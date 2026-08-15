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Calendario Europei 2026 oggi: orari atletica, nuoto e ginnastica artistica 15 agosto, tv, streaming, azzurri in gara
Oggi, sabato 15 agosto, si disputerà un’altra giornata di gare degli Europei 2026 di atletica, nuoto e ginnastica artistica: al mattino per l’atletica spazio alla marcia e poi ad eptathlon, batterie e qualificazioni e per il nuoto alle batterie, nel pomeriggio per la ginnastica artistica in programma le finali di specialità, in serata previste per il nuoto semifinali e finali e per l’atletica le finali.
LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 8.30 E 20.45
LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30
Si inizierà alle 8.30 con l’atletica, con le gare della marcia, poi alle 9.30 sarà la volta del nuoto, con le batterie del mattino, mentre l’atletica riprenderà alle 11.25 con eptathlon, batterie e qualificazioni. La ginnastica artistica scatterà alle 15.00 con le finali di specialità. Nella sessione serale si partirà con il nuoto alle 18.30, mentre per l’atletica bisognerà aspettare le 20.45.
La diretta tv sarà assicurata per l’atletica su Rai 2 HD (8.30-13.00 e 21.00-23.00), Rai Sport HD (13.00-14.30 e 20.20-21.00), Sky Sport Uno (8.30-14.10 e 21.45-23.00), Sky Sport Arena (8.30-14.10 e 20.30-23.00), Sky Sport 253 (salto triplo maschile dalle 21.15); per il nuoto su Rai Sport HD (9.30-11.30), Rai 2 HD (18.30-20.30), Sky Sport Uno (18.45-21.45), Sky Sport Max (9.30-11.45 e 18.30-21.45); per la ginnastica artistica Rai 2 HD (17.00-18.20).
La diretta streaming sarà fruibile per l’atletica su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN; per il nuoto su Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV; per la ginnastica artistica su Rai Play Sport 1, infine la Diretta Live testuale sarà fornita da OA Sport.
CALENDARIO EUROPEI 2026
Sabato 15 agosto
8.30 ATLETICA Mezza maratona di marcia maschile – Francesco Fortunato, Andrea Cosi, Gianluca Picchiottino
8.30 ATLETICA Mezza maratona di marcia femminile – Antonella Palmisano, Alexandrina Mihai, Michelle Cantò, Nicole Colombi
8.30 ATLETICA Maratona di marcia maschile – Massimo Stano, Andrea Agrusti, Riccardo Orsoni
8.30 ATLETICA Maratona di marcia femminile – Eleonora Giorgi, Federica Curiazzi, Sofia Fiorini
9.30 NUOTO Batterie 50m stile libero uomini – Lorenzo Ballarati, Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Giovanni Guatti
9.48 NUOTO Batterie 200m farfalla donne – Giada Alzetta, Paola Borrelli, Anita Gastaldi
10.01 NUOTO Batterie 100m dorso uomini – Thomas Ceccon, Daniele Del Signore, Michele Lamberti, Francesco Lazzeri
10.24 NUOTO Batterie 50m rana donne – Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Benedetta Pilato
10.36 NUOTO Batterie 200m misti uomini – Jacopo Barbotti, Alberto Razzetti
10.57 NUOTO Batterie staffetta 4x200m stile libero mista – Italia
11.25 ATLETICA Salto in lungo eptathlon – Sveva Gerevini
12.50 ATLETICA Qualificazioni salto in lungo femminile – Larissa Iapichino
12.55 ATLETICA Lancio del giavellotto eptathlon – Sveva Gerevini
13.15 ATLETICA Batterie 1500 metri femminili – Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini
13.40 ATLETICA Batterie staffetta 4×100 femminile – Italia
14.00 ATLETICA Batterie staffetta 4×100 maschile – Italia
15.00 GINNASTICA ARTISTICA Finali di Specialità, volteggio
15.50 GINNASTICA ARTISTICA Finali di Specialità, parallele asimmetriche – Elisa Iorio, Giulia Perotti
16.40 GINNASTICA ARTISTICA Finali di Specialità, trave – Manila Esposito
17.30 GINNASTICA ARTISTICA Finali di Specialità, corpo libero – Manila Esposito
18.30 NUOTO Finale 200m farfalla uomini – Alberto Razzetti
18.37 NUOTO Finale 50m stile libero donne – Sara Curtis
18.42 NUOTO Finale 50m rana uomini – Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi
18.47 NUOTO Finale 200m misti donne – Anita Gastaldi
18.54 NUOTO Semifinali 50m stile libero uomini
19.01 NUOTO Semifinali 50m rana donne
19.20 NUOTO Finale 1500m stile libero uomini – Luca De Tullio
19.52 NUOTO Semifinali 200m farfalla donne
20.02 NUOTO Semifinali 200m misti uomini
20.12 NUOTO Finale 100m dorso donne
20.18 NUOTO Semifinali 100m dorso uomini
20.45 ATLETICA 800 metri eptathlon – Sveva Gerevini
20.47 NUOTO Finale staffetta 4x200m stile libero mista
21.01 ATLETICA Finale lancio del giavellotto maschile – Giovanni Frattini
21.07 ATLETICA Finale salto in alto femminile – Idea Pieroni, Asia Tavernini
21.10 ATLETICA Finale 400 metri femminili
21.17 ATLETICA Finale salto triplo maschile – Andy Diaz, Andrea Dallavalle, Simone Biasutti
21.25 ATLETICA Finale 10000 metri maschili – Yeman Crippa, Francesco Guerra, Pasquale Selvarolo
22.07 ATLETICA Finale 1500 metri maschili – Piero Arese
22.33 ATLETICA Finale staffetta 4×100 maschile
22.48 ATLETICA Finale staffetta 4×100 femminile
PROGRAMMA EUROPEI 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: per l’atletica Rai 2 HD 8.30-13.00 e 21.00-23.00, Rai Sport HD 13.00-14.30 e 20.20-21.00, Sky Sport Uno (201) 8.30-14.10 e 21.45-23.00, Sky Sport Arena (204) 8.30-14.10 e 20.30-23.00, Sky Sport 253 per il salto triplo maschile dalle 21.15; per il nuoto Rai Sport HD 9.30-11.30, Rai 2 HD 18.30-20.30, Sky Sport Uno (201) 18.45-21.45, Sky Sport Max (206) 9.30-11.45 e 18.30-21.45; per la ginnastica artistica Rai 2 HD 17.00-18.20.
Diretta streaming: per l’atletica Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN; per il nuoto Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV; per la ginnastica artistica Rai Play Sport 1.
Diretta testuale: OA Sport.