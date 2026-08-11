Benedetta Pilato e Lisa Angiolini convincono nelle batterie dei 100 rana. Evans super favorita per l’oro

Missione compiuta per Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nelle batterie dei 100 rana donne, gara inserita nel programma della seconda giornata degli Europei 2026 di nuoto a Parigi. Le due azzurre hanno superato il turno senza particolari difficoltà e, nella sessione serale, sono attese a un ulteriore passo avanti in vista della finale.

Pilato ha condotto una gara convincente per oltre tre quarti di gara, mantenendo un buon ritmo nei primi 75 metri. Nel finale, però, la pugliese ha accusato un calo che ha permesso alle avversarie della sua batteria di precederla. Davanti a lei hanno chiuso la britannica Angharad Evans, grande favorita della vigilia, capace di fermare il cronometro a 1’05″45 e di stabilire il nuovo record dei campionati, e l’irlandese Mona McSharry, seconda in 1’05″97. Per Benedetta un tempo di 1’06″20, sufficiente per il terzo miglior crono complessivo e, soprattutto, per accedere alla semifinale con margini di miglioramento.

Più lineare la prova di Lisa Angiolini, priva di particolari sussulti ma gestita con regolarità. L’azzurra è transitata ai 50 metri in 31″07, completando il secondo 50 in 35″24. Il tempo finale di 1’06″31 le è valso il quarto posto nell’overall, un risultato positivo ma non ancora sufficiente per considerarsi al riparo nella corsa alla finale: per conquistare un posto tra le migliori otto sarà infatti necessario abbassare sensibilmente il proprio crono.

Più lontane le altre due azzurre in gara. Anita Bottazzo ha chiuso al 16° posto in 1’07″73, venendo eliminata a causa della regola degli “scarti” prevista per la selezione interna alla squadra azzurra: in caso di più atlete dello stesso Paese tra le qualificate, possono infatti avanzare alla fase successiva soltanto le due con i migliori tempi. Chiara Della Corte, invece, ha concluso al 28° posto con il tempo di 1’09″44, restando fuori dalla fase successiva.