David Popovici mette le cose in chiaro nelle batterie dei 100 sl. Buon D’Ambrosio, pallido Miressi

Ha messo subito le cose in chiaro David Popovici nelle batterie dei 100 stile libero maschili, prova inserita nel programma della seconda giornata degli Europei 2026 di nuoto a Parigi. Nella piscina francese, il primatista continentale ha impressionato per velocità e scioltezza, mostrando un margine notevole soprattutto nella seconda vasca.

Toccando la piastra dei 50 metri in 22″81, Popovici ha chiuso la seconda vasca in 24″32, fermando il cronometro sul 47″13 e dando l’impressione di essere in pieno controllo. La sensazione è che, nella sessione serale dedicata alle semifinali, possa arrivare un tempo sotto i 47″, con l’obiettivo di avvicinare il record europeo dello stesso rumeno, il 46″51 che rappresenta il primato continentale.

Alle sue spalle si sono messi in evidenza il croato Jere Hribar (47″80), lo spagnolo Luca Hoek Le Guenedal (47″90), l’ungherese Kristof Milak (47″92) e il russo Egor Kornev (47″97), quest’ultimo il rivale più pericoloso per Popovici alla luce dei tempi nuotati nel corso della stagione.

In casa Italia può sorridere soltanto Carlos D’Ambrosio. Per l’italo-cubano, dopo lo splendido record italiano stabilito nella prima frazione della staffetta 4×200 stile libero, è arrivata una prestazione discreta, con una seconda vasca gestita dopo un passaggio piuttosto veloce ai 50 metri, in 22″89. Il 48″02, sesto tempo complessivo, fotografa bene una prova nella quale D’Ambrosio non ha dato l’impressione di aver forzato fino in fondo. In semifinale, però, servirà spingere decisamente di più.

Il penultimo atto, invece, non ci sarà per gli altri azzurri al via: Manuel Frigo (48″59), Alessandro Miressi (49″24) e Lorenzo Ballarati (49″34). A colpire, soprattutto, è la prestazione di Miressi, lontanissimo dalla condizione che lo aveva portato a stabilire il record italiano sulla distanza. Risultati che non invitano all’ottimismo nemmeno in prospettiva 4×100 stile libero.