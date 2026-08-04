F1, Toto Wolff: “Le vittorie della Ferrari? Arrivate perché abbiamo perso noi”

In attesa della ripresa del Mondiale 2026 di F1, che ripartirà dai Paesi Bassi sul circuito di Zandvoort, in corrispondenza del weekend del 21-23 agosto, non mancano le schermaglie dialettiche fra gli attori del circus più conosciuto e prestigioso del mondo.

Ad incendiare queste settimane di pausa è stato il team principal della Mercedes, Toto Wolff, che in un’intervista a RacingNews365 ha lanciato una frecciata alla Ferrari e alle vittorie ottenute dalla scuderia di Maranello, fra Barcellona e Silverstone prima con Hamilton e poi con Leclerc.

Il massimo esponente delle frecce d’argento ha affermato: “In realtà, la Ferrari ha ottenuto le sue ultime due vittorie perchè noi perché le abbiamo perse. Abbiamo avuto sfortuna con la virtual safety car a Barcellona. Ed anche a Silverstone Kimi ha chiuso fuori dai punti per un problema di affidabilità”.

Per il momento dagli ambienti della “Rossa” non è arrivata alcuna replica ufficiale, ma è chiaro che una risposta potrebbe arrivare nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Nel frattempo la classifica piloti e quella costruttori vedono Kimi Antonelli e la Mercedes occupare i primi posti delle due graduatorie: 219 punti per l’italiano contro i 169 di Hamilton e 379 per la Mercedes contro i 307 della Ferrari.