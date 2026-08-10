Darderi-Nakashima oggi, ATP Montreal 2026: orario, tv, programma, streaming

Nella notte italiana di martedì 11 agosto, Luciano Darderi tornerà in campo nei quarti di finale del Masters 1000 di Montreal per affrontare l’americano Brandon Nakashima. Una sfida che rappresenta molto più di un semplice passaggio di turno: per l’italo-argentino, il cemento canadese è l’occasione per aggiungere un altro tassello alla propria crescita e dimostrare di poter essere competitivo ad alto livello anche lontano dalla terra rossa, superficie sulla quale ha costruito gran parte delle proprie fortune.

Il percorso di Darderi a Montreal racconta innanzitutto di un giocatore capace di resistere alla pressione e di vincere anche quando la partita si trasforma in una battaglia. Agli ottavi di finale ha superato il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-5, centrando così la sua trentesima vittoria stagionale. Un risultato che gli ha permesso di diventare il primo giocatore del circuito a raggiungere i dieci quarti di finale nel corso del 2026. Non è un dato casuale: già nei turni precedenti, contro lo statunitense Learner Tien e il cinese Shang Juncheng, Darderi aveva dovuto fare i conti con partite terminate al terzo set. A Montreal, dunque, il ventenne sta mostrando non soltanto qualità tecniche, ma anche una crescente solidità mentale e una notevole capacità di rimanere dentro la partita nei momenti più complicati.

Dall’altra parte della rete ci sarà però un avversario che conosce bene le condizioni del cemento nordamericano e che sta attraversando uno dei periodi più interessanti della propria stagione. Brandon Nakashima sembra infatti aver ritrovato il suo habitat naturale proprio con l’arrivo dello swing estivo sul cemento. L’americano è reduce dalla semifinale raggiunta a Washington e a Montreal ha compiuto un ulteriore passo avanti, conquistando per la prima volta in carriera un posto nei quarti di finale di un Masters 1000. Per riuscirci ha dovuto superare Arthur Rinderknech al termine di una sfida estremamente combattuta, conclusa 7-6, 5-7, 7-5 e condizionata anche da un’interruzione per pioggia. Un percorso che conferma la sua attitudine a esprimersi al meglio su questa superficie e che rende il confronto con Darderi particolarmente equilibrato.

Anche i precedenti parlano di un confronto senza un vero padrone. Darderi e Nakashima si sono affrontati due volte e il bilancio è perfettamente in parità, con una vittoria per parte. Il primo incrocio risale ad Amburgo 2025, sulla terra battuta, quando Darderi si impose in una maratona chiusa 7-5, 6-7, 6-2. Qualche mese più tardi, a Vienna, sul cemento indoor, arrivò invece la risposta di Nakashima, vittorioso per 6-2, 7-5.

La partita tra Luciano Darderi e Brandon Nakashima andrà in scena nella notte italiana di martedì 11 agosto. Il match è il secondo della sessione serale canadese, previsto sul Centrale, che prenderà il via non prima delle 00:00 nostrane. La copertura televisiva della sfida sarà garantita da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

DARDERI-NAKASHIMA ATP MONTREAL 2026

Lunedì 10 agosto (orari italiani)

CENTER COURT – Inizio alle 20:00

1. D. Chan/A. Galarneau (WC) vs M. Arevalo/M. Pavic (3)

Martedì 11 agosto (orari italiani)

2. Non prima delle 00:00

R. Jodar (20) vs A. Fils (18)

A seguire

3. L. Darderi (19) vs B. Nakashima (28)

PROGRAMMA DARDERI-NAKASHIMA ATP MONTREAL 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv