Darderi-Diallo oggi, ATP Montreal 2026: orario, tv, programma, streaming

Archiviare rapidamente la sconfitta per ritiro incassata a Los Cabos la scorsa settimana e riprendere la propria corsa per guadagnare il maggior terreno possibile in classifica. Nell’incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP di Montreal, Luciano Darderi, diciannovesima testa di serie, sfida il canadese Gabriel Diallo. Il match sarà il quinto sul Center Court e concluderà un programma che inizierà alle ore 17:00.

Il giocatore italiano, dopo la parentesi su terra successiva a Wimbledon, dovrà completare rapidamente il suo processo di adattamento ai campi veloci. La continuità di risultati rappresenta la strada maestra per continuare la propria crescita e cercare di arrivare sempre più in alto.

Il canadese, in tabellone con una wild card, si è qualificato al secondo turno grazie al successo in tre set ottenuto contro il francese Kyrian Jacquet. Non esistono precedenti tra i due giocatori, assisteremo quindi a un incontro inedito. Chi si qualifica sfiderà nei sedicesimi il vincente del confronto tra il cinese Shang e il russo Rublev.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Darderi-Diallo, incontro dei trentaduesimi del torneo di Montreal. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (203). Prevista la diretta streaming su Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta testuale su OA Sport.

CALENDARIO DARDRI-DIALLO ATP MONTREAL 2026

Martedì 4 agosto

Ore 17.00 – Rogers Court

Martin Damm (USA) [Q] vs Stefanos Tsitsipas (GRE) [Q]

A seguire

Zachary Svajda (USA) vs Denis Shapovalov (CAN)

A seguire

Terence Atmane (FRA) vs Jack Draper (GBR) [WC}

Non prima delle 01.00

Frances Tiafoe (USA) [15] vs Marin Čilić (CRO)

A seguire

Luciano Darderi (ITA) [19] vs Gabriel Diallo (Can) [WC] – Diretta tv Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA ATP MONTREAL 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Diretta live: non prevista