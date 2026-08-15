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Quando la finale di Sara Curtis oggi in tv, Europei nuoto 2026: orario esatto 50 sl, n. di corsia, avversarie
Oggi, sabato 15 agosto, Sara Curtis sarà tra le protagoniste della finale dei 50 stile libero donne agli Europei 2026 di nuoto in vasca lunga a Parigi. Nella piscina francese la piemontese ha nel mirino la sua quinta medaglia a questi campionati continentali.
LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30
Dopo aver conquistato due bronzi nei 100 stile libero e nella 4×100 sl mista, l’argento nella 4×100 sl donne e l’oro nei 50 dorso, impreziosito dal nuovo limite mondiale, l’azzurra si cimenterà nella prova di velocità pura dello stile libero, detenendo il record italiano di 24″09.
In semifinale Curtis non è stata perfetta in alcuni particolari, come la subacquea e la doppia respirazioni. Aspetti che l’hanno un po’ rallentata e ciò nonostante il crono è stato di 24″13, il quarto di ingresso. Se la piemontese dovesse mettere insieme i pezzi del puzzle, allora potrebbe davvero tentare di mettere i bastoni tra le ruote alla svedese Sarah Sjoestroem.
Gli Europei di nuoto di Parigi godranno di una grande copertura televisiva. Sarà possibile seguirli sui canali della Rai (Rai 2 HD, RaiSport HD), nonché su quelli di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Max). Ci sarà anche la trasmissione in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrire le quotidiane DIRETTE LIVE testuali.
A CHE ORA SARA CURTIS EUROPEI NUOTO 2026
Sabato 15 agosto
18.37 50 stile libero donne, finale – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).
PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD 9.30-11.30, Rai 2 HD 18.30-20.30, Sky Sport Uno (201) 18.45-21.45, Sky Sport Max (206) 9.30-11.45 e 18.30-21.45.
Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV.
Diretta testuale: OA Sport.
CORSIA SARA CURTIS FINALE 50 SL EUROPEI 2026
Sara Curtis sarà in corsia 6 nella finale dei 50 stile libero donne, il cui inizio è previsto alle ore 18.37.
STARTLIST 50 SL E AVVERSARIE SARA CURTIS
1 SURKOVA Arina NAB 17 JUL 1998 24.63
2 STEENBERGEN Marrit NED 11 JAN 2000 24.29
3 WASICK Katarzyna Maria POL 22 MAR 1992 24.08
4 SJOSTROM Sarah SWE 17 AUG 1993 23.83
5 VAN WIJK Milou NED 12 NOV 2004 24.07
6 CURTIS Sara ITA 19 AUG 2006 24.13
7 GASTALDELLO Beryl FRA 16 FEB 1995 24.54
8 KLANCAR Neza SLO 19 FEB 2000 24.69