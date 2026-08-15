Sofia Raffaeli festeggia medaglia mondiale e pass olimpico: “Emozione speciale, qualcosa di unico”

Sofia Raffaeli ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nel concorso generale individuale che ha animato i Mondiali 2026 di ginnastica ritmica, riuscendo a confermarsi sul podio iridato nel giro completo per la quarta volta consecutiva: oro nel 2022, argento nel 2023, bronzo nel 2025 e ora nuovamente sul gradino più basso, a dimostrazione di un splendido talento e di una continuità decisamente rimarchevole, confermata anche a Francoforte (Germania).

La fuoriclasse marchigiana si è resa protagonista di una gara molto solida, concreta e lineare, con il picco finale al cerchio che le ha permesso di mettere le mani su un alloro anche sul pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La 22enne si è fermata ad appena mezzo decimo dalla bulgara Stiliana Nikolova, in una prova dominata in lungo e in largo dalla padrone di casa Darja Varfolomeev, capace di meritarsi la terza apoteosi iridata in carriera e conservando la corona unita (è la Campionessa Olimpica di Parigi e in primavera si impose agli Europei).

Sofia Raffaeli ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Emozione unica, non mi aspettavo la medaglia e sapere di avere staccato un pass per Los Angeles è qualcosa di unico. Durante la gara ho cercato di non guardare nessuno degli altri punteggi, fare la mia gara, farla per me, la mia allenatrice e l’Italia“. La nostra portacolori tornerà in scena domenica 16 agosto per disputare le Finali di Specialità con il cerchio (miglior punteggio in qualifica) e con la palla.