Si può trasformare una parte dei proventi delle contravvenzioni in formazione e sicurezza stradale? Da questa domanda nasce il progetto Guida Sicura di Luca Preti in collaborazione con il Comune di Argenta, un’iniziativa che consente a un numero inizialmente limitato di residenti, in possesso dei requisiti richiesti, di ottenere un contributo per frequentare un corso di guida sicura. In questo servizio di Motor News, Luca ci racconta come nasce il progetto e ci accompagna alla scoperta di GuidarePilotare, la scuola di guida sicura di Misano Adriatico, insieme al suo fondatore Siegfried Stohr. Il progetto prevede che il Comune di Argenta utilizzi una parte dei proventi derivanti dalle contravvenzioni al Codice della Strada per contribuire al costo dei corsi di guida sicura presso il centro GuidarePilotare. Al termine del servizio, l’intervista al Sindaco del Comune di Argenta nella quale ufficializza l’avvio dell’iniziativa e spiega gli obiettivi del progetto. Un progetto che mette al centro formazione, prevenzione e sicurezza stradale, utilizzando le risorse provenienti dalle sanzioni per investire nella consapevolezza e nella capacità di guida.