27 NUOTO Batterie 200m rana uomini – Christian Mantegazza

10.49 NUOTO Batterie 400m misti donne – Giada Alzetta, Anna Pirovano

11.03 NUOTO Batterie staffetta 4x100m stile libero donne – Italia

Sessione serale

18.30 NUOTO Semifinali 200m stile libero donne

18.40 NUOTO Finale 200m dorso uomini

18.47 NUOTO Finale 50m farfalla donne

18.52 NUOTO Finale 100m stile libero uomini

18.58 NUOTO Finale 100m rana donne

19.04 NUOTO Semifinali 200m rana uomini

19.26 NUOTO Semifinali 50m dorso donne

19.33 NUOTO Semifinali 100m farfalla uomini

19.54 NUOTO Finale 400m misti donne

20.03 NUOTO Finale 800m stile libero uomini

20.16 NUOTO Finale staffetta 4x100m stile libero donne

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV.

Diretta testuale: OA Sport.