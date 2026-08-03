La pioggia condiziona ancora il torneo ATP di Montreal. Rinviato a domani il match Bellucci-Baez

Il maltempo continua a condizionare in maniera significativa l’inizio del torneo ATP Masters 1000 di Montreal. La pioggia, che aveva quasi totalmente cancellato il programma della giornata inaugurale, condiziona anche quello odierno con l’inizio del gioco posticipato alle 21:30. Conseguenza naturale dell’evolversi della situazione è l’ulteriore rinvio di una parte di match a domani.

Slitta inevitabilmente anche il match tra l’italiano Mattia Bellucci e l’argentino Sebastian Baez. L’incontro, originariamente previsto intorno alle 21:30, è stato poi cancellato dagli organizzatori a causa del ritardo accumulato con il trascorrere delle ore e sarà recuperato nella giornata di domani.

Le difficoltà incontrate dal torneo in questa fase iniziale si ripercuoteranno su quello che sarà il cammino dei giocatori riducendo i tempi di pausa tra un match e quello del turno successivo. Diventa altamente probabile che il vincitore dell’incontro possa tornare in campo già mercoledì per il secondo turno.

In caso di successo contro il sempre combattivo tennista sudamericano, Bellucci staccherebbe il pass per la sfida dei trentaduesimi di finale, turno in cui andrebbe ad incrociare il belga Zizou Bergs, testa di serie numero 31 che ha usufruito di un bye al primo turno.