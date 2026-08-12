Europei atletica 2026 oggi in tv: orari mercoledì 12 agosto, streaming, italiani in gara

Oggi mercoledì 12 agosto va in scena la terza giornata di gare agli Europei 2026 di atletica, in corso di svolgimento presso l’Alexander Stadium di Birmingham (Gran Bretagna). Nella giornata odierna verranno messi in palio quattro titoli: lancio del martello femminile, 400 metri maschile, 400 ostacoli femminile, 110 ostacoli. L’Italia cercherà di essere protagonista, provando a giocarsi delle carte da medaglia.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 11.35 E 19.40

Per sperare di salire sul podio bisogna affidarsi a Sara Fantini, chiamata a difendere il titolo conquistato due anni fa nel lancio del martello e accreditata per mettersi al collo un nuovo alloro, e Ayomide Folorunso, spintasi a quattro centimetri dal suo primato nazionale sui 400 ostacoli e potenziale outsider sul giro della morte con barriere. Grandissima attesa per le qualificazioni del salto triplo con Andy Diaz, Andrea Dallavalle e Simone Biasutti. Da seguire con attenzione anche le semifinali degli 800 metri con Francesco Pernici.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi (mercoledì 12 agosto) agli Europei 2026 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle ore 11.30 alle ore 13.00 e dalle ore 21.00 fino alla conclusione, su RaiSportHD nelle altre fasce orarie; in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (solo al mattino) e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA OGGI

Mercoledì 12 agosto

11.35 Decathlon, 100 metri

11.40 Lancio del disco (femminile), qualificazioni

12.05 400 metri (femminile), batterie

12.20 Decathlon, salto in lungo

12.40 200 metri (femminile), batterie

13.20 800 metri (maschile), semifinali

13.40 Decathlon, getto del peso

13.55 400 ostacoli (maschile), semifinali

19.40 Decathlon, salto in alto

20.45 Lancio del martello (femminile), finale

20.55 110 ostacoli, semifinali

21.20 200 metri (femminile), semifinali

21.40 Salto triplo (maschile), qualificazioni

21.50 400 metri (maschile), finale

22.08 400 ostacoli (femminile), finale

22.22 Decathlon, 400 metri

22.47 110 ostacoli, finale

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI ATLETICA

Mercoledì 12 agosto

11.35 Decathlon, 100 metri: Dario Dester, Alberto Nonino

11.40 Lancio del disco (femminile), qualificazioni: Emily Conte, Benedetta Benedetti, Daisy Osakue

12.05 400 metri (femminile), batterie: Alessandra Bonora, Alice Mangione

12.20 Decathlon, salto in lungo: Dario Dester, Alberto Nonino

12.40 200 metri (femminile), batterie: Elena Cambiolo, Vittoria Fontana, Dalia Kaddari

13.20 800 metri (maschile), semifinali: Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici

13.40 Decathlon, getto del peso: Dario Dester, Alberto Nonino

13.55 400 ostacoli (maschile), semifinali: Giacomo Bertoncelli, Alessandro Sibilio, Alessio Sommacal

19.40 Decathlon, salto in alto: Dario Dester, Alberto Nonino

20.45 Lancio del martello (femminile), finale: Sara Fantini

21.20 200 metri (femminile), semifinali: eventuali Elena Cambiolo, Vittoria Fontana, Dalia Kaddari

21.40 Salto triplo (maschile), qualificazioni: Simone Biasutti, Andrea Dallavalle, Andy Diaz

22.08 400 ostacoli (femminile), finale: Ayomide Folorunso

22.22 Decathlon, 400 metri: Dario Dester, Alberto Nonino

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 11.30 alle ore 13.00, dalle ore 21.00 fino alla conclusione; RaiSportHD dalle ore 13.00 alle ore 14.20, dalle ore 20.30 alle ore 21.00; Sky Sport Uno (canale 201) dalle ore 11.30 fino alle 14.20, per gli abbonati; Sky Sport Arena (canale 204) in versione integrale, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.