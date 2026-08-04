Cobolli-Hanfmann oggi, ATP Montreal 2026: orario, tv, programma, streaming

Inizia la stagione sul cemento americano: l’obiettivo non può che essere quello di continuare a spingere per provare a fare sempre meglio. Nell’incontro valevole per i trentaduesimi del torneo ATP di Montreal, Flavio Cobolli, testa di serie numero 6, sfida il tedesco Yannick Hanfmann. Il match sarà il quinto sul Rogers Court e chiuderà un programma che inizierà alle ore 17:00.

L’azzurro, dopo la fugace parentesi di Umago, torna in campo per dare il via alla sua stagione sul cemento americano. La strada maestra, se l’obiettivo è quello di qualificarsi per le ATP Finals di fine anno, è quella di centrare risultati con continuità su tutte le superfici.

Il veterano tedesco ha guadagnato il pass per la sfida con l’italiano grazie al successo ottenuto al primo turno, in tre set, contro il francese Benjamin Bonzi. La mancanza di precedenti scontri diretti rende quello odierno un confronto inedito. Chi passa il turno affronta nei sedicesimi il vincente del match tra l’argentino Tomas Etcheverry e il portoghese Nuno Borges.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Hanfmann, secondo turno del torneo di Montreal. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (203). Prevista la diretta streaming su Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-HANFMANN ATP MONTREAL 2026

Martedì 4 agosto

Ore 17.00 – Rogers Court

Hubert Hurkacz (POL) vs Marcos Giron (USA) [Q]

A seguire

Daniel Merida (ESP) vs Liam Draxl (CAN) [WC]

A seguire

Juncheng Shang (CHN) vs Andrey Rublev [10]

Non prima delle 00.00

James Duckworth (AUS) vs Alex de Minaur (AUS) [3]

A seguire

Flavio Cobolli (ITA) [6] vs Yannick Hanfmann (GER) – Diretta tv Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA ATP MONTREAL 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Diretta live: non prevista