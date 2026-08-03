Nuoto artistico
Filippo Pelati si conferma d’argento agli Europei anche nel solo libero
Nel libero del solo maschile degli Europei senior 2026 di nuoto artistico, in corso di svolgimento a Parigi, in Francia, Filippo Pelati conferma l’argento del tecnico ed è ancora secondo: l’azzurro si esibisce sul tema “Il diavolo” della coreografa Anastasia Ermakova.
Il titolo continentale va ancora al britannico Ranjuo Tomblin, che si impone con 258.9188 (135.6938 per gli elementi e 123.2250 per l’impressione artistica), e precede l’azzurro Filippo Pelati, il quale si attesta a quota 252.8713 (132.0713 + 120.8000), a 6.0475 dall’oro.
Lontano dai primi due, sale sul gradino più basso del podio l’iberico Jordi Caceres Iglesias, terzo con lo score di 229.2599 (106.1599 + 123.1000), staccato di 29.6589, mentre deve accontentarsi del quarto posto l’atleta neutrale di passaporto russo Zakhar Trofimov, che si ferma a 201.8313 (84.4063 + 117.4250), a 57.0875.
Quinta piazza per lo svedese David Martinez Delgado con 185.0550 (75.8550 + 109.2000), a 73.8638, sesta posizione per il maltese Jude Bonnici Peresso con 165.4199 (70.5949 + 94.8250), a 93.4989, settimo ed ultimo posto per il bulgaro Dimitar Isaev con 137.9725 (33.8725 + 104.1000), a 120.9463.