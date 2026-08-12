Nuoto, Nannucci e Mascolo in semifinale dei 200 sl agli Europei. Mao rinuncia

Ha preso il via la terza mattinata di gare degli Europei 2026 di nuoto a Parigi. All’Olympic Aquatic Centre sono stati i 200 stile libero femminili ad aprire il programma del day-3, con tre azzurre al via e una rinuncia dell’ultima ora destinata a incidere sulle strategie della Nazionale.

La prima novità ha riguardato Alessandra Mao, assente dal blocchetto di partenza. La giovane azzurra ha infatti scelto di non disputare la prova sulle quattro vasche, concentrando le proprie energie sulla 4×100 stile libero, in programma sempre nella mattinata odierna. Mao figura infatti nell’elenco delle atlete candidate a comporre il quartetto che andrà a caccia della qualificazione alla finale.

Una scelta evidentemente dettata anche dalle caratteristiche e dalla condizione attuale della nuotatrice, che può offrire un rendimento superiore sui 100 stile libero rispetto alla distanza doppia. A difendere, dunque, le ambizioni italiane nei 200 sono state Bianca Nannucci, Anna Chiara Mascolo e Matilde Biagiotti.

Il bilancio delle batterie sorride a Nannucci e Mascolo, entrambe promosse in semifinale. Nannucci ha chiuso all’ottavo posto complessivo in 1’58”63, mentre Mascolo ha fatto segnare l’undicesimo tempo in 1’58”73. Rimane invece fuori dalle prime sedici Biagiotti, 18ª in 1’59”28.

Il miglior crono è stato firmato dalla ceca Barbora Seemanova, capace di fermare il tempo sull’1’57”10. Alle sue spalle la lituana Ieva Jurkaite, seconda in 1’57”28, e la tedesca Linda Roth, terza in 1’57”60.

Più attendista, invece, l’approccio delle principali favorite della vigilia. L’olandese Marrit Steenbergen ha chiuso con il quarto tempo in 1’58”00, mentre la britannica Freya Colbert ha ottenuto il nono crono in 1’58”66. Un atteggiamento conservativo in vista delle semifinali, dove il livello della competizione è destinato inevitabilmente a salire.