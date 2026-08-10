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IndyCar, Palou detta legge a Portland

Pubblicato

40 secondi fa

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Alex Palou
Alex Palou / NTT IndyCar Series

Alex Palou trionfa a Portland nella NTT IndyCar Series. Lo spagnolo di Chip Ganassi Racing ottiene la 25ma affermazione in carriera in Oregon, la sesta in stagione dopo una nuova prova semplicemente perfetta. Il #10 di Chip Ganassi Racing ottiene altri importantissimi punti verso il quinto titolo battendo Felix Rosenqvist e Will Power.

La prima fase del GP di Portland, prima delle sei tappe da disputare in cinque settimane per chiudere il campionato 2026, ha visto protagonista Felix Rosenqvist. Il #60 di Meyer Shank Racing, vincitore dell’ultima Indy500, ha controllato dalla pole Alex Palou (Ganassi #10), presto attaccato e superato da Marcus Ericsson (Andretti #28).

Al 7mo giro una bandiera gialla per un problema a Graham Rahal (Rahal #15) ha visto alcuni protagonisti cambiare strategia. Tra questi Josef Newgarden (Penske #2) e Santino Ferrucci (Foyt #14), rispettivamente primo e secondo una volta effettuato il pit degli avversari al 32mo passaggio.

Palou ha invece scavalcato Rosenqvist in pit road nel primo pit in regime di green flag. La Honda #10 ha ottenuto la leadership effettiva della prova con un piccolo margine su Rosenqvist, Will Power (Andretti #26) ed Kyle Kirkwood (Andretti #27).

Senza altre caution la strategia è diventata importante, le gomme dure si sono dimostrate le più performanti. La Honda #10 ha iniziato a monopolizzare la scena davanti a Rosenqvist, pienamente in controllo delle tre monoposto schierate da Andretti.

Il finale non ha regalato sorprese confermando una sola auto in vetta. Terzo sigillo a Portland per Palou, il pilota catalano ha preceduto sotto la bandiera a scacchi Rosenqvist e Will Power. Lo svedese e l’australiano hanno concluso davanti a Rinus VeeKay (Juncos Racing #76), Kirkwood ed Ericsson.

Assenti dalla parte alta della classifica le McLaren. Christian Lundaard, contendente per il titolo con Palou e Kirkwood, ha dovuto accontentarsi della decima posizione alle spalle della Honda #8 Chip Ganassi Racing di Kyffin Simpson.

Giornata impegnativa anche per il Team Penske che ha cercato una strategia differente. Josef Newgarden si è attestato in ottava posizione alle spalle del compagno di squadra Scott McLaughlin #3, mentre dobiamo scendere in 12ma piazza per trovare la Chevy di David Malukas #12.

Settimana prossima la nuovissima tappa di Markham, località canadese che prende il posto di Toronto.

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