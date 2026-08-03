Tennis
ATP Montreal 2026, cancellato il match di Lorenzo Sonego a causa dei ritardi per il maltempo
La pioggia causa ancora stravolgimenti di programma a Montreal, in Canada, sede del torneo di categoria ATP Masters 1000: dopo la cancellazione di gran parte della prima giornata giunta ieri, anche la seconda è partita in forte ritardo, causando altre lungaggini nella programmazione.
Cancellato, dunque, il match tra Lorenzo Sonego ed il neerlandese Tallon Griekspoor, inizialmente previsto come sesto ed ultimo match di giornata sul Court 5 a partire dalle ore 17.00 italiane: il gioco, invece, è iniziato alle ore 21.30 italiane e la sfida dell’azzurro è stata depennata dall’elenco.
L’azzurro ed il neerlandese, meteo permettendo, scenderanno in campo dunque domani, martedì 4 agosto, mentre è molto probabile che poi già il giorno successivo il vincitore giochi nuovamente l’incontro del secondo turno, dove ad attenderlo ci sarà il numero 1 del seeding, il tedesco Alexander Zverev.