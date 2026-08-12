Sara Curtis in semifinale nei 50 dorso: n. di corsia, orario, avversarie, tv

Un giorno dopo aver conquistato una storica medaglia di bronzo nei 100 stile libero, Sara Curtis sarà impegnata anche nella sessione serale di mercoledì 12 agosto per cimentarsi nelle semifinali dei 50 dorso ai Campionati Europei di nuoto 2026, in corso di svolgimento questa settimana nella piscina dell’Olympic Aquatic Centre di Parigi.

La diciannovenne piemontese punta al bersaglio grosso in questa specialità e stamattina ha già messo le cose in chiaro, firmando il miglior tempo assoluto delle batterie (27.31) e avvicinandosi dunque a 24 centesimi dal suo record continentale realizzato lo scorso 26 giugno al Settecolli. Curtis tornerà in acqua stasera con l’obiettivo di ottenere il pass per la finale, limando magari qualche centesimo anche grazie allo stimolo aggiuntivo del confronto ravvicinato con la neerlandese Marrit Steenbergen.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming, le avversarie ed il numero di corsia di Sara Curtis nella semifinale dei 50 dorso agli Europei di Parigi. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALE SARA CURTIS 50 DORSO EUROPEI 2026

Mercoledì 12 agosto

Ore 19.29 50 dorso, seconda semifinale con Sara Curtis – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max

STARTLIST SEMIFINALE SARA CURTIS 50 DORSO EUROPEI 2026

Corsia 1: Fanny Teijonsalo (Finlandia: 28.24 in batteria)

Corsia 2: Lauren Cox (Gran Bretagna: 27.97 in batteria)

Corsia 3: Alina Gaifutdinova (NAB: 27.61 in batteria)

Corsia 4: Sara Curtis (Italia: 27.31 in batteria)

Corsia 5: Marrit Steenbergen (Paesi Bassi: 27.61 in batteria)

Corsia 6: Irene Ciercoles Galve (Spagna: 27.81 in batteria)

Corsia 7: Danielle Hill (Irlanda: 28.08 in batteria)

Corsia 8: Mariia Osetrova (NAB: 28.50 in batteria)

PROGRAMMA SEMIFINALE SARA CURTIS EUROPEI 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.