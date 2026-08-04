Nuoto, Lisa Angiolini si testa e vince i 100 rana nei campionati italiani di categoria. Bene Venini

Calato il sipario sulla giornata di gare dei Campionati Italiani di categoria di Roma. Nella vasca del Foro Italico, gli atleti delle categorie juniores, cadetti e seniores si sono sfidati alla ricerca di prestazioni di rilievo e riscontri cronometrici di alto livello.

A mettersi particolarmente in evidenza è stata Lisa Angiolini. La toscana, attesa dal 10 al 16 agosto agli Europei in vasca lunga di Parigi, ha sfruttato l’appuntamento romano come un importante test in vista della rassegna continentale. Angiolini si è imposta nei 100 rana con il tempo di 1’06″44, un crono significativo considerato il periodo della stagione. Alle sue spalle hanno chiuso Francesca Zucca in 1’07″74 e Sara Franceschi in 1’07″75.

Nei 50 farfalla maschili Gianmarco Sansone ha conquistato il titolo seniores fermando il cronometro a 23″74. Da sottolineare anche la prestazione del classe 2008 Francesco Ceolin, autore del miglior tempo tra gli juniores in 23″83.

Nei 400 stile libero femminili Antonietta Cesarano ha fatto segnare il miglior riscontro in 4’14″92. Al maschile, invece, Giovanni Caserta si è imposto tra i seniores in 3’50″36, mentre tra i cadetti spicca il 3’48″88 del classe 2006 Luca Bertoni, un tempo di assoluto interesse.

Nei 200 dorso femminili Aurora Velati ha conquistato il successo tra le seniores in 2’11″35, precedendo la favorita Erika Gaetani, seconda in 2’13″59. Al maschile Dylan Buonaguro ha vinto la prova seniores in 1’59″20, ma il miglior riferimento tecnico è arrivato dal cadetto Matteo Venini: il classe 2007 ha infatti nuotato un eccellente 1’57″84.

A chiudere il programma sono stati i 100 rana maschili. Tra i seniores Alessandro Pinzuti ha avuto la meglio al termine di una finale estremamente combattuta, imponendosi in 1’00″83 davanti ad Alessandro Fusco (1’00″91) e Stefano Saladini (1’01″03). Da evidenziare anche l’1’00″75 fatto registrare da Gabriele Garzia, vincitore della gara juniores e autore del miglior tempo complessivo della giornata.