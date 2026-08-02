Europei nuoto artistico, l’Italia chiude in top3 i preliminari del team free. Russia al comando

Si è aperta poco fa la terza giornata degli Europei di nuoto artistico 2026. Nel complesso di Parigi, l’unico evento della mattina, in attesa della finale del duo tecnico misto del pomeriggio, sono stati i preliminari del team free. La squadra italiana è riuscita brillantemente a qualificarsi alla finale e domani alle ore 16.00 potrà giocarsi una medaglia.

Nello specifico, le azzurre Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice hanno messo a segno un totale di 235.7041 punti, di cui 116.4791 di elementi e 119.2250 di impressione artistica. Prestazione positiva per le italiane (nonostante una review per l’errore sul quinto elemento) che hanno chiuso il preliminare in terza posizione, in piena lotta per il podio.

Prima posizione per una delle squadre favorite per l’oro di domani, la Russia. La squadra “neutrale” (Kira Cherezova, Maiia Doroshko, Ekaterina Kossova, Elizaveta Minaeva, Svetlana Pavlova, Elena Shabanova, Elizaveta Smirnova, Olga Tiutiunik) ha totalizzato infatti 272.7400 punti, di cui 146.5400 di elementi e 126.2000 di impressione.

Si giocheranno il titolo domani anche le spagnole campionesse in carica (Cristina Arambula Casares, Meritxell Ferre Gaset, Marina Garcia Polo, Mireia Hernandez i Luna, Aurora Lazaro Cabaleiro, Lilou Lluis Valette, Alisa Ozhogina Ozhogin, Sara Saldana Lopez) che terminano il preliminare al secondo posto con una prestazione da 266.5275 punti.