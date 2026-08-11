LIVE Nuoto, Europei 2026 in DIRETTA: L’ITALIA METTE LA FRECCIA! Ori per Martinenghi e Quadarella, bronzi Curtis e Cerasuolo!

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I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO

20.20: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata. L’appuntamento è per domani alle 9.30. Buona serata

20.18: Si chiude qui una seconda giornata di grandi soddisfazioni per l’Italia che conquista due ori e due bronzi. Simona Quadarella negli 800 e Nicolò Martinenghi nei 100 hanno ottenuto due vittorie pesantissime, confermandosi a quattro anni di distanza da Roma 2022 ma con in mezzo tantissimi trionfi e risultati. Storico il bronzo di Sara Curtis che porta l’Italia per la prima volta sul podio dei 100 stile libero, una tappa di passaggio molto importante per la giovane azzurra. Bronzo anche per Simone Cerasuolo che rompe il tabu dei 100 rana in vasca lunga e conquista una medaglia di grande valore.

20.15: Francia campione d’Europa nella 4×100 mista mista! Grande rimonta dei transalpini, soltanto settimi dopo le frazioni a dorso e rana: Maxime Grousset cambia completamente la gara con un 49.66 a farfalla, portando la Francia al comando, poi Marie Wattel completa l’opera. Oro in 3:39.64, davanti ai Paesi Bassi, trascinati dal 50.87 lanciato di Marrit Steenbergen, e alla Russia. Gran Bretagna ai piedi del podio.

1 Francia 3:39.64

2 Olanda 3:40.92

3 Russia 3:41.52

4 Gran Bretagna 3:41.71

5 Germania 3:43.00

6 Spagna 3:45.10

7 Grecia 3:45.17

8 Polonia 3:46.37

20.14: ORO PER LA FRANCIA! E’ il primo oro dei padroni di casa dopo due settimane molto difficili. Il capolavoro della squadra di casa arriva grazie a una scelta azzecata di far partire la donne nella prima frazione

20.13: Ai 300 Francia, Russia, Gbr

20.12: A metà gara Russia, Gbr, Grecia

20.11: Ai 100 Russia, Grecia, Gbr

20.08: E’ il momento della staffetta mista mixed. Non c’è l’Italia squalificata in mattinata. Queste le nazioni al via:

1 Olanda 3:46.68

2 Grecia 3:45.90

3 Gran Bretagna 3:45.69

4 Russia 3:43.02

5 Francia 3:44.27

6 Spagna 3:45.87

7 Polonia 3:46.23

8 Germania 3:47.52

20.06: Gara autoritaria dell’azzurra, che detta il ritmo e conquista l’oro con un eccellente 8’15″55, a tre secondi dal suo europeo, lasciando a quasi tre secondi la tedesca Isabel Gose, argento in 8:18.44. Il bronzo va all’altra tedesca Maya Werner in 8:22.55. Quadarella porta così un altro titolo all’Italia con una prestazione di grande spessore.

1 Simona Quadarella (ITA) 8:15.55

2 Isabel Gose (GER) 8:18.44

3 Maya Werner (GER) 8:22.55

4 Artemis Vasilaki (GRE) 8:26.38

5 Vivien Jackl (HUN) 8:26.91

6 Thilda Hall (SWE) 8:31.52

7 Maria de Valdes Alvarez (ESP) 8:37.23

8 Francisca Soares Martins (POR) 8:41.50

20.05: FANTASTICA CAVALCATA DI SIMONA QUADARELLA! Ha spezzato la resistenza di Isabel Gose dai 500 metri, poi show finale dell’azzurra che si è messa alle spalle le due tedesche

20.04: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO QUADARELLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! E SONO NOVE TITOLI EUROPEI PER L’AZZURRA IL QUARTO NEGLI 800

20.03: Ai 700 Quadarella in testa, Gose a 1″93! Che cambio di passo dell’azzurra!

20.02: Ai 600 Quadarella, a 85 centesimi Gose

20.01: Ai 500 Quadarella, Gose, Werner

20.00. Ai 400 Quadarella in 4’07″12, Gose a 6 centesimi, Werner

19.59: Ai 300 Quadarella, Gose, Werner

19.58: Ai 200 Gose, Quadarella, Werner

19.57: Ai 100 Soares, Gose Quadarella

19.54: Ancora Italia, ancora caccia al podio per gli azzurri con Simona Quadarella al via della finale degli 800 stile libero. L’avversaria si chiama Isabel Gose, si preannuncia un’altra battaglia senza quartiere fra le due. Queste le protagoniste:

1 SOARES MARTINS Francisca POR 27 JUN 2003 8:35.94

2 HALL Thilda SWE 8 JUN 2005 8:33.12

3 JACKL Vivien HUN 17 OCT 2008 8:28.87

4 QUADARELLA Simona ITA 18 DEC 1998 8:23.17

5 GOSE Isabel GER 9 MAY 2002 8:26.01

6 WERNER Maya GER 26 APR 2005 8:32.79

7 VASILAKI Artemis GRE 20 OCT 2006 8:33.76

8 DE VALDES ALVAREZ Maria ESP 19 OCT 1998 8:36.76

19.41: David Popovici fa paura nei 100 stile libero! Il rumeno domina la seconda semifinale e stampa uno straordinario 46.72, nuovo record dei Campionati, miglior tempo complessivo e nettamente davanti alla concorrenza. Alle sue spalle volano anche lo spagnolo Luca Hoek le Guenedal in 47.26 ed Egor Kornev in 47.27. Carlos D’Ambrosio è in finale! L’azzurro, vincitore della prima semifinale in 47.70, chiude con il quinto tempo assoluto. Eliminato invece Manuel Frigo.

1 David Popovici (ROU) 46.72 CR

2 Luca Hoek le Guenedal (ESP) 47.26

3 Egor Kornev (NAB) 47.27

4 Nandor Nemeth (HUN) 47.44

5 Carlos D’Ambrosio (ITA) 47.70

6 Tomas Navikonis (LTU) 47.91

7 Kristof Milak (HUN) 47.97

8 Jere Hribar (CRO) 48.04

19.38. Questi i protagonisti della seconda semifinale dei 100 stile:

1 MILLS Jacob GBR 5 SEP 2007 48.46

2 SHCHEGOLEV Aleksandr NAB 6 APR 2002 48.36

3 KORNEV Egor NAB 6 FEB 2004 47.97

4 POPOVICI David ROU 15 SEP 2004 47.13

5 HOEK LE GUENEDAL Luca ESP 11 MAR 2008 47.90

6 NEMETH Nandor HUN 19 NOV 1999 48.11

7 NENADIC Vlaho CRO 12 JAN 2006 48.42

8 SOGAARD-ANDERSEN Oliver DEN 24 OCT 2003 48.55

19.37: L’azzurro vince la prima semifinale dei 100 stile libero e conquista direttamente la finale. D’Ambrosio abbassa il 48.02 delle batterie e si impone con un eccellente 47.70, unico della semifinale sotto il muro dei 47.90. Alle sue spalle il lituano Tomas Navikonis in 47.91 e Kristof Milak in 47.97, mentre Jere Hribar è quarto in 48.04. Più indietro Manuel Frigo, sesto in 48.54: per lui bisognerà attendere la seconda semifinale per conoscere il piazzamento complessivo

19.35: D’AMBROSIO! L’azzurro con il nuovo personale di 47″70 vince la prima semifinale dei 100 stile e vola in finale. Manuel Frigo è sesto con 48″54

19.34: D’Ambrosio al via della prima semifinale dei 100 stile libero. C’è anche Frigo ripescato

1 NAVIKONIS Tomas LTU 12 APR 2003 48.50

2 RICHARDS Matthew GBR 17 DEC 2002 48.37

3 D’AMBROSIO Carlos ITA 5 FEB 2007 48.02

4 HRIBAR Jere CRO 19 JAN 2004 47.80

5 MILAK Kristof HUN 20 FEB 2000 47.92

6 SALCHOW Josha GER 2 JUL 1999 48.35

7 FABIANI Remi Noel Claude LUX 13 NOV 2001 48.44

8 FRIGO Manuel ITA 18 FEB 1997 48.59

19.33: Silvia Di Pietro è in finale nei 50 farfalla con il quinto tempo complessivo! L’azzurra, autrice di 25.76 nella prima semifinale, entra senza affanni tra le migliori otto e domani potrà giocarsi le proprie possibilità nell’atto conclusivo. Davanti a tutte una Sarah Sjöström già velocissima in 25.12, miglior crono delle semifinali con oltre tre decimi di margine su Arina Surkova (25.44). Terza Roos Vanotterdijk in 25.45, seguita dall’altra svedese Sara Junevik in 25.61. Di Pietro è quinta e precede Tamara Potocka, mentre Kuznetsova e Köhler entrano entrambe in finale con lo stesso 25.85. Eliminata l’altra azzurra Elena Capretta, 26.42 nella prima semifinale.

1 Sarah Sjöström (SWE) 25.12

2 Arina Surkova (NAB) 25.44

3 Roos Vanotterdijk (BEL) 25.45

4 Sara Junevik (SWE) 25.61

5 Silvia Di Pietro (ITA) 25.76

6 Tamara Potocka (SVK) 25.83

7 Aleksandra Kuznetsova (NAB) 25.85

7 Angelina Köhler (GER) 25.85

19.32: Silvia Di Pietro conquista la finale dei 50 farfalla! Nella seconda semifinale Sarah Sjöström fa la voce grossa e vince nettamente in 25.12, miglior tempo complessivo, davanti alla connazionale Sara Junevik (25.61). Terza Tamara Potocka in 25.83, mentre Aleksandra Kuznetsova e Angelina Köhler chiudono appaiate in 25.85. Il 25.76 realizzato da Di Pietro nella prima semifinale vale il quinto tempo complessivo e il pass per la finale. Eliminata invece Elena Capretta, che aveva nuotato in 26.42.

19.30: Queste le protagoniste della seconda semifinale dei 50 farfalla:

1 SOINI Aliisa FIN 8 MAR 2007 26.32

2 POTOCKA Tamara SVK 15 AUG 2002 26.06

3 JUNEVIK Sara SWE 14 FEB 2000 25.86

4 SJOSTROM Sarah SWE 17 AUG 1993 25.40

5 KUZNETSOVA Aleksandra NAB 20 APR 2006 25.75

6 KOHLER Angelina GER 12 NOV 2000 26.02

7 DE WAARD Maaike NED 11 OCT 1996 26.18

8 NTOUNTOUNAKI Anna GRE 9 SEP 1995 26.38

19.30: Silvia Di Pietro terza nella prima semifinale dei 50 farfalla, più indietro Elena Capretta. Buona prova di Di Pietro, che tocca in 25.76 e resta pienamente in corsa per conquistare un posto nella finale. Davanti è battaglia serratissima: Arina Surkova vince in 25.44 per appena un centesimo su Roos Vanotterdijk, seconda in 25.45. Più complicata la situazione per Elena Capretta, settima in 26.42. Le due azzurre devono ora attendere la seconda semifinale per conoscere il piazzamento complessivo.

19.28: E’ terza Silvia Di Pietro! L’azzurra trova una buona gara ed è terza con 25″76, Capretta è settima con 26″42

19.27: Elena Capretta e Silvia Di Pietro al via della prima semifinale dei 50 farfalla:

1 CAPRETTA Elena ITA 25 OCT 2002 26.33

2 DI PIETRO Silvia ITA 6 APR 1993 26.14

3 BUSCH Kim NED 16 JUN 1998 25.98

4 VANOTTERDIJK Roos BEL 7 JAN 2005 25.57

5 SURKOVA Arina NAB 17 JUL 1998 25.77

6 CACHOT Albane FRA 13 JUL 2007 26.06

7 KAMZOL Flawia POL 26 FEB 2007 26.21

8 DAMBORG Martine DEN 7 MAY 2007 26.39

19.15: Thomas Ceccon conquista per un soffio la finale dei 200 dorso! L’azzurro, terzo nella prima semifinale con 1:55.86, chiude con l’ottavo e ultimo tempo complessivo, appena undici centesimi davanti al primo degli esclusi. Impressionante Hubert Kos, che domina la seconda semifinale in 1:52.30, firmando il nuovo record europeo e il record dei campionati. Alle sue spalle Apostolos Siskos in 1:54.06 e Jan Cejka in 1:54.40. Ceccon sarà dunque regolarmente al via della finale, dove servirà un netto salto di qualità per inserirsi nella lotta per le medaglie.

1 Hubert Kos (HUN) 1:52.30 ER, CR

2 Apostolos Siskos (GRE) 1:54.06

3 Jan Cejka (CZE) 1:54.40

4 Roman Mityukov (SUI) 1:54.85

5 John Shortt (IRL) 1:55.31

6 Flavio Bucca (SUI) 1:55.73

7 Hugo Gonzalez de Oliveira (ESP) 1:55.75

8 Thomas Ceccon (ITA) 1:55.86

19.14: L’ungherese domina la gara e vola a 1:52.30, nuovo record europeo e record dei campionati, staccando di oltre due secondi tutti gli avversari. Secondo Jan Cejka in 1:54.40, terzo Roman Mityukov in 1:54.85. Ceccon, terzo nella prima semifinale in 1:55.86, ottiene il settimo tempo complessivo e conquista così un posto nella finale. L’azzurro domani dovrà provare a cambiare passo per avvicinare la zona medaglie.

19.12. RECORD EUROPEEEOOOOOO! Spettacolo Hubert Kos che per 175 è sotto allo split da record del mondo! 1’52″30 per l’ungherese che domina la seconda semifinale. Ceccon in finale con l’ottavo tempo

19.10: Kos passaggio di gran lunga sotto al passaggio del record del mondo

19.09: Questi i protagonisti della seconda semifinale:

1 JAHN Cornelius GER 5 JAN 2003 1:58.04

2 TKACHEV Aleksei NAB 18 DEC 2003 1:56.86

3 GREENBANK Luke GBR 17 SEP 1997 1:56.03

4 TOMAC Mewen FRA 11 SEP 2001 1:55.14

5 SISKOS Apostolos GRE 24 JUN 2005 1:55.64

6 SHORTT John IRL 7 FEB 2007 1:56.50

7 CECCON Thomas ITA 27 JAN 2001 1:56.99

8 RACZ Zsombor HUN 15 MAR 2007 1:58.21

19.08: Thomas Ceccon chiude al terzo posto la prima semifinale dei 200 dorso e mette una seria ipoteca sulla qualificazione alla finale. L’azzurro nuota in 1:55.86, migliorando sensibilmente rispetto all’1:56.99 delle batterie, e resta in piena corsa per l’atto conclusivo. Davanti a tutti prestazione di grande spessore del greco Apostolos Siskos, nettamente primo in 1:54.06, mentre l’irlandese John Shortt conquista la seconda posizione con 1:55.31. Ceccon precede di nove centesimi il francese Mewen Tomac (1:55.95). Ora bisognerà attendere la seconda semifinale per definire gli otto finalisti.

19.07: Terzo posto per Thomas Ceccon il cui tempo è 1’55″86. Ha sofferto nell’ultima vasca l’azzurro ma dovrebbe essere da finale

19.06: Ai 100 Siskos, Ceccon, Tomac

19.04: Al via Thomas Ceccon nella prima semifinale dei 200 dorso. Non si può risparmiare: serve un gran tempo per conquistare il posto in finale

19.03: Benedetta Pilato vola in finale nei 100 rana! L’azzurra è terza nella seconda semifinale in 1:05.85 e conquista il pass per l’atto conclusivo. Prestazione super della britannica Angharad Evans, che vince in 1:04.97 firmando il record dei campionati, davanti all’estone Eneli Jefimova (1:05.78). In finale anche Lisa Angiolini, grazie all’1:06.47 ottenuto nella prima semifinale.

19.02: DUE AZZURRE IN FINALE! Buona gara di Benedetta Pilato che parte forte e viene superata nel finale da Evans e jefimova chiudendo comunque coin un buon 1.05″85. Angiolini ottavo tempo e la finale c’è seppure con qualche rischio

19.00: C’è Benedetta Pilato al via della seconda semifinale dei 100 rana. Queste le protagoniste:

1 GASPARD Florine BEL 28 DEC 2001 1:07.49

2 SZTANDERA Dominika Anna POL 19 JAN 1997 1:06.97

3 SCHOUTEN Tes NED 31 DEC 2000 1:06.48

4 EVANS Angharad GBR 25 APR 2003 1:05.45

5 PILATO Benedetta ITA 18 JAN 2005 1:06.20

6 JEFIMOVA Eneli EST 27 DEC 2006 1:06.85

7 KLINT IPSA Olivia SWE 13 MAR 2005 1:07.30

8 GORBENKO Anastasia ISR 7 AUG 2003 1:07.79

18.59: Lisa Angiolini quarta nella prima semifinale dei 100 rana. L’azzurra chiude in 1:06.47, alle spalle dell’irlandese Mona McSharry, nettamente prima in 1:05.64, della tedesca Anna Elendt (1:05.92) e di Evgeniia Chikunova (1:06.16). Angiolini dovrà attendere la seconda semifinale per conoscere il proprio destino.

18.57. Quarto posto per Lisa Angiolini che chiude in 1’06″47. Gara non straordinaria della toscana

18.55: C’è Lisa Angiolini al via della prima semifinale dei 100 rana donne. Queste le protagoniste:

1 CELIK Tina SLO 24 APR 2001 1:07.54

2 ZMUSHKA Alina NAA 5 JAN 1997 1:07.04

3 ELENDT Anna GER 4 SEP 2001 1:06.74

4 MC SHARRY Mona IRL 21 AUG 2000 1:05.97

5 ANGIOLINI Lisa ITA 29 JUN 1995 1:06.31

6 CHIKUNOVA Evgeniia NAB 17 NOV 2004 1:06.89

7 EFIMOVA Yuliya NAB 3 APR 1992 1:07.38

8 MC CARTNEY Ellie IRL 13 APR 2005 1:07.96

18.54: Doppietta Italia nei 100 rana! Nicolò Martinenghi è campione d’Europa, bronzo per Simone Cerasuolo. Martinenghi conquista il titolo con 58.58, precedendo di appena un decimo Ivan Kozhakin, argento in 58.68. Grande risultato anche per Cerasuolo, che completa il podio in 58.90: due azzurri tra i primi tre in una finale di altissimo livello. Quarto il tedesco Melvin Imoudu in 59.05.

1 Nicolò Martinenghi (ITA) 58.58

2 Ivan Kozhakin (NAB) 58.68

3 Simone Cerasuolo (ITA) 58.90

4 Melvin Imoudu (GER) 59.05

5 Adam Ramsay-Peaty (GBR) 59.10

6 Filip Nowacki (GBR) 59.11

7 Jack Kelly (IRL) 59.36

8 Caspar Corbeau (NED) 59.48

Doppietta Italia nei 100 rana! Nicolò Martinenghi è campione d’Europa, bronzo per Simone Cerasuolo. Martinenghi conquista il titolo con 58.58, precedendo di appena un decimo Ivan Kozhakin, argento in 58.68. Grande risultato anche per Cerasuolo, che completa il podio in 58.90: due azzurri tra i primi tre in una finale di altissimo livello. Quarto il tedesco Melvin Imoudu in 59.05.

Classifica finale:

1 Nicolò Martinenghi (ITA) 58.58

2 Ivan Kozhakin (NAB) 58.68

3 Simone Cerasuolo (ITA) 58.90

4 Melvin Imoudu (GER) 59.05

5 Adam Ramsay-Peaty (GBR) 59.10

6 Filip Nowacki (GBR) 59.11

7 Jack Kelly (IRL) 59.36

8 Caspar Corbeau (NED) 59.48

18.52: PARIGI E’ CASA SUA! TETE MARTINENGHI DOMINA LETTERALMENTE I 100 RANA E SI CONFERMA CAMPIONE EUROPEO! CVERASUOLO NJON SCENDE DAL PODIO ED E’ TERZO NEI 100 RANA

18.51: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MARTINENGHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! BRONZOOOOOOOO CERASUOLOOOOOOOOOOOOO

18.50: Ai 50 Cerasuolo, Kozhakin, Martinenghi

18.48: Ancora Italia in vasca, altra finale importante per i colori azzurri, i 100 rana. Martinenghi in vasca con il miglior tempo in semifinale, Cerasuolo in corsia 8. Questi i finalisti:

1 CORBEAU Caspar NED 3 APR 2001 59.24

2 IMOUDU M.A.M. GER 27 JAN 1999 59.13

3 RAMSAY-PEATY Adam GBR 28 DEC 1994 58.94

4 MARTINENGHI Nicolo ITA 1 AUG 1999 58.67

5 KELLY Jack IRL 22 JUL 2003 58.90

6 NOWACKI Filip GBR 1 OCT 2007 59.03

7 KOZHAKIN Ivan NAB 23 SEP 1997 59.15

8 CERASUOLO Simone ITA 22 JUN 2003 59.29

18.47: Sara Curtis è di bronzo nei 100 stile libero! L’azzurra sale sul podio europeo con 52.72, chiudendo ad appena un centesimo dall’argento. Titolo e record dei campionati per Marrit Steenbergen, nettamente davanti a tutte in 51.90. Doppietta olandese completata da Milou van Wijk, seconda in 52.71, con Curtis immediatamente alle sue spalle.

1 Marrit Steenbergen (NED) 51.90 – record dei campionati

2 Milou van Wijk (NED) 52.71

3 Sara Curtis (ITA) 52.72

4 Daria Klepikova (NAB) 53.11

5 Barbora Janickova (CZE) 53.36

6 Marie Wattel (FRA) 53.52

7 Barbora Seemanova (CZE) 53.63

8 Beryl Gastaldello (FRA) 53.91

18.45: BRONZOOOOOOOOOO CURTIIIIIIIIIIIIIIIS! Ha provato a vincere l’oro l’azzurra ed ha chiuso al terzo posto, prima italiana sul podio nei 100 stile libero

18.44: Ai 50 Van Wijk, Curtis, Steenbergen

18.42: C’è Sara Curtis al via della finale dei 100 stile libero donne. La grande favorita è la olandese Steenbergen. Queste le protagoniste:

1 GASTALDELLO Beryl FRA 16 FEB 1995 53.58

2 SEEMANOVA Barbora CZE 1 APR 2000 53.52

3 KLEPIKOVA Daria NAB 11 FEB 2005 53.19

4 STEENBERGEN Marrit NED 11 JAN 2000 52.44

5 CURTIS Sara ITA 19 AUG 2006 52.93

6 VAN WIJK Milou NED 12 NOV 2004 53.22

7 WATTEL Marie FRA 2 JUN 1997 53.53

8 JANICKOVA Barbora CZE 1 MAY 2000 53.62

18.41: Egor Kornev è campione d’Europa dei 50 farfalla al termine di una finale tiratissima. L’atleta neutrale B si impone in 22.52, battendo per appena due centesimi Maxime Grousset, argento in 22.54. Bronzo a Grigori Pekarski con 22.68. Thomas Ceccon sfiora il podio: l’azzurro è quarto in 22.72, ad appena quattro centesimi dalla medaglia di bronzo e a due decimi dal vincitore.

18.40: Oro per la Russia con Korneev purtroppo quarto posto per Thomas ceccon con 22″72, peccato!

18.37: C’è Thomas Ceccon nella finale dei 50 farfalla. Non è tra i favoriti ma ci proverà. Questi i protagonisti:

1 PEKARSKI Grigori NAA 8 JAN 1998 22.75

2 ARMBRUSTER Luca Nik GER 5 NOV 2001 22.71

3 PONTI Noe SUI 1 JUN 2001 22.53

4 KORNEV Egor NAB 6 FEB 2004 22.36

5 GROUSSET Maxime FRA 24 APR 1999 22.49

6 MATOS RIBEIRO Diogo POR 27 OCT 2004 22.68

7 CECCON Thomas ITA 27 JAN 2001 22.71

8 MILAK Kristof HUN 20 FEB 2000 22.75

18.36: Katie Shanahan domina la finale dei 200 dorso femminili e conquista il titolo europeo. La britannica fa nettamente la differenza e si impone in 2:06.13, rifilando quasi un secondo e mezzo alla portoghese Camila Rodrigues Rebelo, argento in 2:07.62. Completa il podio la francese Pauline Mahieu in 2:08.63, davanti alla tedesca Lise Seidel (2:08.86).

18.35: Trionfo per la britannica Shanahan con il tempo di 2’06″13

18.33: Ai 100 Shanahan, Mahieu, Seidel

18.30: Al via la prima finale di giornata, i 200 dorso donne. Queste le atlete al via:

1 SHKURDAI Anastasiya NAA 3 JAN 2003 2:10.76

2 SEIDEL Lise GER 8 DEC 2006 2:09.43

3 TONRATH NOLLGEN E.L. ESP 18 JAN 2007 2:08.99

4 SHANAHAN Katie GBR 25 JUN 2004 2:07.61

5 RODRIGUES REBELO Camila POR 3 FEB 2003 2:08.48

6 MAHIEU Pauline FRA 13 MAR 1999 2:09.20

7 SZABO FELTOTHY Eszter HUN 4 JAN 2002 2:09.84

8 BARZELAY Aviv ISR 28 MAY 2002 2:11.01

18.29: Non ci sarà l’Italia nell’ultima finale di giornata, la 4×100 mista mixed. Russia da battere ma ci sono altre nazionali in corsa per l’oro

18.28: Simona Quadarella si gioca l’oro negli 800 stile libero con Isabel Gose. L’azzurra va a caccia del suo oro numero 9 in Europea contro l’avversaria degli ultimi anni

18.27: Sara Curtis a caccia di un posto sul podio nei 100 stile libero. la favorita numero uno è l’olandese Steenbergen

18.26: Elena Capretta e Silvia Di Pietro al via delle semifinali dei 50 farfalla. Finale difficile ma non impossibile da conquistare

18.25: C’è Thomas Ceccon al via delle semifinali dei 200 dorso. Da gestire le energie in una giornata pesante per l’azzurro.

18.23: Si resta nella rana con le semifinali dei 100 femminili. In vasca Lisa Angiolini e Benedetta Pilato a caccia di un posto in finale non impossibile

18.21: A seguire una delle gare più attese di oggi, i 100 rana. Nicolò Martinenghi scende in vasca con il miglior tempo e c’è anche Cerasuolo al via. Attenzione a Kelly, Kozhakin e Ramsay-Peaty

18.19: Ripescato Frigo nella semifinale dei 100 stile libero, sarà in semifinale assieme a Carlos D’Ambrosio che punta alla finale

18.17: C’è Thomas Ceccon al via della finale dei 50 farfalla con Milak, Ponti e Korneev a giocarsi l’oro

18.15: Si parte con la finale dei 200 dorso. Non ci saranno azzurre al via con la francese Mahieu che proverà a far saltare il banco e a regalare alla Francia il primo oro

18.13: Dopo il debutto della rassegna continentale, il programma propone un’altra giornata ad altissima intensità, con numerosi azzurri impegnati fin dalle batterie del mattino e una sessione serale nella quale verranno assegnati sei titoli europei. Velocità, rana, dorso, mezzofondo e staffette si intrecceranno in un programma senza grandi pause, con l’Italia chiamata a costruire qualificazioni al mattino e a giocarsi le proprie carte nelle gare decisive della sera.

18.10: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2026 di nuoto in vasca lunga a Parigi. Seconda giornata e tanti fronti già aperti per l’Italia agli Europei di nuoto di Parigi 2026.

11.53: Si chiude qui la nostra diretta, appuntamento alle 18.30 per la seconda sessione di finali e semifinali con tanta Italia in vasca. Grazie per averci seguito e buona giornata. A più tardi!

11.51: Si chiude qui la prima sessione della seconda giornata di gare agli Europei di Parigi. le buone notizie arrivano da Pilato, Angiolini, Luca De Tullio e Carlos D’Ambrosio ma le delusioni non sono mancate. In particolare la squalifica della 4×100 mista mixed azzurra per una gambata irregolare di Ludovico Viberti nella frazione a rana

11.49: Luca De Tullio conquista la finale degli 800 stile libero con il sesto tempo delle batterie in 7:47.42. Il miglior crono è del tedesco Johannes Liebmann in 7:41.87, seguito dall’ungherese Zalan Sarkany (7:42.34) e dall’irlandese Daniel Wiffen (7:44.86). De Tullio sarà l’unico italiano in finale: Davide Marchello è il primo degli esclusi, nono in 7:50.09, mentre Matteo Diodato chiude 13° in 7:55.40.

1 Johannes Liebmann (GER) 7:41.87

2 Zalan Sarkany (HUN) 7:42.34

3 Daniel Wiffen (IRL) 7:44.86

4 Sven Schwarz (GER) 7:46.93

5 Dimitrios Markos (GRE) 7:47.26

6 Luca De Tullio (ITA) 7:47.42

7 Carlos Garach Benito (ESP) 7:48.26

8 Kristof Rasovszky (HUN) 7:49.48

11.46: Peccato. Nonostante un’ottima prova, l’azzurro Marchello chiude con 7’50″09. Vince liebmann con 7’41″67

11.43: Ai 600 situazione invariata: Liebmann, Sarkany, D. Wiffen

11.40: A metà gara Liebmann, Sarkany, D. Wiffen

11.39: Ai 200 Liebmann, Sarkany, D. Wiffen

11.36: Terzo posto per l’azzurro De Tullio che chiude con 7’47″42 che dovrebbe bastare per la finale. Vince Schwarz con 7’46″93, che potrebbe non bastare nella battaglia interna fra tedeschi, secondo Markos con 7’46″26. Diodato chiude settimo con 7’55″40. Ora Marchello

11.33: Ai 600 Schwarz, Markos, De Tullio

11.31: Ai 400 Schwarz, Markos, De Tullio

11.29: Ai 200 Schwarz, Grgic, Garach

11.26: Il serbo Simici si impone nella seconda batteria con 7’58″27, ora tocca agli azzurri. Ora Luca De Tullio e Diodato al via nella penultima batteria

11.20: Nessun ricorso da parte dell’Italia, la gambata a delfino di Viberti c’è, la 4×100 mista mixed non sarà in finale

11.16: Il bosniaco Kuruzovic si impone nella prima batteria degli 800 stile libero con 8’19″”39

11.10: Gambata irregolare di Viberti prima del tocco il motivo della squalifica della staffetta mista mixed italiana

11.08: Al via la prima di quattro batterie degli 800 stile libero

11.06: Russia davanti a tutti nelle batterie della staffetta mista 4×100 mista: miglior tempo in 3:43.02, con un margine importante sulla Francia, seconda in 3:44.27. Terzo crono per la Gran Bretagna in 3:45.69, di poco davanti a Spagna (3:45.87) e Grecia (3:45.90). Italia non presente nelle batterie. In finale anche Polonia, Paesi Bassi e Germania, mentre Danimarca e Svezia sono le prime escluse.

Qualificate alla finale:

1 Russia 3:43.02

2 Francia 3:44.27

3 Gran Bretagna 3:45.69

4 Spagna 3:45.87

5 Grecia 3:45.90

6 Polonia 3:46.23

7 Paesi Bassi 3:46.68

8 Germania 3:47.52

11.03: La Russia vince la terza e ultima batteria con il crono di 3’43″02, secondo posto per la Francia con 3’44″27

10.58: SQUALIFICATA L’ITALIA! Non c’erano cambi a rischio, probabilmente un’irregolarità nella gambata al momento di qualche virata

10.57. La componente femminile della staffetta azzurra fa la differenza dopo u n avvio problematico. l’Italia vince con 3’45″47, secondo posto per la Gran Bretagna, terza la Spagna

10.56: Ai 300 Gbr, Italia, Bielorussia

10.55: A metà gara Russia, Gbr, Spagna, Italia

10.54: Ai 100 Gbr, Spagna, Danimarca, Italia solo quinta

10.52: Al via l’Italia nella seconda di tre batterie. In acqua Gbr, Spagna, Olanda e Bielorussia

10.50: La Norvegia si aggiudica la prima batteria con 3’49″45

10.47: Italia a caccia della 4×100 mista mixed conn Lamberti, Viberti, Gastaldi e Menicucci

10.46: Thomas Ceccon accede alle semifinali dei 200 dorso con il 13° tempo delle batterie in 1:56.99. Il miglior crono è del francese Nathan Muratory, che nuota uno straordinario 1:54.87, davanti al connazionale Mewen Tomac (1:55.14) e all’ungherese Hubert Kos (1:55.37). Quarto Apostolos Siskos in 1:55.64. Ceccon supera il turno senza forzare l’ingresso tra i migliori, chiudendo a 2.12 dal miglior tempo.

1 Nathan Muratory (FRA) 1:54.87

2 Mewen Tomac (FRA) 1:55.14

3 Hubert Kos (HUN) 1:55.37

4 Apostolos Siskos (GRE) 1:55.64

5 Roman Mityukov (SUI) 1:55.91

6 Luke Greenbank (GBR) 1:56.03

7 Jan Cejka (CZE) 1:56.11

8 John Shortt (IRL) 1:56.50

9 Flavio Bucca (SUI) 1:56.63

10 Aleksei Tkachev (NAB) 1:56.86

11 Georgii Smirnov (NAB) 1:56.90

12 Thomas Ceccon (ITA) 1:56.99

13 Miroslav Knedla (CZE) 1:57.15

14 Cornelius Jahn (GER) 1:58.04

15 Hugo Gonzalez de Oliveira (ESP) 1:58.11

16 Zsombor Racz (HUN) 1:58.21

10.43: Record mondiale junior per il francese Muratory che vince in rimonta con 1’54″87, secondo posto per Kos con 1’55″37. Ceccon in semifinale, de Signore eliminato

10.42: Ai 100 Kos, Mityukov, Muratory

10.41: Sesto posto per un Thomas Ceccon abbastanza controllato che chiude con 1’56″99. Vince il francese Tomac con 1’55″14

10.38: Ai 100 Smirnov, Tomac, Siskov, Ceccon quinto

10.35: Non bene Daniele Del Signore, che non riesce ad essere efficace nella nuotata, soprattutto nella vasca di ritorno. Ottavo posto per l’azzurro con 1’58″71. Vittoria per 1’55″91. Ora Ceccon

10.31: Il lituano Grudinskij si aggiudica la prima di quattro batterie dei 200 dorso con un buon 1’58″76. Ora Del Signore

10.27: Angharad Evans firma il miglior tempo delle batterie dei 100 rana femminili con 1:05.45, nuovo record dei campionati. La britannica precede l’irlandese Mona McSharry (1:05.97) e Benedetta Pilato, terza in 1:06.20. Molto bene anche Lisa Angiolini, quarta in 1:06.31: entrambe le azzurre accedono alle semifinali. Eliminata invece Anita Bottazzo, 16ª nella graduatoria cronometrica con 1:07.73, ma fuori per il limite di due atlete per nazione.

1 Angharad Evans (GBR) 1:05.45

2 Mona McSharry (IRL) 1:05.97

3 Benedetta Pilato (ITA) 1:06.20

4 Lisa Angiolini (ITA) 1:06.31

5 Tes Schouten (NED) 1:06.48

6 Anna Elendt (GER) 1:06.74

7 Eneli Jefimova (EST) 1:06.85

8 Evgeniia Chikunova (NAB) 1:06.89

9 Dominika Anna Sztandera (POL) 1:06.97

10 Alina Zmushka (NAA) 1:07.04

11 Olivia Klint Ipsa (SWE) 1:07.30

12 Yuliya Efimova (NAB) 1:07.38

13 Florine Gaspard (BEL) 1:07.49

14 Tina Celik (SLO) 1:07.54

15 Anastasia Gorbenko (ISR) 1:07.79

16 Ellie McCartney (IRL) 1:07.96

10.25: terzo posto e buona impressione destata da Benedetta Pilato che chiude in 1’06″20 e va in finale. Primo posto per Evans con 1’05″45, nuovo record dei campionati, seconda Mc Sharry con 1’05″97

10.23: Ottima la prestazione di Lisa Angiolini che vince la terza batteria in 1’06″31, secondo posto per Elendt con 1’06″74. Ora Pilato nell’ultima batteria

10.20: Non bene Anita Bottazzo che chiude in 1’07″73 che potrebbe non bastare per la qualificazione, vince la russa Chikunova con 1’06″89

10.15: Chiara Della Corte chiude al secondo posto la seconda batteria con 1’09″44. Ora Bottazzo

10.14: La prima batteria dei 100 rana va alla svedese Winblad con il tempo di 1’10″07

10.11: David Popovici domina le batterie dei 100 stile libero con uno strepitoso 47.13, nettamente miglior tempo del mattino. Alle sue spalle il croato Jere Hribar in 47.80 e lo spagnolo Luca Hoek Le Guenedal in 47.90, mentre Kristof Milak è quarto in 47.92. Un solo italiano accede alle semifinali: Carlos D’Ambrosio, autore di un ottimo 48.02 che vale il sesto tempo complessivo.

Qualificati alle semifinali:

1 David Popovici (ROU) 47.13

2 Jere Hribar (CRO) 47.80

3 Luca Hoek Le Guenedal (ESP) 47.90

4 Kristof Milak (HUN) 47.92

5 Egor Kornev (NAB) 47.97

6 Carlos D’Ambrosio (ITA) 48.02

7 Sean Niewold (NED) 48.05

8 Nandor Nemeth (HUN) 48.11

9 Josha Salchow (GER) 48.35

10 Aleksandr Shchegolev (NAB) 48.36

11 Matthew Richards (GBR) 48.37

12 Vlaho Nenadic (CRO) 48.42

13 Remi Noel Claude Fabiani (LUX) 48.44

14 Jacob Mills (GBR) 48.46

15 Tomas Navikonis (LTU) 48.50

Resta da assegnare l’ultimo posto, con Oliver Sogaard-Andersen (DEN) e Kamil Aleksander Sieradzki (POL) appaiati a 48.55 e indicati per lo spareggio.

10.11: D’Ambrosio confessa un problema con il costume che potrebbe avergli creato qualche difficoltà

10.10: David Popovici! Il rumeno chiude con uno splendido 47″13 e mette in chiaro le cose su chi è il favorito

10.07: Korneev vince la penultima batteria con 47″97, Miressi, dopo una buona vasca di andata, va in difficoltà nel finale con 49″24. Tempi preoccupanti in chiave 4×100 stile libero

10.05: Secondo posto per un buon D’Ambrosio che viene recuperato da Milak nel finale che vince in 47″92, secondo posto per D’Ambrosio con 48″02, Frigo sesto in 48″59. Ora Miressi

10.03: Non parte Grousset, ci sono D’Ambrosio e Frigo

10.00: Non buona la prova di Lorenzo Ballarati che chiude con il crono di 49″34. Vince il lussembughese Fabian con il crono di 48″44

9.59: Lo svedese Bartolek vince con 48″85 la sesta batteria. Ora Ballarati

9.57: Sogaard-Andersen vince la quinta batteria con 48″55, tempo già di valore assoluto davanti a Sivec con 48″85

9.54: Il norvegese Refstie vince la quarta batteria con 49″60 che non significa primo posto nella generale

9.51: L’ucraino Sheremet si aggiudica la terza batteria dei 100 stile con 49″45

9.48: Il finlandese Koskela vince la seconda batteria con 50″79

9.45: Il bosniaco Dracic vince la prima di 10 batterie dei 100 stile libero uomini con 50″04

9.44: Sarah Sjöström firma il miglior tempo delle batterie dei 50 farfalla in 25.40. La svedese precede Roos Vanotterdijk (25.57) e Aleksandra Kuznetsova (25.75). Due italiane superano il turno: Silvia Di Pietro chiude con il 12° tempo in 26.14, mentre Elena Capretta ottiene il 17° crono complessivo in 26.33.

1 Sarah Sjöström (SWE) 25.40

2 Roos Vanotterdijk (BEL) 25.57

3 Aleksandra Kuznetsova (NAB) 25.75

4 Arina Surkova (NAB) 25.77

5 Sara Junevik (SWE) 25.86

6 Kim Busch (NED) 25.98

7 Angelina Köhler (GER) 26.02

8 Albane Cachot (FRA) 26.06

9 Tamara Potocka (SVK) 26.06

10 Silvia Di Pietro (ITA) 26.14

11 Maaike de Waard (NED) 26.18

12 Flawia Kamzol (POL) 26.21

13 Aliisa Soini (FIN) 26.32

14 Elena Capretta (ITA) 26.33

15 Anna Ntountounaki (GRE) 26.38

16 Martine Damborg (DEN) 26.39

9.43: Due azzurre in semifinale! Dodicesimo crono per Di Pietro e 17mo per Capretta che sfrutta gli scarti di nazionalità e si qualifica. Vicne Sjoestroem con 25″40, senza impressionare particolarmente

9.40. Non riesce ad essere performante Cocconcelli che è ultima con 26″73. Vince Vanotterdijk con 25″57, secondo posto per la svedese Junevik con 25″86. Di Pietro già in semifinale e Capretta in bilico. Ora l’ultima batteria con Sjoestroem

9.38: Mette a posto qualcosa nel finale Silvia Di Pietro che è quarta in 26″14, sesto posto per Capretta con 26″33. Vince la russa Surkova con 25″77. Ora Cocconcelli

9.35: La finlandese Soini si impone nella terza batteria dei 50 farfalla con 26″32. Ora Capretta e Di Pietro al via nella quarta batteria

9.32: Successo per l’irlandese Walshe nella seconda batteria dei 50 farfalla con 26″62, miglior tempo finora

9.31: Lana Pudar vince la prima batteria dei 50 farfalla con 26″95

9.29: A chiudere il programma del mattino saranno gli 800 stile libero maschili, con Luca De Tullio chiamato a cercare un posto nella finale. Qui non ci saranno semifinali e dunque ogni errore potrebbe costare caro: servirà entrare immediatamente nel ritmo giusto e soprattutto trovare una posizione utile nella graduatoria complessiva delle batterie. Johannes Liebmann e Sven Schwarz rappresentano due delle carte più importanti della Germania, mentre l’irlandese Daniel Wiffen completa un gruppo di riferimento di grande qualità.

9.26: La parte conclusiva della sessione mattutina sposterà l’attenzione prima sulla staffetta e poi sul mezzofondo. La 4×100 mista mista rappresenterà il primo appuntamento a squadre di questi Europei e le batterie avranno un obiettivo molto chiaro: conquistare uno degli otto posti disponibili per tornare in acqua nella finale serale. L’Italia dispone di diverse soluzioni e dovrà trovare il giusto equilibrio tra necessità di qualificazione e gestione delle energie, considerando i numerosi impegni individuali della giornata.

9.23: Da seguire con attenzione anche i 200 dorso maschili. L’Italia avrà al via Daniele Del Signore, mentre resta da valutare la presenza di Thomas Ceccon, legata alla gestione del suo programma complessivo. Se Ceccon dovesse presentarsi ai blocchi, diventerebbe inevitabilmente uno degli uomini da seguire nella corsa alle posizioni più importanti. Tra i principali candidati al titolo figurano il greco Apostolos Siskos e l’ungherese Hubert Kos, in una distanza nella quale già le batterie potranno offrire indicazioni interessanti.

9.20: La velocità sarà protagonista fin dalle prime gare con i 50 farfalla femminili, dove l’Italia punta soprattutto su Sara Curtis. L’obiettivo immediato sarà superare le batterie e guadagnarsi il diritto di tornare in acqua in semifinale, in una specialità nella quale ogni dettaglio può fare la differenza. Sarah Sjöström rappresenta ancora il grande punto di riferimento europeo, mentre alle sue spalle la situazione appare decisamente più aperta e già il turno eliminatorio servirà a definire meglio i rapporti di forza.

9.18: La selezione sarà durissima anche nei 100 rana femminili, dove per l’Italia ci sarà una vera e propria gara nella gara. Saranno infatti tre le azzurre al via, Benedetta Pilato, Anita Bottazzo e Lisa Angiolini, ma soltanto due potranno eventualmente accedere alle semifinali. Prima ancora di pensare alla concorrenza internazionale bisognerà quindi fare i conti con il limite delle due atlete per nazione. Evans, Elendt e Jefimova fanno parte di un gruppo di avversarie di alto livello, ma l’Italia dispone di tre carte importanti e la battaglia per entrare tra le migliori sedici promette di essere uno dei passaggi più interessanti della mattinata.

9.15: Uno dei piatti forti delle batterie saranno i 100 stile libero maschili, con l’Italia che potrà schierare Carlos D’Ambrosio, Alessandro Miressi e Manuel Frigo. Tre azzurri per una gara che si preannuncia particolarmente selettiva già dal primo turno. D’Ambrosio arriva all’appuntamento con ambizioni importanti dopo i progressi mostrati nell’ultimo anno, mentre Miressi va alla ricerca di ulteriori conferme nella sua stagione di rilancio. Frigo completa un terzetto che proverà a portare il maggior numero possibile di italiani in semifinale. Il miglior accredito europeo appartiene al neutrale Egor Kornev, mentre David Popovici, campione europeo in carica, rimane uno dei riferimenti assoluti della specialità.

9.13: Seconda giornata e tanti fronti già aperti per l’Italia agli Europei di nuoto di Parigi 2026. Dopo il debutto della rassegna continentale, il programma propone un’altra giornata ad altissima intensità, con numerosi azzurri impegnati fin dalle batterie del mattino e una sessione serale nella quale verranno assegnati sei titoli europei. Velocità, rana, dorso, mezzofondo e staffette si intrecceranno in un programma senza grandi pause, con l’Italia chiamata a costruire qualificazioni al mattino e a giocarsi le proprie carte nelle gare decisive della sera.

9.10: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2026 di nuoto in vasca lunga a Parigi.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2026 di nuoto in vasca lunga a Parigi. Seconda giornata e tanti fronti già aperti per l’Italia agli Europei di nuoto di Parigi 2026. Dopo il debutto della rassegna continentale, il programma propone un’altra giornata ad altissima intensità, con numerosi azzurri impegnati fin dalle batterie del mattino e una sessione serale nella quale verranno assegnati sei titoli europei. Velocità, rana, dorso, mezzofondo e staffette si intrecceranno in un programma senza grandi pause, con l’Italia chiamata a costruire qualificazioni al mattino e a giocarsi le proprie carte nelle gare decisive della sera.

Uno dei piatti forti delle batterie saranno i 100 stile libero maschili, con l’Italia che potrà schierare Carlos D’Ambrosio, Alessandro Miressi e Manuel Frigo. Tre azzurri per una gara che si preannuncia particolarmente selettiva già dal primo turno. D’Ambrosio arriva all’appuntamento con ambizioni importanti dopo i progressi mostrati nell’ultimo anno, mentre Miressi va alla ricerca di ulteriori conferme nella sua stagione di rilancio. Frigo completa un terzetto che proverà a portare il maggior numero possibile di italiani in semifinale. Il miglior accredito europeo appartiene al neutrale Egor Kornev, mentre David Popovici, campione europeo in carica, rimane uno dei riferimenti assoluti della specialità.

La selezione sarà durissima anche nei 100 rana femminili, dove per l’Italia ci sarà una vera e propria gara nella gara. Saranno infatti tre le azzurre al via, Benedetta Pilato, Anita Bottazzo e Lisa Angiolini, ma soltanto due potranno eventualmente accedere alle semifinali. Prima ancora di pensare alla concorrenza internazionale bisognerà quindi fare i conti con il limite delle due atlete per nazione. Evans, Elendt e Jefimova fanno parte di un gruppo di avversarie di alto livello, ma l’Italia dispone di tre carte importanti e la battaglia per entrare tra le migliori sedici promette di essere uno dei passaggi più interessanti della mattinata.

La velocità sarà protagonista fin dalle prime gare con i 50 farfalla femminili, dove l’Italia punta soprattutto su Sara Curtis. L’obiettivo immediato sarà superare le batterie e guadagnarsi il diritto di tornare in acqua in semifinale, in una specialità nella quale ogni dettaglio può fare la differenza. Sarah Sjöström rappresenta ancora il grande punto di riferimento europeo, mentre alle sue spalle la situazione appare decisamente più aperta e già il turno eliminatorio servirà a definire meglio i rapporti di forza. Da seguire con attenzione anche i 200 dorso maschili. L’Italia avrà al via Daniele Del Signore, mentre resta da valutare la presenza di Thomas Ceccon, legata alla gestione del suo programma complessivo. Se Ceccon dovesse presentarsi ai blocchi, diventerebbe inevitabilmente uno degli uomini da seguire nella corsa alle posizioni più importanti. Tra i principali candidati al titolo figurano il greco Apostolos Siskos e l’ungherese Hubert Kos, in una distanza nella quale già le batterie potranno offrire indicazioni interessanti.

La parte conclusiva della sessione mattutina sposterà l’attenzione prima sulla staffetta e poi sul mezzofondo. La 4×100 mista mista rappresenterà il primo appuntamento a squadre di questi Europei e le batterie avranno un obiettivo molto chiaro: conquistare uno degli otto posti disponibili per tornare in acqua nella finale serale. L’Italia dispone di diverse soluzioni e dovrà trovare il giusto equilibrio tra necessità di qualificazione e gestione delle energie, considerando i numerosi impegni individuali della giornata. A chiudere il programma del mattino saranno gli 800 stile libero maschili, con Luca De Tullio chiamato a cercare un posto nella finale. Qui non ci saranno semifinali e dunque ogni errore potrebbe costare caro: servirà entrare immediatamente nel ritmo giusto e soprattutto trovare una posizione utile nella graduatoria complessiva delle batterie. Johannes Liebmann e Sven Schwarz rappresentano due delle carte più importanti della Germania, mentre l’irlandese Daniel Wiffen completa un gruppo di riferimento di grande qualità.

In serata il livello della tensione salirà ulteriormente, perché inizierà la caccia ai titoli e alle medaglie. Il programma assegnerà ben sei ori continentali e si aprirà con la finale dei 200 dorso femminili, prima di lasciare spazio ai 50 farfalla maschili, ai 100 stile libero femminili e ai 100 rana maschili. Quattro finali che si susseguiranno nella prima parte della sessione e che potranno già modificare in maniera significativa il quadro della rassegna continentale.

Non ci saranno però soltanto medaglie in palio. Le semifinali dei 100 rana femminili, dei 200 dorso maschili, dei 50 farfalla femminili e dei 100 stile libero maschili rappresenteranno un passaggio fondamentale verso le finali dei prossimi giorni. Per diversi azzurri la seconda gara della giornata potrebbe quindi diventare ancora più importante della prima, con la necessità di alzare ulteriormente il livello dopo aver superato le batterie.

Il finale sarà riservato a due degli appuntamenti più attesi della serata. Prima toccherà agli 800 stile libero femminili, poi tutte le attenzioni si sposteranno sulla 4×100 mista mista, che assegnerà il primo titolo a squadre degli Europei di Parigi. Se l’Italia riuscirà a superare senza problemi il turno mattutino, la staffetta potrà trasformarsi in un’occasione importante nella corsa al podio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2026 di nuoto a Parigi: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.30 con le batterie e si prosegue alle 18.30 con le finali. Buon divertimento!