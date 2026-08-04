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Classifica Tour de France femminile 2026, quarta tappa: Reusser nuova maglia gialla, Longo Borghini sale in top5!
Tappa e maglia per Marlen Reusser, che ha vinto da favorita la cronometro individuale di 21 chilometri con arrivo a Digione diventando anche la nuova leader della classifica generale dopo quattro frazioni al Tour de France femminile 2026. La svizzera della Movistar ha recuperato ben dieci posizioni in un colpo solo, aggiudicandosi la Maglia Gialla con un vantaggio di 14″ sulla neerlandese Demi Vollering (FDJ United – SUEZ).
Distacchi più elevati per le altre big, con il podio virtuale completato in terza piazza dalla transalpina Cedrine Kerbaol (EF Education-Oatly) a 54″ dalla vetta precedendo di poco la norvegese Sigrid Ytterhus Haugset (Uno-X Mobility) e l’azzurra Elisa Longo Borghini (UAE Team L’IMAD), che ha avuto il merito di difendersi a cronometro salendo un paio di gradini e balzando al quinto posto assoluto con un gap di 1’03” dal primato.
Di seguito la graduatoria generale del Tour de France femminile 2026 al termine della quarta tappa.
CLASSIFICA TOUR DE FRANCE FEMMINILE 2026
1. Reusser Marlen (Movistar Team) 11:47:36
2. Vollering Demi (FDJ United – SUEZ) +0:14
3. Kerbaol Cédrine (EF Education-Oatly) +0:54
4. Haugset Sigrid Ytterhus (Uno-X Mobility) +0:56
5. Longo Borghini Elisa (UAE Team L’IMAD) +1:03
6. Niewiadoma Kasia (CANYON//SRAM) +1:09
7. Blasi Paula (UAE Team L’IMAD) +1:12
8. van der Breggen Anna (Team SD Worx – Protime) +1:17
9. Niedermaier Antonia (CANYON//SRAM) +1:43
10. de Vries Femke (Team Visma | Lease a Bike) +1:47
11. Włodarczyk Dominika (UAE Team L’IMAD) +1:59
12. Holmgren Isabella (Lidl – Trek) +2:08
13. Aalerud Katrine (Uno-X Mobility) +2:11
14. Ferrand-Prévot Pauline (Team Visma | Lease a Bike) +2:13
15. Le Court-Pienaar Kim (AG Insurance – Soudal Team) +2:15
16. Trinca Colonel Monica (Liv AlUla Jayco) +2:29
17. Vinke Nienke (Team SD Worx – Protime) +2:30
18. Berthet Juliette (FDJ United – SUEZ) +2:52
19. García Mavi (UAE Team L’IMAD) +2:55
20. Rüegg Noemi (EF Education-Oatly) +3:01
21. Morier Émilie (St Michel – Preference Home – Auber93) +3:02
22. de Jong Thalita (Human Powered Health) +3:04
23. Fisher-Black Niamh (Lidl – Trek) +3:07
24. Vos Marianne (Team Visma | Lease a Bike) +3:15
25. Buijsman Nina (Human Powered Health) +3:26
26. Pieterse Puck (Fenix-Premier Tech) +3:38
27. Kastelijn Yara (Fenix-Premier Tech) +3:40
28. Markus Riejanne (Lidl – Trek) +3:47
29. Silvestri Debora (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) +3:51
30. Ostolaza Usoa (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) +4:00
31. Gery Célia (FDJ United – SUEZ) +4:01
32. Kopecky Lotte (Team SD Worx – Protime) +4:17
33. Mul Malwina (Cofidis Women Team) +4:17
34. Bäckstedt Zoe (CANYON//SRAM) +4:32
35. Ghekiere Justine (AG Insurance – Soudal Team) +5:01
36. Asencio Laura (Ma Petite Entreprise) +5:13
37. Klöser Rosa Maria (CANYON//SRAM) +5:31
38. Faulkner Kristen (EF Education-Oatly) +6:14
39. Squiban Maeva (UAE Team L’IMAD) +6:16
40. Spratt Amanda (Lidl – Trek) +6:31
41. Gontova Nadia (Liv AlUla Jayco) +6:50
42. Latimier Clémence (Ma Petite Entreprise) +6:51
43. Muller Solène (St Michel – Preference Home – Auber93) +7:02
44. Nosková Nikola (Cofidis Women Team) +7:34
45. Vallieres Magdeleine (EF Education-Oatly) +8:03
46. Comte Ema (Cofidis Women Team) +8:20
47. Cavallar Valentina (Team SD Worx – Protime) +8:24
48. Benito Mireia (AG Insurance – Soudal Team) +8:45
49. Bunel Marion (Team Visma | Lease a Bike) +8:46
50. Patiño Paula (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) +9:04
51. Masetti Gaia (Team Picnic PostNL) +9:24
52. Persico Silvia (UAE Team L’IMAD) +9:24
53. Van Dam Sarah (Team Visma | Lease a Bike) +9:27
54. Brand Lucinda (Lidl – Trek) +9:44
55. Adegeest Loes (Lidl – Trek) +9:57
56. Casasola Sara (Fenix-Premier Tech) +12:00
57. Muzic Évita (FDJ United – SUEZ) +13:09
58. Korevaar Jeanne (Liv AlUla Jayco) +13:29
59. Skalniak-Sójka Agnieszka (CANYON//SRAM) +13:30
60. Kraak Amber (FDJ United – SUEZ) +14:24
61. Edseth Marte Berg (Uno-X Mobility) +16:59
62. Perekitko Karolina (Mayenne Monbana My Pie) +17:01
63. Paladin Soraya (CANYON//SRAM) +17:33
64. Bredewold Mischa (Team SD Worx – Protime) +17:45
65. Nooijen Lieke (Team Visma | Lease a Bike) +17:53
66. Wiebes Lorena (Team SD Worx – Protime) +18:56
67. Lippert Liane (Movistar Team) +18:58
68. Smulders Silke (Liv AlUla Jayco) +20:19
69. Koch Franziska (FDJ United – SUEZ) +20:22
70. Georgi Pfeiffer (Team Picnic PostNL) +20:26
71. Nelson Josie (Team Picnic PostNL) +20:58
72. Balsamo Elisa (Lidl – Trek) +20:58
73. Williams Lily (Human Powered Health) +21:04
74. Jansen Eline (VolkerWessels Cycling Team) +21:08
75. Bossuyt Shari (AG Insurance – Soudal Team) +21:14
76. Riedmann Linda (Lotto Intermarché Ladies) +21:31
77. Bego Julie (Cofidis Women Team) +21:40
78. Berton Nina (EF Education-Oatly) +22:26
79. Couzens Millie (Fenix-Premier Tech) +22:38
80. Malcotti Barbara (Human Powered Health) +22:56
81. Borghesi Letizia (AG Insurance – Soudal Team) +23:24
82. Koster Anouska (Uno-X Mobility) +23:25
83. Roseman-Gannon Ruby (Liv AlUla Jayco) +24:17
84. Coupland Mackenzie (Liv AlUla Jayco) +25:10
85. Towers Alice (EF Education-Oatly) +25:10
86. De Schepper Lore (AG Insurance – Soudal Team) +25:12
87. Paternoster Letizia (Liv AlUla Jayco) +25:20
88. Ryo Titia (Human Powered Health) +25:22
89. Eisen Malou (VolkerWessels Cycling Team) +25:37
90. Žigart Urška (AG Insurance – Soudal Team) +26:44
91. Claes Lotte (Fenix-Premier Tech) +27:00
92. Ostiz Paula (Movistar Team) +30:08
93. Consonni Chiara (CANYON//SRAM) +30:12
94. Barale Francesca (Movistar Team) +30:19
95. Cipressi Carlotta (Human Powered Health) +30:27
96. Quinn Natalie (Mayenne Monbana My Pie) +30:39
97. Coutinho Alice (Mayenne Monbana My Pie) +30:45
98. Raaijmakers Marit (Human Powered Health) +31:21
99. Christie Henrietta (EF Education-Oatly) +31:37
100. Martín Sara (Movistar Team) +32:33
101. Allione Marine (Mayenne Monbana My Pie) +33:39
102. Magalhães Ana Vitória (Movistar Team) +33:44
103. Ciabocco Eleonora (Team Picnic PostNL) +34:14
104. Hengeveld Daniek (Team Visma | Lease a Bike) +34:16
105. Mangan Fiona (Mayenne Monbana My Pie) +34:16
106. Sierra Arlenis (Movistar Team) +35:07
107. Schoens Quinty (VolkerWessels Cycling Team) +35:49
108. Mahé Océane (Ma Petite Entreprise) +37:58
109. Dijkstra Anneke (VolkerWessels Cycling Team) +38:12
110. Vigilia Alessia (Uno-X Mobility) +38:51
111. Biriukova Yuliia (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) +39:08
112. Coston Morgane (Ma Petite Entreprise) +39:30
113. Dideriksen Amalie (Cofidis Women Team) +40:09
114. Cecchini Elena (Team SD Worx – Protime) +40:11
115. Eraso Idoia (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) +40:14
116. von Berswordt Sophie (VolkerWessels Cycling Team) +41:03
117. Rijnbeek Maud (VolkerWessels Cycling Team) +41:53
118. Grangier India (St Michel – Preference Home – Auber93) +41:57
119. Tas Sandrine (Lotto Intermarché Ladies) +42:13
120. Le Net Marie (FDJ United – SUEZ) +43:11
121. Amondarain Naia (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) +43:23
122. Kool Charlotte (Fenix-Premier Tech) +43:50
123. Lylyk Kiara (Mayenne Monbana My Pie) +44:00
124. Franz Heidi (St Michel – Preference Home – Auber93) +44:10
125. Wreszin Caroline (St Michel – Preference Home – Auber93) +44:19
126. Valentin Constance (Mayenne Monbana My Pie) +44:42
127. Fidanza Arianna (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) +44:58
128. Jackson Alison (St Michel – Preference Home – Auber93) +45:02
129. Le Mouël Célia (Ma Petite Entreprise) +45:27
130. Clay Robyn (Team Picnic PostNL) +48:09
131. Fityus Lucie (Team Picnic PostNL) +48:43
132. Guilman Victorie (Cofidis Women Team) +48:43
133. González Alicia (St Michel – Preference Home – Auber93) +49:45
134. Abgrall Noémie (Ma Petite Entreprise) +50:28
135. Beekhuis Teuntje (Uno-X Mobility) +50:36
136. Griffin Mia (Team Picnic PostNL) +54:30
137. Hinojosa Romina (Lotto Intermarché Ladies) +1:01:17
138. Ludwig Hannah (Cofidis Women Team) +1:03:37