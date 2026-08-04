LIVE Nuoto di fondo, 10 km femminile Europei 2026 in DIRETTA: Ginevra Taddeucci ritrova la Senna dove fu bronzo olimpico

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IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DEGLI SPORT ACQUATICI 2026

LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM MASCHILE DI NUOTO DI FONDO DALLE 10.00

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2026 di nuoto di fondo a Parigi. Gli Europei femminili di Parigi si aprono con la gara regina del nuoto di fondo, la 10 chilometri femminile, e l’Italia si affida a una delle sue punte di diamante, Ginevra Taddeucci. La rassegna continentale, in programma dal 4 all’8 agosto, riporta gli specialisti delle acque libere nella Senna, due anni dopo le Olimpiadi che trasformarono il fiume parigino nel centro dell’attenzione per le discussioni sulla qualità delle acque e i continui rinvii del programma. Il contesto sarà però diverso rispetto ai Giochi del 2024, con un nuovo tracciato ricavato nella zona del Pont de Grenelle, dove la campionessa azzurra andrà a caccia di un risultato di prestigio.

La squadra italiana ha rifinito la preparazione a Livigno, scegliendo ancora una volta il lavoro in altura per arrivare nelle migliori condizioni all’appuntamento più importante della stagione europea. Oltre a Taddeucci, saranno al via anche Linda Caponi e Giulia Berton, chiamate a confrontarsi con un lotto di avversarie di altissimo livello. Ginevra Taddeucci si presenta in Francia con credenziali importanti. Il bronzo conquistato alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha definitivamente consacrato la toscana tra le protagoniste mondiali della disciplina, confermando un percorso di crescita che l’ha portata a collezionare podi anche nelle principali manifestazioni internazionali. Nel 2025 arrivò infatti l’argento agli Europei, alle spalle della sola Viktoria Mihalyvari-Farkas, seguito pochi mesi dopo dal secondo posto ai Mondiali di Singapore, dove soltanto l’australiana Moesha Johnson, assente per ovvi motivi dalla rassegna continentale, riuscì a precederla.

Anche il 2026 ha confermato la continuità della portacolori azzurra. Nelle prove di Coppa del Mondo disputate in stagione, Taddeucci è sempre rimasta nelle posizioni di vertice, centrando il secondo posto a Soma Bay, il sesto a Ibiza e il quinto a Setubal, prima di rinunciare alla tappa di Golfo Aranci. Risultati che la inseriscono a pieno titolo tra le principali candidate al podio europeo.

La rivale da battere sembra essere ancora l’ungherese Viktoria Mihalyvari-Farkas, campionessa continentale uscente e atleta sempre estremamente competitiva, come dimostrano il secondo posto di Setubal e il terzo di Ibiza nel circuito mondiale. L’Ungheria potrà contare anche su Bettina Fabian, protagonista di una stagione molto regolare e vicinissima al successo a Setubal, dove ha chiuso seconda a poco più di un secondo da Johnson.

Tra le pretendenti alle medaglie spicca anche la tedesca Lea Boy, ormai presenza fissa ai vertici internazionali grazie ai piazzamenti ottenuti in Coppa del Mondo, mentre la Spagna si affiderà ad Angela Martinez Guillen, due volte seconda quest’anno tra Ibiza e Golfo Aranci, e a Maria De Valdes, altra atleta di grande esperienza. Da seguire anche la monegasca Lisa Pou, bronzo iridato nel 2025 proprio alle spalle di Johnson e Taddeucci, oltre alla polacca Klaudia Tarasiewicz e alla francese Caroline Laure Jouisse, pronta a sfruttare il sostegno del pubblico di casa.

L’Italia non punterà però soltanto sulla sua atleta di punta. Linda Caponi, nona a Soma Bay, e Giulia Berton, protagonista di una stagione in costante crescita, cercheranno di confermare i progressi mostrati nell’ultimo anno e di acquisire ulteriore esperienza internazionale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2026 di nuoto di fondo a Parigi che prevede la 10 km femminile con avvioi alle 14.30: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Buon divertimento!