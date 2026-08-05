Europei nuoto di fondo 2026 oggi: orari 5 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, mercoledì 5 agosto, andrà in scena la seconda giornata di gare della rassegna continentale del nuoto di fondo a Parigi. Nelle acque della Senna si assisterà a un day-2 particolarmente intenso, con le due 5 km, che darà l’opportunità ad alcuni che non hanno reso come speravano nella 10 di rifarsi.

E’ il caso di Gregorio Paltrinieri e Marcello Guidi, rispettivamente quarto e quinto della specialità olimpica. I due azzurri non sono riusciti a entrare nel gioco delle medaglie, come detto, e vorranno centrare l’obiettivo nella 5 km in cui però non mancheranno gli avversari di qualità. Col carpigiano e il sardo, ci sarà in gara anche Domenico Acerenza.

Nella medesima distanza al femminile, che inizierà alle 14:30, Ginevra Taddeucci vorrà concedere il bis, dopo essersi imposta nella 10 km. Per la toscana è una grande opportunità, vista la condizione messa in mostra. Con lei, risponderanno all’appello Barbara Pozzobon e Noemi Cesarano.

La seconda giornata degli Europei 2026 di nuoto di fondo, in programma quest’oggi a Parigi, sarà trasmessa in diretta tv da Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) solo per la 5 km maschile e su Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali di entrambe le gare.

EUROPEI NUOTO DI FONDO 2026 OGGI

Mercoledì 5 agosto

10:00 5 km maschile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204).

14:30 5 km femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Arena (204).

AZZURRI IN GARA

Mercoledì 5 agosto

10:00 5 km maschile – Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Marcello Guidi

14:30 5 km femminile – Ginevra Taddeucci, Barbara Pozzobon, Noemi Cesarano

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO DI FONDO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) solo per 5 km maschile, Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW ed European Aquatics Tv

Diretta testuale: OA Sport