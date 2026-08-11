Quando gareggia Benedetta Pilato oggi, Europei nuoto 2026: orari 100 rana, tv, n. di corsia, avversarie

Benedetta Pilato si presenta agli Europei di nuoto di Parigi 2026 con tutte le credenziali per essere una delle grandi protagoniste dei 100 metri rana. La ventunenne tarantina, già primatista italiana della specialità con il tempo di 1’05″44, arriva all’appuntamento continentale dopo aver superato un periodo di stop e sembra aver ritrovato la condizione ideale per puntare al bersaglio grosso.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

A darle ulteriore fiducia è il nuovo percorso tecnico intrapreso al fianco dell’allenatore Mirco Nozzolillo, i cui primi riscontri sono stati particolarmente incoraggianti. Al Trofeo Settecolli di Roma, infatti, Pilato ha confermato di essere in ottima forma, conquistando la vittoria nei 100 rana con un convincente 1’05″80. Un risultato che non rappresenta soltanto un’importante iniezione di fiducia in vista degli Europei, ma che la proietta anche ai vertici delle graduatorie internazionali: il crono è infatti la sesta prestazione mondiale stagionale e la seconda a livello europeo.

Le premesse, dunque, sono quelle di una gara di alto livello, nella quale Pilato parte con ambizioni concrete di medaglia e di titolo. A contenderle il gradino più alto del podio sarà soprattutto la britannica Angharad Evans, unica nuotatrice europea capace, in questa stagione, di infrangere il muro dell’1’05”. La sfida tra le due si annuncia quindi come uno dei duelli più interessanti della rassegna continentale.

Gli Europei di nuoto di Parigi godranno di una grande copertura televisiva. Sarà possibile seguirli sui canali della Rai (Rai 2 HD), nonché su quelli di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Max). Ci sarà anche la trasmissione in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrire le quotidiane DIRETTE LIVE testuali.

A CHE ORA BENEDETTA PILATO OGGI EUROPEI NUOTO 2026

Martedì 11 agosto

10.24 100 rana, batteria n.5 – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

18.54 100 rana, semifinali (eventuale) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, European Aquatics Tv

Diretta testuale: OA Sport

CORSIA BENEDETTA PILATO BATTERIE 100 RANA EUROPEI 2026

Benedetta Pilato sarà in corsia 5 nella quinta ed ultima batteria, il cui inizio è previsto alle ore 10:24.

STARTLIST 100 RANA E AVVERSARIE BENEDETTA PILATO

0 TASAKOU Andromachi GRE 28 APR 2003 1:08.16

1 CELIK Tina SLO 24 APR 2001 1:07.94

2 EFIMOVA Yuliya NAB 3 APR 1992 1:06.90

3 MC SHARRY Mona IRL 21 AUG 2000 1:05.99

4 EVANS Angharad GBR 25 APR 2003 1:04.96

5 PILATO Benedetta ITA 18 JAN 2005 1:05.80

6 SCHOUTEN Tes NED 31 DEC 2000 1:06.37

7 MC CARTNEY Ellie IRL 13 APR 2005 1:07.46

8 KLINT IPSA Olivia SWE 13 MAR 2005 1:08.08

9 EROKHINA Maria CYP 21 NOV 2003 1:08.52