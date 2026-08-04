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CiclismoStrada

Tour de France femminile 2026: Marlen Reusser domina la cronometro ed è Maglia Gialla

Pubblicato

38 minuti fa

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Marlen Reusser - Lapresse

Prima svolta importante al Tour de France femminile con la cronometro individuale di 21 chilometri con arrivo a Dijon. A vincere è la grande favorita, Marlen Reusser: la campionessa del mondo a cronometro e d’Europa della specialità va a prendersi oltre al successo anche la Maglia Gialla.

27’30” il tempo dell’elvetica alla media di 45.793 km/h. Quarto successo alla Grande Boucle e colpo importante in chiave classifica generale.

Alle sue spalle si sono piazzate l’olandese Lieke Nooijen (Team Visma | Lease a Bike), sorprendente seconda su un terreno dove era attesa ma non tra le favoritissime, e Demi Vollering, già vincitrice del Tour nel 2023, che ha confermato la propria crescita nella disciplina. 17” di gap per l’atleta della FDJ-SUEZ, chiara favorita per il successo finale.

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Dura un giorno la favola dell’ex maglia gialla Sigrid Ytterhus Haugset. In casa Italia ottima performance di Elisa Longo Borghini, decima parziale e ora quinta nella generale.

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