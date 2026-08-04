LIVE Nuoto di fondo, 10 km Europei 2026 in DIRETTA: Paltrinieri per domare la Senna, Guidi e Filadelli outsider

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IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DEGLI SPORT ACQUATICI 2026

LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM FEMMINILE DI NUOTO DI FONDO DALLE 14.30

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2026 di nuoto di fondo a Parigi. La Senna torna protagonista del nuoto di fondo internazionale. A due anni dalle Olimpiadi di Parigi, il fiume francese ospita da oggi la prima giornata dei Campionati Europei 2026, con la 10 km maschile che aprirà il programma alle 10.00, seguita nel pomeriggio dalla gara femminile. Per il nuoto di fondo continentale si tratta di un ritorno in uno scenario inevitabilmente legato ai ricordi dei Giochi del 2024, quando le condizioni dell’acqua e i continui rinvii accesero un acceso dibattito sulla sicurezza del campo gara.

Questa volta il teatro della competizione sarà diverso. Se le gare olimpiche si disputarono nei pressi del Pont Alexandre III, il percorso europeo è stato spostato nella zona di Grenelle, attorno all’Île aux Cygnes, con partenza dal Pont de Grenelle, dove dal 1889 si trova la celebre copia della Statua della Libertà donata dagli Stati Uniti alla Francia. Il circuito misura 1.250 metri e dovrà essere completato otto volte per coprire la distanza olimpica. I concorrenti affronteranno un lungo tratto di circa 600 metri a favore di corrente e uno altrettanto impegnativo controcorrente, con una corrente sensibilmente inferiore rispetto a quella registrata durante le Olimpiadi. Anche la temperatura dell’acqua dovrebbe risultare favorevole, superiore ai 20 gradi grazie al caldo che sta interessando la capitale francese.

L’Italia si presenta con un terzetto di assoluto valore formato da Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi e Andrea Filadelli. Il capitano azzurro torna nella Senna con il desiderio di cancellare la delusione olimpica, quando mancò il podio al termine di una gara condizionata anche dalle difficoltà del contesto. Paltrinieri arriva all’appuntamento dopo aver completato la preparazione in altura a Livigno, dove ha rifinito il lavoro insieme a gran parte della squadra italiana. Al suo fianco ci saranno Guidi e Filadelli, entrambi protagonisti di una stagione molto positiva e capaci di lottare ai massimi livelli anche nelle tappe della Coppa del Mondo.

Il livello tecnico della gara si preannuncia elevatissimo. Il principale punto di riferimento sarà l’ungherese Kristof Rasovszky, campione olimpico della distanza, affiancato dal connazionale David Betlehem, bronzo ai Giochi e ormai presenza fissa nelle posizioni di vertice. Da seguire con attenzione anche la fortissima Germania, che schiera due specialisti come Florian Wellbrock, autentica leggenda del fondo mondiale con un palmarès ricchissimo, e Oliver Klemet, oltre alla Francia, intenzionata a sfruttare il fattore campo con Marc-Antoine Olivier, Logan Fontaine e Sacha Velly.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2026 di nuoto di fondo a Parigi che prevede la 10 km maschile con avvio alle 10.00: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Buon divertimento!