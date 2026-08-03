WTA Toronto 2026, Elisabetta Cocciaretto costretta al ritiro all’esordio contro Gibson

Dura purtroppo solo cinquantasette minuti l’esordio di Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Toronto. La marchigiana, infatti, è stata costretta al ritiro per un problema al ginocchio nel match di primo turno contro l’australiana Talia Gibson. Cocciaretto ha alzato bandiera bianca nel corso del secondo set, ma si trovava già sotto per 6-2 3-2. Sicuramente tanti rimpianti per l’azzurra, che era reduce da un’ottima settimana a Washington e sperava di proseguire il buon momento anche sul cemento canadese.

Gibson è riuscita a mettere a segno ben dieci ace, vincendo l’88% dei punti quando ha servito la prima. Dall’altra parte, invece, Cocciaretto ha risentito sicuramente dei problemi fisici e ha fatto grande fatica al servizio, vincendo appena il 43% dei punti con la prima.

L’azzurra ha avuto una palla break proprio in avvio di match, ma non è riuscita a sfruttarla. Gibson ha poi strappato il servizio all’italiana nel secondo game, scappando immediatamente nel punteggio. L’australiana non ha poi concesso nulla nei propri turni in battuta e ha poi ottenuto un nuovo break nell’ottavo game, chiudendo il set sul 6-2.

Cocciaretto ha trovato subito il break in apertura di secondo set, ma dopo quel momento ha perso otto punti consecutivi. Purtroppo i problemi fisici sono proseguiti e dopo il quinto game la marchigiana ha preferito fermarsi per non aggravare l’infortunio.