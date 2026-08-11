LIVE Darderi-Nakashima 2-6, 3-6, ATP Montreal 2026 in DIRETTA: si ferma ai quarti di finale la corsa dell’azzurro, ma quanti rimpianti nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.13 Termina qui questa Diretta Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto compagnia, buon proseguimento di giornata a tutti!

20.10 Ventisei i vincenti per lo statunitense, undici per l’azzurro, che ha commesso ben ventotto gratuiti, contro gli undici del suo rivale.

20.07 Lo statunitense ha messo a referto ben undici ace, contro i due dell’azzurro, che invece ha commessi ben sei doppi falli. Nakashima ha messo in campo il 60% di prime, Darderi il 67, ma l’azzurro ha vinto appena il 28% dei punti con la seocnda. Inoltre il californiano ha annullato tutte e quattro le palle break concesse, mentre l’azzurro 5/8.

20.04 Non arriva, dunque, la prima semifinale in Masters 1000 sul cemento per Luciano Darderi, che gioca un match costellato da tanti errori, soprattutto nel primo set, e spreca tanto nel secondo parziale. D’altra parte Brandon Nakashima è stato più concreto, con pochi errori e tanta regolarità, conquistando così le semifinali, dove sfiderà uno tra Rafael Jodar e Arthur Fils.

3-6 Non passa la smorzata di dritto dell’azzurro: Nakashima vince per 6-2, 6-3 in 1 ora e 17 minuti di gioco.

40-15 Frustata con il dritto lungolinea di Darderi.

40-0 Ace di Nakashima: tre match point.

30-0 Lunga la risposta di rovescio di Darderi.

15-0 Servizio vincente dello statunitense.

3-5 Doppio fallo dell’azzurro e break per Nakashima, che servirà per accedere alle semifinali.

40-A Largo il dritto di Darderi.

40-40 Smash vincente dello statunitense.

A-40 In rete il dritto di Nakashima.

40-40 Comanda e chiude con una volée facile di dritto Darderi.

40-A In rete il dritto del numero 22 del mondo.

40-40 Doppio fallo dell’azzurro.

A-40 Spinge ancora con il dritto Darderi.

40-40 Servizio vincente dell’azzurro.

30-40 Attacca con il dritto Darderi in uscita dal servizio, non passa la difesa di Nakashima.

15-40 In corridoio il dritto incrociato dell’azzurro, due palle break per Nakashima.

15-30 Largo il dritto di Darderi.

15-15 Doppio fallo dell’azzurro.

15-0 L’attacco con il dritto di Nakashima, deviato dal nastro, serve a Darderi un dritto facile da chiudere.

3-4 Ace del californiano.

A-40 Servizio vincente di Nakashima.

40-40 Servizio e smash vincente per lo statunitense.

40-A Lungo lo slice di rovescio di Nakashima, palla break per l’azzurro.

40-40 Appena lungo il dritto dello statunitense.

40-30 Ace del numero 31 del mondo.

30-30 Lungo il dritto di Nakashima.

30-15 Smash vincente dello statunitense.

15-15 Passa con il dritto lungolinea Darderi.

15-0 Rovescio lungolinea vincente di Nakashima.

3-3 Ace di Darderi.

40-15 Dritto incrociato vincente dell’azzurro.

30-15 Lungo il recupero di dritto di Nakashima.

15-15 In rete il dritto di Darderi.

15-0 Lungo il dritto dello statunitense.

2-3 Splendida volée bassa con il dritto di Nakashima, che chiude a rete dopo aver seguito la seconda di servizio.

A-40 In rete la risposta di dritto di Darderi.

40-40 Ace dello statunitense.

40-A Carica il dritto in risposta l’azzurro, non passa la difesa con il dritto di Nakashima.

40-40 Lungo di pochi centimetri il rovescio di Darderi.

30-40 Nakashima manda in corridoio uno smash facile facile da chiudere, occasione ghiotta di break per l’azzurro.

30-30 Appena lungo l’attacco di rovescio di Darderi.

15-30 Dritto lungolinea vincente dell’azzurro.

15-15 Largo il dritto dello statunitense.

15-0 Punto rocambolesco, a causa del vento, vinto da Nakashima, che chiude con lo smash. Darderi lancia ancora una volta la racchetta per terra.

2-2 Ace dell’azzurro.

40-15 Servizio vincente di Darderi.

30-15 Chiude con lo smash lo statunitense.

30-0 In rete il recupero di dritto di Nakashima.

15-0 Servizio vincente dell’azzurro.

1-2 In rete la risposta di rovescio dell’azzurro.

A-40 In corridoio il dritto lungolinea di Darderi.

40-40 In rete il back di rovescio dell’azzurro, disturbato dal vento.

40-A Doppio fallo di Nakashima, prima palla break per Darderi.

40-40 Lungo il dritto del californiano.

40-30 Dritto lungolinea di Nakashima, non passa il recupero dell’azzurro.

30-30 Largo il passante di rovescio dell’azzurro.

15-30 Pizzica la riga con il dritto Darderi e non passa la difesa con il rovescio di Nakashima.

15-15 Servizio e rovescio lungolinea vincente dello statunitense.

0-15 Prova a spingere l’azzurro e il rovescio di Nakashima vola via.

1-1 Chiude il game con un altro servizio vincente Darderi.

A-40 Servizio vincente del classe 2002 Villa Gesell.

40-40 Ancora un doppio fallo per l’azzurro.

A-40 Servizio vincente di Darderi.

40-40 In corridoio il dritto dell’azzurro in uscita dal servizio.

40-30 Doppio fallo di Darderi.

40-15 Lungo il passante di rovescio dell’azzurro.

40-0 Lungo il rovescio del californiano.

30-0 In rete il dritto di Nakashima.

15-0 Gran dritto di Darderi, sul quale non riesce a difendersi lo statunitense.

0-1 Terzo ace consecutivo dello statunitense.

40-30 Ancora un ace del numero 31 del mondo.

30-30 Ace di Nakashima.

15-30 Tracciante fulmineo con il dritto dell’azzurro.

15-15 Lungo il rovescio di Darderi.

0-15 In rete il dritto di Nakashima.

19.12 Si riparte con lo statunitense al servizio.

19.11 Difficile commentare questo prima parziale, dove Nakashima non ha fatto nulla di speciale, limitandosi a sbagliare il meno possibile. Assolutamente negativa, invece, la prestazione di Darderi, che ha sbagliato tantissimo soprattutto con il dritto. L’azzurro ha vinto appena un punto su sette con la seconda e ha ceduto due volte la battuta. Lo statunitense invece, con quattro ace a referto, non ha rischiato nulla sul proprio servizio. Undici i vincenti per il nativo di San Diego, con appena tre gratuiti, mentre il classe 2002 italiano ha registrato solo tre vincenti, contornati da ben dieci errori non forzati. Sicuramente il vento ha inciso sulla qualità della partita, ma non deve essere un alibi per questa prestazione sottotono sino a questo punto del match.

2-6 L’azzurro chiude un brutto primo set, durato appena 26′, con un doppio fallo.

0-40 Non passa un complicato tentativo di smorzata con il dritto di Darderi: tre set point per lo statunitense.

0-30 Risposta di dritto vincente di Nakashima.

0-15 Lungo il dritto dell’azzurro.

2-5 Servizio vincente dello statunitense.

40-15 Ancora un ace del californiano.

30-15 Ace di Nakashima.

15-15 Lungo lo slice di rovescio dello statunitense.

15-0 Chiude con lo smash Nakashima.

2-4 Non passa il dritto dello statunitense.

40-0 Servizio e smash vincente per l’azzurro.

30-0 Servizio vincente di Darderi.

15-0 Lungo il rovescio di Nakashima.

1-4 Ancora fortunato il californiano, che passa con il rovescio, aiutato dal nastro, e scavalcando così l’azzurro, che si trovava nei pressi della rete.

40-15 Larga la volée di dritto di Nakashima che aveva attaccato dopo la prima di servizio.

40-0 Schiaffo al volo di dritto vincente dello statunitense

30-0 Il vento ferma sulla riga il dritto incrociato di Nakashima.

15-0 Servizio vincente dello statunitense.

1-3 Stecca il dritto Darderi, che poi getta la racchetta per terra visibilmente frustrato.

30-40 In rete il dritto di Nakashima.

15-40 Servizio e dritto in avanzamento vincente dell’azzurro.

0-40 In rete il dritto di Darderi: tre palle break per lo statunitense.

0-30 Trova la riga Nakashima con il dritto incrociato.

0-15 Lungo il dritto dell’azzurro.

1-2 In rete la risposta di dritto dell’azzurro. In questi primi giochi i giocatori sembrano essere molto disturbati dal vento.

40-15 Servizio e dritto vincente dello statunitense.

30-15 Ace di Nakashima.

15-15 In rete il dritto di Darderi.

0-15 Lungo il rovescio di Nakashima.

1-1 Chiude con la volée di dritto l’azzurro.

40-30 Ancora un servizio vincente per Darderi.

30-30 Servizio vincente del numero 22 del mondo.

15-30 Stecca il rovescio Darderi.

15-15 Servizio vincente dell’azzurro.

0-15 Lungo il dritto di Darderi.

0-1 Ace di Nakashima.

40-0 Lunga la risposta di rovescio dell’azzurro.

30-0 In rete il dritto di Darderi.

15-0 Servizio vincente di Nakashima.

18.42 Si parte con lo statunitense al servizio!

18.40 Nakashima è stato numero 29 del ranking ATP come miglior classifica.

18.37 Luciano Darderi ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere.

18.34 I due giocatori fanno il loro ingresso in campo.

18.31 Darderi va a caccia della seconda semifinale in un Masters 1000 in carriera.

18.28 Entrambi i giocatori hanno vinto le ultime due partite al terzo set.

18.25 Nel 2024 Nakashima è arrivato al terzo turno nel torneo canadese.

18.22 Darderi non vinceva tre partite consecutive sul cemento dagli Australian Open 2026.

18.19 Lo statunitense, invece, è il numero 28 del seeding.

18.16 L’azzurro è testa di serie 19 del tabellone principale.

18.13 Il meteo quest’oggi non dovrebbe creare problemi per quanto riguarda il programma di gioco.

18.10 Tra circa 20′ Luciano Darderi e Brandon Nakashima scenderanno in campo per disputare il primo quarto di finale dell’ATP Masters 1000 di Montreal.

Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Luciano Darderi e lo statunitense Brandon Nakashima, valido per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Montreal.

Il classe 2002 di Villa Gesell ha raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale in un 1000 su cemento, mentre per il suo avversario questa sfida sarà l’esordio assoluto in un quarto di finale in un torneo di questo livello.

Darderi, numero 22 del mondo, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, ha beneficiato del ritiro del canadese Gabriel Diallo al secondo turno, sul punteggio di 6-4, 2-3. Nel match successivo, invece, è arrivata una vittoria in rimonta sul cinese Juncheng Shang, con lo score di 4-6, 6-1, 6-4, così come nel quarto turno, dove il portoghese Nuno Borges è stato sconfitto per 4-6, 6-3, 7-5.

Anche il percorso della classe 2001 californiano, attuale numero 31 del ranking ATP, è stato piuttosto tortuoso: dopo aver esordito direttamente al secondo turno con un netto 6-2, 6-1 sul tedesco Daniel Altmaier, nei due incontri seguenti sono arrivati due successi al termine di due battaglie contro i francesi Titouan Droguet, battuto con lo score di 4-6, 6-2, 7-5, e Arthur Rinderknech, superato con il punteggio di 7-6, 5-7, 7-5.

Tra i due giocatori il quadro dei precedenti recita una vittoria per parte, con l’italiano vincitore ad Amburgo su terra nel maggio 2025, per 7-5, 6-7, 6-2, e il venticinquenne di San Diego che invece ha avuto la meglio sul cemento indoor di Vienna, lo scorso ottobre, con il punteggio di 6-2, 7-5.

La sfida tra l’azzurro e lo statunitense sarà il primo match della giornata di martedì 11 agosto in programma sul Campo Centrale: la partita inizierà alle ore 18.30 italiane (12.30 locali) e sarà seguita dall’altro quarto di finale, tra Rafael Jodar e Arthur Fils, che insieme a quello del classe 2002 italiano si sarebbe dovuto giocare nella notte, ma che sono stati rinviati per pioggia.

OA Sport vi offre la Diretta live testuale della sfida di singolare tra l’azzurro Luciano Darderi e lo statunitense Brandon Nakashima valida per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Montreal: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!