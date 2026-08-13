IndyCar, tutti in Canada! Ma per la prima volta a Markham

Prima volta a Markham per la NTT IndyCar Series e non a Toronto. Una nuova pista tutta da scoprire è pronta per ospitare la serie americana riservata alle monoposto, un round da non perdere che precederà il doppio round a Milwaukee Mile e la finale di Laguna Seca.

Markham prende il posto di Toronto per problemi logistici legati ai Mondiali di Calcio. L’Exhibition Place, inagibile per l’evento calcistico, non può accogliere la IndyCar e quindi si è deciso di creare un nuovo round tutto da vivere a pochi chilometri di distanza.

La pista sarà leggermente più lunga. Si passerà infatti dai 2.874 km (1.786 mi) ed 11 curve alle 12 pieghe ed ai 3.52 km (2.19 mi) dell’inedito circuito che ha firmato un accordo pluriennale con la serie americana.

Il Canada rappresenta nuovamente l’unica trasferta all’esterno degli USA. I Mondiali di calcio hanno portato gli organizzatori a rinunciare ad un round in Messico nell’autodromo che regolamente accoglie il Mondiale di F1, un’ipotesi che potrebbe concretizzarsi il prossimo anno.

Markham potrebbe segnare il definitivo allungo verso il quinto titolo in carriera per Alex Palou, il quarto consecitivo. La Honda #10 dello spagnolo ha infatti 510 punti contro i 400 di Kyle Kirkwood (Andretti) ed i 392 di David Malukas (Penske).