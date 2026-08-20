Matteo Sartori è uno dei talenti più brillanti del canottaggio italiano. Figlio della leggenda olimpica Alessio Sartori, ha scelto di costruire la propria strada trasformando un cognome importante in una motivazione quotidiana.

In questa nuova intervista esclusiva di FOCUS, Matteo racconta il capitolo più importante della sua crescita: quello vissuto dopo la prima Olimpiade di Parigi 2024.

Dalla delusione del risultato olimpico alla voglia di ripartire verso Los Angeles 2028, passando per i cambiamenti vissuti nel gruppo azzurro, le nuove sfide tecniche e la ricerca della versione migliore di sé stesso.

Un viaggio dentro la mente di un atleta che sta imparando a convivere con le aspettative, con il confronto con un padre che ha scritto la storia del canottaggio italiano e con la responsabilità di rappresentare una nuova generazione azzurra.

Matteo racconta anche il significato speciale dell’esperienza da tedoforo della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026, il rapporto con la sua famiglia e il desiderio di lasciare un segno personale nella storia dello sport italiano.

🚣‍♂️ Olimpionico a Parigi 2024

🥇 Campione europeo nel quattro di coppia

🇮🇹 Talento delle Fiamme Gialle

🔥 Verso Los Angeles 2028

🏆 Una storia di crescita, pressione e ambizione

Scopri il lato meno conosciuto di Matteo Sartori: non solo il campione in barca, ma il ragazzo che sta costruendo il proprio percorso giorno dopo giorno.

Conduce Alice Liverani