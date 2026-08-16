Sofia Raffaeli brilla d’argento con il cerchio: seconda medaglia ai Mondiali. Onofriichuk vince per le difficoltà

Sofia Raffaeli ha conquistato una bella medaglia d’argento con il cerchio ai Mondiali 2026 di ginnastica ritmica, che si concludono oggi in quel di Francoforte (Germania). Dopo aver festeggiato la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale e l’annesso pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, la fuoriclasse marchigiana si è rimessa in gioco nelle Finali di Specialità, eventi non previsti ai Giochi (nella rassegna a cinque cerchi ci si cimenta esclusivamente con il giro completo).

Il bronzo olimpico e mondiale all-around partiva con i favori del pronostico, visto che nel turno preliminare aveva firmato il miglior punteggio con questo attrezzo e durante la finale del concorso generale aveva fatto la differenza proprio in questo fondamentale, meritandosi in rimonta il terzo gradino del podio. La 22enne ha eseguito un esercizio di ottima caratura, venendo premiata con il punteggio di 30.500 (13.700 per le difficoltà, 8.400 di esecuzione, 8.400 per l’artisticità).

Purtroppo non è bastato per fare risuonare l’Inno di Mameli in terra tedesca: l’ucraina Taisiia Onofriichuk ha portato in gara un esercizio dall’elevata nota di partenza (14.1) e si è meritata il titolo con il riscontro di 30.700, mentre il bronzo è finito al collo della padrona di casa Darja Varfolomeev (30.400 per la Campionessa Olimpica, del mondo e d’Europa). Dopo l’oro nel 2022, l’argento nel 2023 e l’apoteosi dello scorso anno, arriva la quarta medaglia mondiale in questa specialità per Sofia Raffaeli.