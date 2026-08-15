Europei nuoto 2026, il programma di domani (16 agosto): orari, tv, streaming, azzurri in gara

Veleggiano verso la conclusione gli Europei senior 2026 degli sport acquatici: domani, domenica 16 agosto, si terrà la settima ed ultima giornata di gare riservata totalmente al nuoto in corsia. A Parigi, in Francia, la sessione mattutina partirà alle ore 9.30, mentre la sessione pomeridiana scatterà alle ore 18.30.

Nelle batterie del mattino andranno in scena quattro specialità, con un totale di quattordici italiani in vasca, dei quali sei impegnati nelle prove individuali più due quartetti all’opera nelle staffette, mentre nel pomeriggio ci sarà spazio per l’assegnazioni di medaglie e titoli nelle ultime nove finali.

Le gare degli Europei senior 2026 di nuoto in corsia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD (9.30-11.15), Rai 2 HD (18.30-20.30), Sky Sport Uno (18.30-21.30), Sky Sport Max (9.30-11.30 e 18.30-21.25), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO 2026

Domenica 16 agosto

Sessione mattutina

9.30 NUOTO Batterie 400m stile libero donne – Simona Quadarella, Bianca Nannucci

9.55 NUOTO Batterie 400m stile libero uomini – Luca De Tullio, Marco De Tullio, Davide Marchello, Alessandro Ragaini

10.36 NUOTO Batterie staffetta 4x100m misti donne – Italia

10.49 NUOTO Batterie staffetta 4x100m misti uomini – Italia

Sessione pomeridiana

18.30 NUOTO Finale 50m stile libero uomini

18.35 NUOTO Finale 50m rana donne

18.40 NUOTO Finale 200m misti uomini

18.47 NUOTO Finale 200m farfalla donne

19.06 NUOTO Finale 100m dorso uomini

19.12 NUOTO Finale 400m stile libero donne

19.21 NUOTO Finale 400m stile libero uomini

20.02 NUOTO Finale staffetta 4x100m misti donne

20.11 NUOTO Finale staffetta 4x100m misti uomini

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD 9.30-11.15, Rai 2 HD 18.30-20.30, Sky Sport Uno (201) 18.30-21.30, Sky Sport Max (206) 9.30-11.30 e 18.30-21.25.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV.

Diretta testuale: OA Sport.