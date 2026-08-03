Emma Raducanu salta gli US Open 2026: proseguono i problemi fisici della tennista britannica

Emma Raducanu non prenderà parte agli US Open 2026. La tennista britannica è stata costretta a rinunciare anche all’ultimo Slam della stagione a causa del mancato recupero dalla frattura da stress alla gamba destra, un infortunio che continua a impedirle il ritorno in campo.

La decisione è arrivata al termine degli ultimi consulti con lo staff medico, che ha escluso la possibilità di un rientro in tempi brevi. Per la 23enne si tratta del secondo forfait consecutivo in un torneo del Grande Slam: già alla fine di giugno aveva dovuto dare forfait a Wimbledon per lo stesso problema fisico.

A fermare Raducanu è una frattura da stress, come detto, di quarto grado alla tibia destra, accusata durante la stagione sull’erba. Nelle ultime settimane la giocatrice aveva provato a riprendere gradualmente gli allenamenti, anche con l’ausilio di uno stivale protettivo, nella speranza di accelerare il recupero. Gli accertamenti medici più recenti, tuttavia, hanno evidenziato che la lesione non è ancora completamente guarita e richiede un ulteriore periodo di riposo, rendendo inevitabile la scelta di rinviare il rientro.

Lo stop non riguarda soltanto gli US Open, in programma dal 23 agosto. La britannica ha infatti cancellato l’intera tournée nordamericana sul cemento, rinunciando anche ai tornei di Montreal e Cincinnati, tappe fondamentali di preparazione in vista dell’appuntamento di Flushing Meadows.

L’assenza a New York assume un significato particolare per Raducanu. Proprio agli US Open, infatti, la britannica aveva scritto una delle pagine più sorprendenti del tennis moderno, conquistando il titolo nel 2021 dopo essere partita dalle qualificazioni, un’impresa senza precedenti nell’era Open. Il forfait rappresenta quindi una pesante battuta d’arresto in una stagione che, fino a poche settimane fa, sembrava aver rilanciato definitivamente le sue ambizioni. A giugno, infatti, aveva offerto segnali molto incoraggianti raggiungendo la finale del WTA 500 del Queen’s Club, dove era stata sconfitta da Donna Vekić dopo un torneo di alto livello.

Attualmente Raducanu si trova a Sankt Moritz, in Svizzera, dove sta proseguendo il percorso di riabilitazione. Il suo staff ha scelto di privilegiare un recupero completo, evitando qualsiasi accelerazione che possa compromettere la guarigione e aumentare il rischio di ricadute, con l’obiettivo di consentirle un ritorno in campo nelle migliori condizioni possibili.