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Dall’Open del Canada è il quinto torneo consecutivo sul cemento a cui rinuncia Jannik Sinner. Quando rivedremo in campo il n. 1 del mondo? Il prossimo appuntamento potrebbe essere in Arabia Saudita per la Six Kings Slam, la ricchissima esibizione in programma dal 21 ottobre, dove Sinner è ancora imbattuto.
Ma la domanda più importante è un’altra: i tifosi devono temere uno stop più lungo per Jannik Sinner?
Ne parliamo in diretta alle 14:00 a TennisMania, sul canale YouTube di OA Sport.
💬 Seguite la diretta e scrivete nei commenti le vostre domande e opinioni su Sinner!
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