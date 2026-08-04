Vuelta a Burgos, Brennan doma l’Alto del Castillo: tappa e maglia per il britannico

Il britannico Matthew Brennan conferma le sue doti da corridore esplosivo in grado di imporsi in volata anche negli arrivi in salita e vince, di prepotenza, la prima tappa della Vuelta a Burgos, Gumiel de Izán – Burgos (Alto del Castillo) di 165 chilometri.

Il corridore del Team Visma | Lease a Bike capitalizza l’eccellente lavoro svolto dai compagni sull’Alto del Castillo e quando lancia lo sprint gli avversari non possono che inchinarsi. La trionfale giornata della compagine neerlandese si completa con il secondo posto ottenuto da Ben Tulett davanti al neozelandese Laurence Pithie della Red Bull – BORA – hansgrohe. Filippo Zana della Soudal Quick-Step chiude ventesimo con 12” di distacco ed è il migliore degli italiani. Il britannico guida la classifica generale con 4” sul compagno di squadra e 6” sul ciclista neozelandese.

Nelle prime battute di gara si muovono in quattro: il neozelandese Josh Burnett della Burgos Burpellet BH, lo spagnolo Javier Ibanez della Burgos Burpellet BH e il suo connazionale Unai Aznar della Euskaltel – Euskadi, il francese Valentin Ferron della Cofidis. Il quartetto di testa tocca un vantaggio massimo superiore ai 3′.

Il gruppo riduce gradualmente il passivo e, nonostante il tentativo di rilancio promosso da Unai Aznar, opera il ricongiungimento a poco meno di due chilometri dalla conclusione della frazione. A settecento metri esce di prepotenza dal gruppo un corridore dell’Equipo Kern Pharma, ma il Team Visma | Lease a Bike non concede sconti.