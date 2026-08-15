La staffetta 4×100 metri femminile dell’Italia si accomoda ai piedi del podio agli Europei senior 2026 di atletica leggera: le azzurre si fermano a 6 centesimi dal podio ed a 9 centesimi dall’argento e per questo è palpabile nelle parole delle azzurre ai microfoni di Rai 2 HD l’amarezza.

Dalia Kaddari: “C’era molto più caldo stamattina rispetto a stasera, è veramente freddissimo, ci hanno fatto aspettare quasi un quarto d’ora, infatti si vede anche dai tempi, che sono davvero alti rispetto a quello che è stato fatto stamattina, che dire, sicuramente analizzeremo la gara però fa veramente freddo“.

Gloria Hooper: “Io sono molto dispiaciuta, mi aspettavo molto di più da questa finale, perché veramente abbiamo corso molto molto bene stamattina, e faceva, come dice Dalia, molto molto freddo, fa freddo e secondo me questo ha inficiato molto la prestazione, poi dal punto di vista tecnico bisognerà andare a vedere bene la videoanalisi per vedere che cosa è successo“.

Zaynab Dosso: “Il mio spirito d’animo è sempre stato positivo, anche in questa situazione, siamo tutte unite anche in questa delusione. Sono molto contenta di aver preso parte a questa staffetta, in finale ci aspettavamo molto molto meglio, però appunto, anche vedendo i tempi delle medaglie spiace molto, perché era qualcosa veramente alla nostra portata“.

Alessia Pavese: “Ho un po’ un vizio, anche quando proviamo i cambi in allenamento, di cercare quasi come di rallentare un pochettino, non sfrutto bene tutta l’accelerazione, è un po’ un mio vizio, sicuramente questa cosa la dovrò sistemare, però questa sera è andata così. È inutile nasconderlo, volevamo la medaglia siamo scese in campo per quello, e quindi sono delusa anche di me stessa“.