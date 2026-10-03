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33 secondi fa

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Dall’Open del Canada è il quinto torneo consecutivo sul cemento a cui rinuncia Jannik Sinner. Quando rivedremo in campo il n. 1 del mondo? Il prossimo appuntamento potrebbe essere in Arabia Saudita per la Six Kings Slam, la ricchissima esibizione in programma dal 21 ottobre, dove Sinner è ancora imbattuto.

Ma la domanda più importante è un’altra: i tifosi devono temere uno stop più lungo per Jannik Sinner?

Ne parliamo in diretta alle 14:00 a TennisMania, sul canale YouTube di OA Sport.

💬 Seguite la diretta e scrivete nei commenti le vostre domande e opinioni su Sinner!

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#Sinner #TennisMania #OASport #SixKingsSlam #Tennis #ATP #Shanghai #TennisItaliano

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