Matteo Giunta passa a trovarci a SWIMZONE in una delle puntate post Europei di Parigi. L’allenatore di Nicolò Martinenghi e Andrea Camozzi riflette sul doppio oro del ranista e sul delicato rapporto allenatore-atleta, un legame che passa anche attraverso i momenti più difficili. Dall’infortunio al gradino più alto del podio, Giunta dialoga con noi sull’anno inaspettato in molti sensi, facendo un bilancio a tutto tondo dell’Italia del nuoto, tra presente e futuro.

Conducono: Alessia Polieri, Sofia Altavilla e Enrico Spada

📌 Nel video potrai scoprire:

Il percorso verso l’oro: la preparazione degli Europei di Parigi

Il rapporto allenatore-atleta: come si costruisce la fiducia

L’ostacolo dell’infortunio: come si è affrontato mentalmente e tecnicamente un momento delicato della stagione

Il doppio oro europeo:

Il bilancio del nuoto italiano: presente e futuro del nuoto azzurro e delle nuove levei

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