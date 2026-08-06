Uno degli opposti più forti del panorama internazionale è protagonista a Volley Night! 🏐

Wassim Ben Tara, protagonista assoluto della Sir Sicoma Perugia e premiato come miglior opposto dell’ultimo Mondiale per Club, è l’ospite della nuova puntata di Volley Night su OA Sport TV, condotta da Laura Partenio e Luciano De Gregorio.

Nel corso dell’intervista esclusiva, il campione tunisino ripercorre la propria carriera, dalle esperienze in Polonia e Francia fino ai tre straordinari anni vissuti con la maglia di Perugia, culminati con i trionfi in SuperLega, Champions League e Mondiale per Club.

Ben Tara racconta anche la scelta di intraprendere una nuova avventura con i Suntory Sunbirds Osaka, una delle squadre più prestigiose del campionato giapponese, con l’obiettivo di confermarsi ai vertici della pallavolo mondiale.

🎙️ Un’intervista ricca di retroscena, emozioni e curiosità, imperdibile per tutti gli appassionati di volley.

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