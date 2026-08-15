A che ora Benedetta Pilato oggi, Europei nuoto 2026: programma 50 rana, tv, n. di corsia, avversarie

Benedetta Pilato torna nuovamente in scena negli Europei di nuoto in vasca lunga a Parigi. La pugliese sarà tra le protagoniste dei 50 rana femminili, andando in cerca di buone sensazioni che poi possano portarla in finale con le credenziali migliori.

Pilato è reduce dal bronzo conquistato nei 100 rana. Una medaglia più importante dell’effettivo colore per il momento di carriera particolare vissuto dall’azzurra. Una stagione di cambiamenti, dovendosi mettere alle spalle una spiacevole vicenda, costata un periodo di sospensione.

Esperienze, anche negative, che hanno dato qualcosa all’atleta e alla ragazza, che ora si augura di esprimere le sue oggettive qualità in piscina. I 50 rana, da sempre, sono la sua specialità preferita e si spera che in questa sede faccia vedere le sue enormi potenzialità.

agli Europei di nuoto di Parigi 2026 con tutte le credenziali per essere una delle grandi protagoniste dei 100 metri rana. La ventunenne tarantina, già primatista italiana della specialità con il tempo di 1’05″44, arriva all’appuntamento continentale dopo aver superato un periodo di stop e sembra aver ritrovato la condizione ideale per puntare al bersaglio grosso.

Gli Europei di nuoto di Parigi godranno di una grande copertura televisiva. Sarà possibile seguirli sui canali della Rai (Rai 2 HD, RaiSport HD), nonché su quelli di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Max). Ci sarà anche la trasmissione in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrire le quotidiane DIRETTE LIVE testuali.

A CHE ORA BENEDETTA PILATO OGGI EUROPEI NUOTO 2026

Sabato 15 agosto

10.31 50 rana, batteria n.4 – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Max (206).

19.01 50 rana, semifinali (eventuale) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD 9.30-11.30, Rai 2 HD 18.30-20.30, Sky Sport Uno (201) 18.45-21.45, Sky Sport Max (206) 9.30-11.45 e 18.30-21.45.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV.

Diretta testuale: OA Sport.

CORSIA BENEDETTA PILATO BATTERIE 50 RANA EUROPEI 2026

Benedetta Pilato sarà in corsia 4 nella quarta e penultima batteria, il cui inizio è previsto alle ore 10:31.

STARTLIST 50 RANA E AVVERSARIE BENEDETTA PILATO

0 RUIZ SANCHEZ Jimena ESP 13 JUL 2007 31.10

1 LOBERSLI Frida S NOR 23 FEB 2004 30.71

2 EFIMOVA Yuliya NAB 3 APR 1992 30.55

3 GASPARD Florine BEL 28 DEC 2001 30.26

4 PILATO Benedetta ITA 18 JAN 2005 29.87

5 BOTTAZZO Anita ITA 14 DEC 2003 30.20

6 ANGIOLINI Lisa ITA 29 JUN 1995 30.34

7 SZTANDERA Dominika Anna POL 19 JAN 1997 30.67

8 KLINT IPSA Olivia SWE 13 MAR 2005 30.88

9 METSAKONKOLA Kiia FIN 19 JUL 2005 31.33