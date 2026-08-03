Enrica Piccoli ai piedi del podio nel solo libero agli Europei di nuoto artistico. Oro alla bielorussa Khandoshka

Si è aperta con la finale del solo libero donne la quinta giornata degli Europei di nuoto artistico 2026. Nell’impianto Olympic Aquatics Centre di Saint-Denis, a Parigi, a conquistare l’oro ed il titolo continentale è stata la bielorussa Vasilina Khandoshka, autrice di una prestazione impeccabile premiata dalla giuria con ben 292.3887 punti.

La classe 2001 di Minsk ha infatti raccolto uno score di 152.0137 per gli elementi e 140.3750 di impressione artistica. Non è riuscita a difendere il suo titolo europeo la tedesca Klara Bleyer che si deve accontentare dell’argento con soli 3.1424 punti di gap dall’oro. La teutonica chiude infatti con 289.2463 punti, di cui 147.5963 di elementi e 141.6500 di impressione artistica.

Completa il podio la spagnola Iris Tio Casas che vince il bronzo con uno score di 284.5550. Enrica Piccoli chiude il suo esercizio senza errori (nonostante una review per il primo ibrido) ma non riesce a salire sul podio, chiudendo la finale in quarta posizione (stesso risultato del preliminari).

L’azzurra, con il programma “Istinct Flow”, ottiene 138.2475 punti negli elementi e 131.8000 nell’impressione artistica, punteggio insufficiente per la medaglia in una finale di elevato livello tecnico.