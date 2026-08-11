Perché Darderi-Nakashima non si è giocata: la causa e il nuovo orario a Montreal

A Montreal è tempo di straordinari. E, ancora una volta, a dettare i tempi è la pioggia. Il Masters 1000 canadese continua a fare i conti con un meteo tutt’altro che clemente, costringendo gli organizzatori a rimettere mano al programma, tra interruzioni, rinvii e un calendario ormai compresso.

L’ennesima modifica riguarda gli incontri inizialmente previsti nella notte italiana di martedì 11 agosto, posticipati alla serata odierna. Il risultato? Un’autentica abbuffata di tennis: quest’oggi andranno in scena tutti e quattro i quarti di finale del tabellone, in una giornata che promette spettacolo e che potrebbe regalare più di qualche verdetto importante.

Ad aprire il programma, dalle 18:30 italiane, saranno Luciano Darderi e Brandon Nakashima, chiamati a recuperare la sfida che avrebbe dovuto andare in scena nella sessione serale di ieri in Canada. Un contrattempo che nessuno avrebbe voluto, ma che rappresenta il prezzo da pagare quando il cielo decide di prendersi il controllo del torneo e non c’è un impianto dotato di tetto retrattile a garantire continuità allo spettacolo.

Ora, però, è il momento di lasciarsi alle spalle rinvii e attese. In palio ci sono le semifinali di un Masters 1000 e Darderi vuole continuare a sognare in grande. Dall’altra parte della rete ci sarà un Nakashima pronto a difendere le proprie ambizioni davanti al pubblico nordamericano. I presupposti per una sfida equilibrata ci sono tutti: l’italo-argentino punta a prolungare la propria corsa, mentre l’americano proverà a sfruttare ogni occasione per spezzare l’equilibrio.