Da Sydney 2000 alla guida della Nazionale femminile della Polonia: Andrea Raffaelli è una delle figure più autorevoli e affascinanti del beach volley italiano e internazionale.

In questa puntata di FOCUS ripercorriamo la sua incredibile carriera da atleta olimpico, i successi nel beach volley italiano, il lavoro con la Nazionale azzurra e la nuova sfida internazionale che lo vede protagonista alla guida di uno dei progetti più ambiziosi d’Europa.

Ma questa non è soltanto un’intervista sportiva. Andrea Raffaelli si racconta anche come uomo e come allenatore: il valore della formazione dei giovani, il rapporto con gli atleti, la cultura della vittoria, le emozioni delle Olimpiadi e il futuro del beach volley mondiale.

Un viaggio umano e sportivo che ci permette di scoprire il lato più autentico di chi ha dedicato la propria vita alla sabbia, trasformando esperienza, competenza e passione in un punto di riferimento per intere generazioni di giocatori.

🎙️ In FOCUS gli atleti e i protagonisti dello sport si raccontano senza filtri, tra carriera, emozioni, sacrifici e quei dettagli che raramente emergono nelle interviste tradizionali.

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Conduce Alice Liverani