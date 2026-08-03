Giorgia Pelacchi è una delle protagoniste del nuovo corso del canottaggio italiano. Dalla storica Canottieri Moto Guzzi di Mandello del Lario alla maglia azzurra, il suo percorso è fatto di talento, sacrifici, momenti difficili e grandi rinascite.

In questa intervista esclusiva di FOCUS, Giorgia racconta il viaggio che l’ha portata dall’oro mondiale Under 23 nel quattro con al sogno olimpico di Parigi 2024, dove ha fatto parte dello storico otto femminile italiano, alla nuova sfida internazionale nel quattro senza.

Una chiacchierata per scoprire la campionessa dietro il remo: la delusione della mancata convocazione per Tokyo 2020, la forza mentale necessaria per ripartire, il significato di rappresentare un equipaggio storico e le emozioni vissute nella sua prima Olimpiade.

Nel 2026 Giorgia ha conquistato il bronzo in Coppa del Mondo a Plovdiv nel quattro senza femminile e ha affrontato una nuova fase della carriera, dimostrando ancora una volta capacità di adattamento e voglia di migliorarsi.

Dalla vita in barca al percorso universitario concluso con una laurea dedicata proprio ai valori olimpici, Giorgia Pelacchi si racconta senza filtri, mostrando il lato più umano di un’atleta che ha imparato a trasformare ogni difficoltà in energia.

🚣‍♀️ Olimpionica a Parigi 2024

🥉 Bronzo Coppa del Mondo 2026

🌍 Campionessa mondiale Under 23

🇮🇹 Protagonista del canottaggio azzurro

🔥 Una storia di talento, resilienza e passione

Scopri il lato meno conosciuto di Giorgia Pelacchi: la persona oltre l’atleta, la ragazza oltre la campionessa.

Conduce Alice Liverani